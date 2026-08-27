Удобно и сигурно банкиране за пенсионерите със сметка от Fibank

Нова полезна услуга за българските пенсионери и техните средства вече се предлага от Fibank (Първа инвестиционна банка). Банката приема заявления за промяна на сметката за получаване на пенсия и добавките към нея от Националния осигурителен институт (НОИ). Така всеки пенсионер има възможност да започне да получава пенсията си по сметка в ПИБ, да прехвърли получаването си от друга банка към Първа инвестиционна банка или да промени сметката, по която получава пенсията си.

Fibank разполага с широка клонова мрежа, включваща 115 офиса в цялата страна и 500 банкомата, както и експерти, които могат да консултират пенсионерите в ежедневните им банкови операции.

Сметката на пенсионер в Първа инвестиционна банка предлага различни предимства. Банката може да издаде дебитна карта, с която разплащанията са бързи, лесни и сигурни. Сметката е подходяща за извършването на преводи, комунални плащания, теглене и внасяне на каса. Клиентите могат да се регистрират и използват дигиталното банкиране My Fibank, през което да осъществяват преводи от сметката при по-ниски такси от тези в офис, да откриват депозити и да управляват своите карти.

Първа инвестиционна банка предлага Овърдрафт по разплащателна сметка „Лесен кредит“, достъпен и за пенсионери. Той е в размер до 25 000 евро, срок на погасяване 1 година и без такси за разглеждане и отпускане.