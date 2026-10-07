SpaceX търси 40 млрд. долара за чипове на Nvidia

SpaceX търси около 40 млрд. долара за покупка на чипове на Nvidia в сделка, която се подготвя с водещото участие на Apollo Global Management. За плановете съобщи Financial Times, позовавайки се на хора, запознати с въпроса. Ройтерс не е успял незабавно да потвърди информацията.

Предвижда се около 10 млрд. долара да бъдат набрани чрез банкови заеми, а други 30 млрд. долара да бъдат привлечени чрез дълг с инвестиционен рейтинг. Apollo се очаква да ръководи процеса и да помогне при предлагането на дълговите инструменти на инвеститори. Сред кредиторите, които водят разговори за участие, е Pimco.

Парите са предназначени за AI инфраструктура

Планът е свързан с бързото разширяване на изчислителната инфраструктура на SpaceX. Компанията развива центровете за данни Colossus, които поддържат системата за изкуствен интелект Grok и могат да предоставят изчислителен капацитет на други разработчици.

Сред клиентите на тази услуга са Anthropic и Google, като SpaceX е сключила споразумения за отдаване под наем на изчислителни ресурси. Така компанията на Илон Мъск се опитва да развие паралелно ракетния си бизнес и дейностите, свързани с изкуствения интелект.

Мъск заяви при представянето на финансовите резултати на SpaceX, че компанията ще изгражда инфраструктурата си изцяло с чипове на Nvidia.

„Решихме да изграждаме изцяло върху Nvidia, защото смятаме, че Vera Rubin е най-добрата архитектура“, каза Мъск.

Финансирането все още не е окончателно

Според информацията, обобщена от The Information, сделката може да бъде завършена през 2027 г. Тя обаче зависи от приключването на преговорите с банките и инвеститорите, а посочените параметри не представляват окончателно потвърден договор.

Планираното набиране на 40 млрд. долара е пореден знак за размера на средствата, които технологичните компании насочват към ускорители за изкуствен интелект, центрове за данни и свързаната с тях изчислителна мощ. В случая със SpaceX разходите са свързани както с използването на чиповете за Grok, така и с намерението компанията да продава изчислителен капацитет на външни клиенти.