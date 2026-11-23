Бизнес несъстоятелностите в България се очаква да нараснат с 12% през 2026 г. и да достигнат приблизително 490 случая, прогнозира кредитният застраховател Allianz Trade. Увеличението е значително над средното за Централна и Източна Европа, което е 2%, както и над глобалната прогноза от 5%.

Тенденцията у нас вероятно ще продължи и през 2027 г., но с по-умерен темп от 2%. Според прогнозата броят на несъстоятелностите ще се стабилизира през 2028 г.

Официалната статистика не обхваща всички прекратени дейности

Allianz Trade посочва, че сравнително ниският официален брой на производствата в България се обяснява със спецификите на националното законодателство и сложните процедури по обявяване на несъстоятелност.

Официалните производства представляват само част от случаите, при които просрочени търговски вземания остават несъбрани. Част от задлъжнелите дружества прекратяват дейността си, без да преминават през процедура по несъстоятелност. Сред практиките са изоставяне на компании с малко или никакви активи и прехвърляне на собствеността им на лица без значително имущество.

Подобни случаи се наблюдават най-вече в транспорта и търговията с горива, макар да стават по-редки. Има и дружества, които спират работа след запори от Националната агенция за приходите или при банкови обезпечения по кредити и лизингови договори.

В тези ситуации кредиторите често не започват производство по несъстоятелност заради допълнителните разходи и ограничените възможности да съберат вземанията си. Така част от фактическите прекратявания на дейност остават извън официалната статистика.

Земеделието, транспортът и строителството са под натиск

Сред секторите с повишен риск от просрочия се открояват земеделието и транспортът. При транспортните компании проблемите със забавените плащания се усложняват от нестабилните цени на горивата и логистичните затруднения, свързани със ситуацията в Черно море и ниските нива на река Дунав.

В земеделието финансови затруднения се наблюдават при търговци на зърно и торове. Отделни случаи са установени и във фотоволтаичния сектор.

В строителството продължават индикациите за нарастваща задлъжнялост и забавяне на плащанията. На фона на по-слабата строителна активност и намаляващия брой нови проекти Allianz Trade не очаква съществено подобрение в краткосрочен план.

Рискът за работните места също нараства

„По-високите за по-дълго лихви засилват натиска върху уязвимите компании“, посочва главният изпълнителен директор на Allianz Trade Айлин Сомерсан Коки.

В световен мащаб през първите девет месеца на 2026 г. са регистрирани 376 несъстоятелности на организации с годишен оборот над 50 млн. евро. Най-много са случаите в търговията на дребно, услугите и строителството.

Около 2,7 млн. работни места са пряко изложени на риск от несъстоятелности през 2026 и 2027 г. Това е с 180 000 повече спрямо 2025 г. Европа е най-засегнатият регион с приблизително 1,6 млн. работни места под риск, следвана от Северна Америка с около 650 000.

Глобалната прогноза на Allianz Trade предвижда ръст на бизнес несъстоятелностите от 5% през 2026 г. и още 1% през 2027 г. Едва през 2028 г. се очаква спад от 1%, но броят на случаите ще остане над средните нива отпреди пандемията.

Източници: bta.bg