София е на пето място по цена на природния газ за домакинства

София заема пето място сред европейските столици по цена на природния газ за домакинствата, когато сравнението се прави според покупателната способност. В евро българската столица е на 18-о място, но при корекцията за разликите в разходите за живот стойността достига 15,6 пункта.

Данните са от Индекса на цените на енергията за домакинствата (HEPI), който сравнява крайните цени с включени данъци. Показателят измерва цената на единица енергия, а не размера на месечната сметка, която зависи и от потреблението.

Стокхолм е лидер по цена на газа

Средната цена на природния газ в столиците на Европейския съюз е 11,9 евроцента за киловатчас. Най-скъп е газът в Стокхолм – 34,8 евроцента, следван от Амстердам с 21,2 евроцента. В другия край на класацията е Киев с 1,5 евроцента за киловатчас.

След корекция според покупателната способност Стокхолм остава начело с 28,5 пункта, а Будапеща е най-евтината столица с 3,6 пункта. Лисабон е на трето място с 18,6 пункта, Амстердам е с 18,1, Рим – с 15,9, а София – с 15,6.

Това е най-голямото изкачване в класацията сред сравняваните столици. Разликата показва, че номинално по-ниската цена не означава непременно по-малка тежест за домакинствата, когато се съпостави с местните доходи и разходи.

Токът е най-скъп в Брюксел

При електроенергията средната стойност за столиците на ЕС е 27,2 евроцента за киловатчас. Най-висока е цената в Брюксел – 41,3 евроцента, следван от Берлин с 39,6, Дъблин с 38,7, Берн с 38,6 и Лондон с 38,3 евроцента.

Най-ниската цена е отчетена в Киев – 8,4 евроцента за киловатчас. Следват Будапеща с 10,3, Подгорица с 11,3, Белград с 11,6 и Валета с 12,3 евроцента.

Когато цените се коригират според покупателната способност, класацията се променя значително. Букурещ става най-скъпият град с 55,1 пункта, а Осло – най-евтиният с 11,5. Рим е най-скъп сред столиците на петте най-големи европейски икономики, докато Париж е най-евтината в тази група.

Газовите пазари посрещат зимата с по-малки резерви

Между 2 февруари и 1 септември цените на газа за домакинствата в столиците на ЕС са се увеличили средно с 12%, докато електроенергията е поскъпнала с 4,2%. Най-голямото увеличение на газа е отчетено в Талин – 59,2%, от 7,8 на 12,4 евроцента за киловатчас.

На едро фючърсите на газа по индекса TTF са достигнали 87,20 евро за мегаватчас – най-високо ниво от почти четири години. Фиксираните договори и държавната подкрепа могат да забавят пренасянето на поскъпването към крайните сметки, но ефектът върху домакинствата може да се прояви с известно закъснение.

Според Института за енергийна икономика и финансов анализ газохранилищата в ЕС са били запълнени на 72,4% към 3 октомври – най-ниското ниво за този период от началото на статистиката през 2011 г. „ЕС навлиза в зимата с газовите хранилища, запълнени на около 72,4%“, посочва институтът.

Източници: euronews.com