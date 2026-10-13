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Германия със свита винена реколта

Германия със свита винена реколта

13 Октомври, 2026 12:21 324 0

  • германско вино-
  • винена реколта-
  • суша-
  • винопроизводители

Жегата и сушата са свили добивите

Германия със свита винена реколта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Германия очаква през 2026 г. винена реколта от около 8,0 милиона хектолитра винен мъст. Това е с 0,3 милиона хектолитра, или 4%, под средното количество за периода 2020–2025 г., показва втората оценка на германското статистическо ведомство. Спрямо слабата реколта през 2025 г. обаче се очаква увеличение от около 5%.

Паралелната първоначална прогноза на Германския институт за виното сочи, че количеството ще бъде с около 20% под средното за последните 10 години, което е 8,7 милиона хектолитра. Институтът предупреждава, че все още не са готови окончателните оценки за всички винопроизводителни райони. По тази причина прогнозата може да бъде променена.

Въпреки по-малкия добив производителите очакват много добро качество. Продължителната суша и високите температури са ограничили развитието на гроздовите зърна, но са довели до по-висока концентрация на захари и ароматни вещества. Германският институт за виното очаква годината да даде „пикови качества“, макар и в по-малки количества.

Старите лози са издържали по-добре

Последиците от сушата са различни в отделните райони. Старите лози са използвали водни запаси от по-дълбоките почвени слоеве благодарение на развитата си коренова система. По-младите насаждения и лозята върху песъчливи или други леки почви са пострадали по-силно и на места са били напоявани.

Подобна картина се наблюдава и в югозападната част на страната. Във Вюртемберг първоначалните оценки сочат около 30% по-малка реколта спрямо 2025 г., а в Баден се очаква спад от приблизително 15%. Причината са продължителната суша и летните температури, които на места са надхвърлили 40 градуса.

„Можем да очакваме изключителна винена реколта. Гроздето е напълно здраво, захарните показатели са над средните, а ароматите са силно концентрирани“, заяви председателят на Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband Улрих Тойлайс. По думите му 2026 г. има потенциал да се превърне в особено силна година за германското вино.

Най-малкото количество от 2010 г.

Според първата прогноза на Германския институт за виното реколтата през 2026 г. може да бъде най-малката в страната от 2010 г. насам. Тогава са били произведени около 7,1 милиона хектолитра. За сравнение, през 2024 г. количеството е било около 7,8 милиона хектолитра, а през 2025 г. – 7,7 милиона.

По-ниската реколта не означава автоматично по-слабо вино. Малките зърна могат да дадат по-концентриран мъст, но окончателната оценка ще зависи от преработката и развитието на вината в избите. Окончателните количества също могат да се променят според времето, появата на болести и вредители и резултатите от последните лозарски райони.


Германия
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