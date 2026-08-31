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Цените на селскостопанските продукти с пик за последните 14 години

Цените на селскостопанските продукти с пик за последните 14 години

31 Август, 2026 14:45 564 4

  • пшеница-
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  • суша-
  • война

Достигнаха най-високите си стойности от 2012 година насам

Цените на селскостопанските продукти с пик за последните 14 години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Конфликтите и метеорологичните условия тласнаха цените на селскостопанските продукти до най-голямото им месечно увеличение през август от 14 години. Според индекса на Bloomberg Agriculture Spot, който проследява 10 основни селскостопански и хранителни стоки, тези цени са се повишили с 13% миналия месец до 434 USD.

Пшеницата е ключов двигател на растежа, като цените наскоро достигнаха тригодишен връх поради ситуацията с черноморските пристанища, според доклад. В края на август цената на бушел пшеница (27,2 кг) се повиши до 7,79 USD, най-високата стойност от февруари 2023 г.

„Ако износът от Черноморския басейн не се възобнови, пазарът все повече ще се сблъсква с многосезонен проблем с доставките, а не с краткосрочно логистично предизвикателство“, отбелязва доклад на Lachstock Consulting, аналитична и консултантска фирма. „Качеството на аржентинската пшеница е под въпрос, Канада има ограничения, Австралия има ограничения в експортния капацитет, а Америка все повече се превръща в по-скъп доставчик на остатъчни продукти“, се казва в доклада.

Bloomberg посочва лошото време, дължащо се на изменението на климата, като друг проблем: лятната гореща вълна е навредила на царевичните реколти в САЩ и Европа. Природният феномен Ел Ниньо, който влияе върху глобалния климат, ще представлява допълнителни рискове за реколтата догодина, включително производството на какаови зърна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Какво се пише , смешно ми е.
    Тази година има такъв урожай,тук в България, че аз от 40 г. съм селски земеделец такова чудо не съм видял.
    Зеленчуци-бол. Плодове - хвърлям ги. Вилямова масловка, попска, кайсии, нектарини-клоните се чупят.
    На пазара цените....ужас! Защо бе?!

    Коментиран от #2

    14:58 31.08.2026

  • 2 Няма страшно

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    След махането на лева от етикетите цените на дребно растат средно 10-20%

    15:01 31.08.2026

  • 3 Зърнар спекулант

    3 1 Отговор
    Е, нема как, излезна новио модел Бентли!

    15:23 31.08.2026

  • 4 Артилерист

    5 1 Отговор
    Демократическото ограбване в България със зеленчуци и плодове започна още с нахлуването на демокрацията. Нямам спомен по време на соца през юли и август-месеци на пиково производство на зеленчуци-доматите и краставиците, примерно, да са прехвърляли цена повече от стотинки за кило. Сега не падат под 6 лева, така де 3 евро. Казваха че демокрацията е скъпо удоволствие, ама чак с толкова много пъти е повече от прекалено. За черешите да не отваряме дума. Сега ни подготвят за още по-високи цени щото енергоизточниците не само скокообразно се оскъпявали, ами май нямало и откъде да се купят...

    15:33 31.08.2026