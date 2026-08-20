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Жегата струва 950 милиона евро на земеделците в Чехия

Жегата струва 950 милиона евро на земеделците в Чехия

20 Август, 2026 15:03 523 2

  • чехия-
  • суша-
  • земеделие

Страната е с най-лошата реколта за последните 15 години

Жегата струва 950 милиона евро на земеделците в Чехия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Чешките земеделски производители ще загубят приблизително 20 милиарда крони (приблизително 950 млн. USD) приходи тази година поради сушата. Това обяви Ян Долежал, президент на Чешката земеделска камара.

„Тази година производителите в селското стопанство ще загубят приблизително 20 милиарда крони приходи поради сушата“, каза Долежал, цитиран от новинарския портал Denikn. „Тазгодишната реколта ще бъде най-лошата през последните 15 години.“

Президентът на Земеделската камара отбеляза също, че покачващите се цени на горивата и торовете през последните месеци увеличават себестойността на селскостопанското производство. Чешките медии прогнозират възможно значително увеличение на цените на храните в страната, предимно на месото и млечните продукти.

Междувременно държавата ще предостави на фермерите над 3,8 милиарда крони (приблизително 170 милиона долара) финансова помощ поради сушата. „Държавата е готова да помогне на фермерите и няма да ги изостави в толкова трудна ситуация, причинена от сушата“, заяви чешкият министър на земеделието Мартин Шебестян в четвъртък при откриването на панаира „Земята, която е хлябът на семейството“ в Ческе Будейовице (Южна Бохемия).

Чехия преживява аномална жега и суша, които според чешките медии са засегнали 88% от страната. Сега фермерите са изправени пред недостиг на фуражи и загуби на реколта.


Чехия
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  • 1 Хлебаря

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  • 2 Заека

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