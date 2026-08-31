Цените на селскостопанските продукти с пик за последните 14 години

Конфликтите и метеорологичните условия тласнаха цените на селскостопанските продукти до най-голямото им месечно увеличение през август от 14 години. Според индекса на Bloomberg Agriculture Spot, който проследява 10 основни селскостопански и хранителни стоки, тези цени са се повишили с 13% миналия месец до 434 USD.

Пшеницата е ключов двигател на растежа, като цените наскоро достигнаха тригодишен връх поради ситуацията с черноморските пристанища, според доклад. В края на август цената на бушел пшеница (27,2 кг) се повиши до 7,79 USD, най-високата стойност от февруари 2023 г.

„Ако износът от Черноморския басейн не се възобнови, пазарът все повече ще се сблъсква с многосезонен проблем с доставките, а не с краткосрочно логистично предизвикателство“, отбелязва доклад на Lachstock Consulting, аналитична и консултантска фирма. „Качеството на аржентинската пшеница е под въпрос, Канада има ограничения, Австралия има ограничения в експортния капацитет, а Америка все повече се превръща в по-скъп доставчик на остатъчни продукти“, се казва в доклада.

Bloomberg посочва лошото време, дължащо се на изменението на климата, като друг проблем: лятната гореща вълна е навредила на царевичните реколти в САЩ и Европа. Природният феномен Ел Ниньо, който влияе върху глобалния климат, ще представлява допълнителни рискове за реколтата догодина, включително производството на какаови зърна.