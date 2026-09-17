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Дефицит на картофи заради невероятните жеги

Дефицит на картофи заради невероятните жеги

17 Септември, 2026 13:27 557 8

  • картофи-
  • суша-
  • дефицит

Дефицитът е в размер на 3.1 милиона тона

Дефицит на картофи заради невероятните жеги - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Необичайно високите температури в Европа това лято ще доведат до недостиг на картофи, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на британския мозъчен тръст Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

Екстремните горещини са намалили реколтата от картофи с 3,1 милиона тона, което представлява загуба между 400 млн. EUR и 620 млн. EUR. Освен това, приблизително 3,6 милиона тона картофи няма да бъдат отглеждани през 2026 г., след рекордната реколта през 2025 г.

Производството на картофи в основните страни производителки на картофи в Европа – Германия, Франция, Белгия и Холандия – ще намалее през 2026 г. от рекордните 27,3 милиона тона през 2025 г. до 19,5-20,5 милиона тона.

Франция например отчита най-ниската си реколта от 30 години, с изключение на 2022 г., когато страната преживя тежка суша.

„Тъй като картофите са особено водоемка култура, беше неизбежно реколтата да бъде сериозно засегната и сега започваме да виждаме това в оценките за добивите в целия отрасъл – в някои случаи те са спаднали с 20%“, каза анализаторът на ECIU Том Ланкастър. „За производителите на картофи, които са на фронтовата линия на изменението на климата, ситуацията е наистина тежка“, добави той.


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