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Товарите по Рейн се прехвърлят за транспортиране по суша

Товарите по Рейн се прехвърлят за транспортиране по суша

14 Август, 2026 22:47 335 1

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Нивото на реката е критично ниско

Товарите по Рейн се прехвърлят за транспортиране по суша - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нивото на река Рейн в Германия падна до критични стойности заради продължаващите горещини в Европа. В резултат на това все повече товари се пренасочват към железопътния и автомобилен транспорт. Компании от химическата промишленост, енергетиката, стоманодобива и аграрната търговия вече предупреждават за по-високи логистични разходи, затруднения в доставките и риск от ограничаване на производството.

Най-сериозна е ситуацията при Кауб, близо до Кобленц – ключов участък за корабоплаването по Рейн. Германската федерална служба за водните пътища WSV съобщава, че плавателната дълбочина там е спаднала до едва 10 сантиметра. Това е под предишния рекордно нисък показател от 25 сантиметра, отчетен през 2018 г. Самата река е приблизително с един метър по-дълбока от измерваната плавателна дълбочина, но при тези условия много кораби вече не преминават през района по съображения за безопасност.

Корабите плават с едва 20% от капацитета си

В северните участъци на Рейн корабоплаването продължава, но според търговци много плавателни съдове се движат с 20% или по-малко от нормалния си товарен капацитет. За да бъде превозено същото количество стоки, товарите трябва да бъдат разпределяни между повече кораби, което рязко повишава транспортните разходи.

Това създава сериозен проблем за германската индустрия, тъй като Рейн е ключов маршрут за превоз на зърно, минерали, руда, въглища, петролни продукти и други суровини.

Железопътният и автомобилният транспорт поемат повече товари

Логистичната компания Contargo съобщава, че все по-голяма част от товарите вече се прехвърля към сушата. Операторът увеличава железопътните услуги и използва допълнителен капацитет от камиони, докато терминалите по Долен Рейн все по-често служат като логистични центрове за преразпределение на контейнерите.

Компанията подчертава, че решенията дали даден кораб може да продължи да плава се вземат практически ден за ден, в зависимост от конкретния участък и актуалните водни нива.

Натиск върху германската индустрия

Ниските нива на Рейн вече се превръщат от климатичен проблем в икономически риск. Ограниченията в речния транспорт увеличават разходите за доставка на суровини и готова продукция и могат да засегнат производствени предприятия, които разчитат на редовни доставки по реката.

Особено уязвими са химическите компании, енергийните дружества, стоманодобивът и търговците на аграрни суровини, които традиционно използват Рейн като евтин и ефективен транспортен коридор.

Сушата се превръща във все по-скъп резервен вариант

Прехвърлянето към железопътен и автомобилен транспорт може временно да компенсира част от недостига на речен капацитет, но не е пълноценна замяна. Сухопътният транспорт е по-скъп и има ограничения по отношение на наличния капацитет, особено при едновременно силно търсене от множество индустриални компании.

Затова продължителното задържане на ниски водни нива може да доведе до още по-сериозен натиск върху веригите на доставки и производствените разходи в Германия.

Рейн остава една от най-важните транспортни артерии в Европа, а сегашната ситуация показва колко чувствителна е германската икономика към климатичните условия по реката. Ако сушата продължи, компаниите ще бъдат принудени все по-често да разчитат на по-скъпи алтернативи по суша.


Германия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    2 0 Отговор
    Абе какво чакате , че още не сте обвинили Путин за сушата и безводието , направо не мога да повярвам 😁😁

    22:50 14.08.2026