България е изправена пред риск от финансова санкция до 65 млн. евро на всеки шест месеца заради отклонение от договорената с Европейския съюз траектория на нетните разходи. Страната вече е в процедура при прекомерен дефицит, а Европейската комисия предупреди, че при отрицателна оценка може да последва ескалация на процедурата.

В писмо от 26 октомври Комисията изчислява, че нетните бюджетни разходи на България ще нараснат с 10,1% през 2026 г. при препоръчителен таван от 4,2%. Според институцията през 2027 г. се очаква по-нисък ръст, но натрупаното отклонение от допустимата разходна траектория остава.

Дефицитът остава над европейския праг

Есенната икономическа прогноза на Европейската комисия предвижда бюджетен дефицит от 5% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. Очакванията са той временно да намалее до 4% през 2027 г., но през 2028 г. отново да се увеличи до 4,8%. И трите стойности са над европейския праг от 3% от БВП.

В прогнозата са отчетени планираният еднократен данък върху свръхпечалбите в определени сектори, промените в осигурителните прагове и мерките за повишаване на събираемостта на ДДС и акцизите. Въпреки това Европейската комисия посочва, че приходите продължават да изостават от динамиката на разходите.

Какво отговори българското правителство

В отговора си до Комисията от 2 ноември правителството посочва наследени разходни ангажименти, късното приемане на бюджета и необходимостта от ускорено изпълнение на Плана за възстановяване. За европейските институции обаче решаващо е дали България изпълнява договорената траектория на нетните разходи, независимо от причините за натрупаните ангажименти.

Съветът на ЕС откри процедурата при прекомерен дефицит на 10 юли 2026 г. и постави изискване България да предприеме ефективни действия за намаляване на дефицита. Страната трябваше да представи необходимите мерки до 15 октомври.

Санкцията не е наложена, но рискът остава

Финансова санкция все още не е наложена. Ако Съветът на ЕС установи, че България не е предприела ефективни действия, процедурата може да премине към задължителни предписания и глоби. По правилата за държавите от еврозоната глобата може да достигне 0,05% от БВП на всеки шест месеца до установяване на ефективни действия.

При икономика от около 130 млрд. евро това би означавало приблизително 60-65 млн. евро за шестмесечен период. „Това вече не е абстрактен риск, а конкретна финансова цена на продължаващото неизпълнение“, заявява икономистът Петър Ганев.

По оценката на Ганев през последния месец не е представен нов пакет от мерки за допълнително ограничаване на дефицита. Той посочва и отстъпление от заявени намерения за реформи в социалната сфера, както и натиск за нови бюджетни разходи.

При продължаващо неизпълнение санкциите могат да се налагат на всеки шест месеца. Това би поставило бюджета за 2027 г. под допълнителен натиск и би наложило нови решения за ограничаване на дефицита.

Източници: dnes.bg