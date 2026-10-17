Лъчезар Богданов: Черно море оскъпява превозите

Атаките срещу товарни кораби в Черно море вече повишават застрахователните премии и оскъпяват превозите, предупреждава икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов. По думите му продължаването на нападенията може да застраши корабоплаването дотолкова, че то практически да спре.

Темата придобива значение за България заради зависимостта на бизнеса от морските пристанища. През 2025 г. през тях са внесени и изнесени над 28 млн. тона товари, а през първата половина на 2026 г. обработените обеми са нараснали със 17% спрямо същия период на миналата година. Данните за 2025 г. на Националния статистически институт отчитат 27,49 млн. тона обработени товари в морските пристанища.

Морският транспорт е ключов за индустрията

При вноса около 46% от товарите са течни насипни товари, основно горива и химикали, а сухите насипни товари заемат около 28%. При износа делът на сухите насипни товари надхвърля 60%, докато течните са около 20%. Контейнерните товари формират приблизително 10% както от вноса, така и от износа.

От корабоплаването в Черно море зависят металургични предприятия като „Аурубис България“ и „Стомана Индъстри“, химически компании като „Солвей Соди“ и „Агрополихим“, нефтопреработването в „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и земеделието и зърнената търговия. Морските пристанища осигуряват доставката на суровини и износа на готова продукция.

„Оскъпяването или прекъсването на превозите може да доведе до нарушения в производството, загуба на конкурентоспособност и свиване на износа“, посочва Богданов. На 13 октомври корабът „Chelsea-3“ беше поразен от дронове на 17 морски мили източно от Бяла, а на 16 октомври започна операция по изтеглянето му към Бургас.

Натискът се пренася и по Дунав

Към риска в Черно море се добавят затрудненията по река Дунав. През 2025 г. през българските речни пристанища са преминали около 3,9 млн. тона товари, но през първите шест месеца на 2026 г. е отчетен спад от близо 14% на годишна база.

Допълнителен проблем е планираното прекъсване на железопътната връзка през Дунав мост при Русе. Румъния предвижда прекъсване от април до декември 2027 г. заради електрификация на линията, докато аналогичната модернизация от българска страна трябва да започне през април 2028 г. и да приключи през 2030 г.

Според Богданов това разминаване може да засегне предприятия в Северна България, сред които „Оргахим“, „Приста ойл“ и производителите на биогорива от групата „Астра Биоплант“. „Към момента не виждаме стратегически отговор на управляващите за преодоляването им“, заявява икономистът.

Източници: focus-news.net