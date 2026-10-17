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Лъчезар Богданов: Черно море оскъпява превозите

Лъчезар Богданов: Черно море оскъпява превозите

17 Октомври, 2026 11:33 504 6

  • лъчезар богданов-
  • черно море-
  • морски транспорт-
  • българска икономика-
  • дунав мост

Повишените застрахователни премии и ограниченията по Дунав създават допълнителен натиск върху българската икономика

Лъчезар Богданов: Черно море оскъпява превозите - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Атаките срещу товарни кораби в Черно море вече повишават застрахователните премии и оскъпяват превозите, предупреждава икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов. По думите му продължаването на нападенията може да застраши корабоплаването дотолкова, че то практически да спре.

Темата придобива значение за България заради зависимостта на бизнеса от морските пристанища. През 2025 г. през тях са внесени и изнесени над 28 млн. тона товари, а през първата половина на 2026 г. обработените обеми са нараснали със 17% спрямо същия период на миналата година. Данните за 2025 г. на Националния статистически институт отчитат 27,49 млн. тона обработени товари в морските пристанища.

Морският транспорт е ключов за индустрията

При вноса около 46% от товарите са течни насипни товари, основно горива и химикали, а сухите насипни товари заемат около 28%. При износа делът на сухите насипни товари надхвърля 60%, докато течните са около 20%. Контейнерните товари формират приблизително 10% както от вноса, така и от износа.

От корабоплаването в Черно море зависят металургични предприятия като „Аурубис България“ и „Стомана Индъстри“, химически компании като „Солвей Соди“ и „Агрополихим“, нефтопреработването в „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и земеделието и зърнената търговия. Морските пристанища осигуряват доставката на суровини и износа на готова продукция.

„Оскъпяването или прекъсването на превозите може да доведе до нарушения в производството, загуба на конкурентоспособност и свиване на износа“, посочва Богданов. На 13 октомври корабът „Chelsea-3“ беше поразен от дронове на 17 морски мили източно от Бяла, а на 16 октомври започна операция по изтеглянето му към Бургас.

Натискът се пренася и по Дунав

Към риска в Черно море се добавят затрудненията по река Дунав. През 2025 г. през българските речни пристанища са преминали около 3,9 млн. тона товари, но през първите шест месеца на 2026 г. е отчетен спад от близо 14% на годишна база.

Допълнителен проблем е планираното прекъсване на железопътната връзка през Дунав мост при Русе. Румъния предвижда прекъсване от април до декември 2027 г. заради електрификация на линията, докато аналогичната модернизация от българска страна трябва да започне през април 2028 г. и да приключи през 2030 г.

Според Богданов това разминаване може да засегне предприятия в Северна България, сред които „Оргахим“, „Приста ойл“ и производителите на биогорива от групата „Астра Биоплант“. „Към момента не виждаме стратегически отговор на управляващите за преодоляването им“, заявява икономистът.

Източници: focus-news.net


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тодор Колев

    1 0 Отговор
    Черно море, много е добре,
    слънце пече, още по-добре,
    на морето дупка под юргана две.
    Черно море, ах че е добре /

    11:42 17.10.2026

  • 4 Само така!

    2 0 Отговор
    Зеления наркоман и пияния б. Джонсън ще ликвидират черноморските страни веднъж за винаги! Лапачите от НПО- тата ще имат пари, но и тях няма да ги има.

    11:51 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ото фон Бисмарк

    0 0 Отговор
    Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят.

    12:49 17.10.2026