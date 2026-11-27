Икономическото доверие в България се понижава за втори пореден месец и през ноември достига 94,2 пункта спрямо 94,7 пункта през октомври. Показателят, който обобщава нагласите на бизнеса и потребителите, остава под дългосрочната си средна стойност от 100 пункта за десети пореден месец.

Последно индексът е бил над тази граница през януари 2026 г., когато е достигнал 100,5 пункта. След това следва понижение през февруари и март, частично възстановяване през пролетта и нов спад през есента.

Строителството отчита най-слабия резултат от юни

Най-съществено е влошаването на нагласите в строителството. Показателят за сектора спада до минус 10,7 пункта от минус 8,2 пункта през октомври. Това е най-ниското му равнище от юни 2026 г.

В промишлеността доверието също се понижава – до минус 5 пункта спрямо минус 4,5 пункта месец по-рано. Единственото подобрение сред основните сектори е при услугите, където показателят се повишава от 6 на 6,3 пункта.

Индикаторът за очакванията за заетостта в България намалява до 102 пункта от 103,3 пункта. Въпреки спада той остава над границата от 100 пункта.

Доверието отслабва и в ЕС

В еврозоната икономическото доверие се понижава за трети пореден месец – с 0,7 пункта до 95,8 пункта. В Европейския съюз спадът е с 0,5 пункта до 96 пункта, което е най-ниската стойност от юни.

„И двата показателя са под дългосрочната си средна стойност от 100 пункта“, посочва Европейската комисия.

Според Комисията по-слабите нагласи в еврозоната са свързани основно с промишлеността и строителството. Доверието сред промишлените производители се понижава до минус 5,1 пункта от минус 3,6 пункта, а в строителството – до минус 7 пункта от минус 6,1 пункта.

Подобрението при потребителите и търговците на дребно частично компенсира спада. В сектора на услугите като цяло не се отчита промяна. Междувременно очакванията на производителите за продажните цени достигат шестмесечен връх, докато инфлационните очаквания на потребителите спадат до най-ниското си равнище от февруари.

Източници: bta.bg