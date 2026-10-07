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SpaceX търси 40 млрд. долара за чипове на Nvidia

SpaceX търси 40 млрд. долара за чипове на Nvidia

7 Октомври, 2026 21:16 553 5

  • spacex-
  • nvidia-
  • apollo global management-
  • изкуствен интелект-
  • чипове

Пакетът включва банкови заеми и дълг с инвестиционен рейтинг

SpaceX търси 40 млрд. долара за чипове на Nvidia - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

SpaceX търси около 40 млрд. долара за покупка на чипове на Nvidia в сделка, която се подготвя с водещото участие на Apollo Global Management. За плановете съобщи Financial Times, позовавайки се на хора, запознати с въпроса. Ройтерс не е успял незабавно да потвърди информацията.

Предвижда се около 10 млрд. долара да бъдат набрани чрез банкови заеми, а други 30 млрд. долара да бъдат привлечени чрез дълг с инвестиционен рейтинг. Apollo се очаква да ръководи процеса и да помогне при предлагането на дълговите инструменти на инвеститори. Сред кредиторите, които водят разговори за участие, е Pimco.

Парите са предназначени за AI инфраструктура

Планът е свързан с бързото разширяване на изчислителната инфраструктура на SpaceX. Компанията развива центровете за данни Colossus, които поддържат системата за изкуствен интелект Grok и могат да предоставят изчислителен капацитет на други разработчици.

Сред клиентите на тази услуга са Anthropic и Google, като SpaceX е сключила споразумения за отдаване под наем на изчислителни ресурси. Така компанията на Илон Мъск се опитва да развие паралелно ракетния си бизнес и дейностите, свързани с изкуствения интелект.

Мъск заяви при представянето на финансовите резултати на SpaceX, че компанията ще изгражда инфраструктурата си изцяло с чипове на Nvidia.

„Решихме да изграждаме изцяло върху Nvidia, защото смятаме, че Vera Rubin е най-добрата архитектура“, каза Мъск.

Финансирането все още не е окончателно

Според информацията, обобщена от The Information, сделката може да бъде завършена през 2027 г. Тя обаче зависи от приключването на преговорите с банките и инвеститорите, а посочените параметри не представляват окончателно потвърден договор.

Планираното набиране на 40 млрд. долара е пореден знак за размера на средствата, които технологичните компании насочват към ускорители за изкуствен интелект, центрове за данни и свързаната с тях изчислителна мощ. В случая със SpaceX разходите са свързани както с използването на чиповете за Grok, така и с намерението компанията да продава изчислителен капацитет на външни клиенти.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Да се обърнат към просякът Зе Ленски за съдействие.

    Коментиран от #2

    21:19 07.10.2026

  • 2 Шорт

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Да питат Илон Маск. Неговият трилион принадлежи на ционистите и американците сега се опитват да наложат електрически коли и контролират сателитите над Украйна играят го сечено на руснаците!

    21:32 07.10.2026

  • 3 Хаха

    2 0 Отговор
    Парите на свети Илоня свършиха.

    21:51 07.10.2026

  • 4 Проау

    1 0 Отговор
    Копането на крипто донесе трилиони на нвидеата.Далаверата свърши,никой нормален не копа.

    22:08 07.10.2026

  • 5 Бяла Мечка

    1 0 Отговор
    Руснаците имат перални да ги питат тях 😀😀😀 от де взеха чиповете.

    22:17 07.10.2026