Fibank с 2 отличия от 34-ото издание на конкурса „Банка на годината“

Fibank (Първа инвестиционна банка) получи две награди от 34-ото издание на престижния конкурс „Банка на годината“, организиран от „Асоциация Банка на годината“.

Церемонията се проведе снощи в София и събра представители на банковия сектор, бизнеса и обществеността.

ПИБ беше отличена с престижната награда „Банка на тайния клиент“ за рекорден десети път – постижение, което подчертава последователния ангажимент на банката към клиентите и неизменно високите стандарти на обслужване. Отличието е сред най-ценните в конкурса, тъй като се присъжда въз основа на реалния опит на клиентите при посещение на банкови офиси. Оценката се извършва чрез независимо проучване по методологията Mystery Shopper и проследява качеството на обслужването, професионализма на служителите и цялостното клиентско преживяване в клоновете в цялата страна.

Второто отличие е в категорията „Най-добър банков дигитален проект“ и се присъжда за услугата „Инвестиции“ в My Fibank. Чрез нея клиентите на банката могат да търгуват с финансови инструменти на Българската фондова борса, както и на международните пазари в САЩ и Европа – директно от телефона си, без допълнителни стъпки и посредници. Наградата е признание за стремежа на Fibank да развива иновативни решения, които улесняват достъпа до инвестиционни възможности и дават на клиентите повече контрол при управлението на финансите им.

„Тези две отличия са много ценни за нас, защото отразяват два от най-важните ни приоритета – безкомпромисното качество на обслужването и последователното развитие на иновативни решения за нашите клиенти. Наградата „Банка на тайния клиент“ за рекорден десети път е признание за професионализма, отдадеността и постоянството на нашите колеги в цялата страна. С новата услуга „Инвестиции“ в мобилното приложение на Fibank на клиентите се предостави директен достъп до финансови инструменти както на Българската фондова борса, така и на международни пазари в Европа и САЩ. По този начин позволихме на инвестициите да станат част от ежедневието на всеки съвременен българин“, заяви г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор (CEO) и Председател на Управителния съвет на Fibank.