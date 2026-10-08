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Имотите няма да поевтинеят, но ръстът ще се забави

Имотите няма да поевтинеят, но ръстът ще се забави

8 Октомври, 2026 11:33 774 10

  • цени на имотите-
  • жилищен пазар-
  • ипотечни кредити-
  • софия-
  • полина стойкова

Годишният ръст ще падне до около 10%

Имотите няма да поевтинеят, но ръстът ще се забави - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на жилищата в България няма да поевтинеят, но двуцифреният ръст постепенно ще остане назад. Това прогнозира изпълнителният директор на „Бългериан пропертис“ Полина Стойкова. По данни на Евростат България е на второ място в Европа по годишно поскъпване на жилищата през второто тримесечие на 2026 г. с 15,5%, след Португалия с 16,5%.

На тримесечна база обаче картината вече е различна. Между първото и второто тримесечие цените у нас са се увеличили с 4,5%. Стойкова обяснява разликата с това, че годишният показател сравнява второто тримесечие на 2026 г. със същия период на 2025 г., когато пазарът вече е навлизал във фаза на ускорено поскъпване.

По думите ѝ основният тласък е дошъл от бързото увеличение на цените през втората половина на миналата година и в началото на тази година, след решението за приемането на България в еврозоната. В края на 2025 г. и началото на 2026 г. са отчетени пикови нива.

Купувачите вече не бързат

Промяна се наблюдава и в поведението на купувачите. След период, в който страхът от ново поскъпване ускоряваше решенията, сега хората сравняват повече оферти и отделят по-дълго време за преценка. „Сделките вече се случват по-бавно“, казва Стойкова пред БГНЕС.

За продавачите това означава по-силна конкуренция и по-голямо значение на реалистичната цена. Добре позициониран имот може да намери купувач за няколко дни, но при стабилен пазар нормалният срок за сделка е между един и три месеца.

Стойкова очаква през следващото или по-следващото тримесечие годишният ръст да се забави до около 10% и под 10%. Това е промяна в темпа, а не прогноза за спад на цените.

София остава най-трудният пазар за купувачите

Най-сериозният проблем остава достъпността на жилищата. За една година средната цена в София се е увеличила с около 600–700 евро на квадратен метър. Ако през 2024 г. жилищата са се продавали средно за около 2000 евро на квадрат, в края на 2025 г. нивата са достигнали близо 2700 евро.

През 2026 г. средните цени в столицата се задържат между 2600 и 2700 евро на квадратен метър. Коефициентът на достъпност първоначално се е влошил до около 1,5, но ръстът на доходите частично е компенсирал поскъпването и показателят вече е около 1,4–1,38.

Ипотечното кредитиране губи инерция

Лихвите по жилищните кредити остават ниски. Данните на Българската народна банка показват среден лихвен процент от 2,42% през август. В същото време обемът на новия бизнес по жилищните кредити е намалял с 6,5% на месечна база до 621,7 млн. евро.

Според Стойкова именно забавянето на кредитирането е един от аргументите за по-умерено поскъпване. Преди жилищните кредити са нараствали с 20–30% годишно, а в отделни периоди ръстът е достигал около 40%. Сега банките продължават да предлагат добри условия на клиентите със стабилни доходи, но оценяват по-внимателно профила на кандидатите.

Най-силен остава интересът към новото строителство, включително към жилища, продавани „на зелено“. Атрактивните проекти обаче са ограничени, тъй като строителните разходи растат, а част от предприемачите изчакват по-напреднал етап на строителството, преди да определят окончателните цени.

За поевтиняване на имотите засега не може да се говори. Ценовите листи при новото строителство се променят с малки стъпки и по-често нагоре, отколкото надолу. Очакването е пазарът да се нормализира чрез по-бавни сделки и по-умерен ръст, а не чрез обръщане на посоката.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    15 0 Отговор
    Надеждата крепи човека явно или в случая брокера/инвеститора...

    11:35 08.10.2026

  • 2 Те в Китай

    8 1 Отговор
    Падат цените при условие ,че са икономически тигър и заплатите им се увеличават и икономиката им расте зверски. Тя разбирачката в България не очаквала спад. Ами ако има 10 год плато поради липса на купувачи и да останат на тези нива а инфлацията да стопи 30-40% не е ли опция?

    11:40 08.10.2026

  • 3 зачуден

    7 2 Отговор
    Абе , откак "прегърнахме" Еврото , има ли нещо дето да е поевтиняло , та баш имотите да поевтинеят !

    Коментиран от #5

    11:47 08.10.2026

  • 4 Гадняр

    10 1 Отговор
    За какъв ръст говори тази дама? Има повсеместен спад в сделките, с тенденция за пълна стагнация.

    Коментиран от #6

    11:54 08.10.2026

  • 5 ГанюБизнесмена

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "зачуден":

    Не е виновно еврото,байГаньо е виновен.Все е гладен,все не му стига!!И държавата спи!!

    11:54 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нестле

    3 0 Отговор
    А мармотите завиват ли завиват шоколади....

    12:21 08.10.2026

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    Тука гледам че само специалисти са се изказали.Нищо че нищо не разбират от пазара на имоти.Само да знаете че дълги години строителите няма да отговорят на търсенето,защото ще трябва да се подменят 800 000 панелни кутийки.

    13:04 08.10.2026

  • 10 Ако това е

    0 0 Отговор
    платена индиректна реклама, до известна степен ги оправдавам, но не е заявена за такава и не им вярвам. Маркетинговите проучвания в тая област в световен мащаб сочат в другата посока.

    13:05 08.10.2026