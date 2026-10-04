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До 10 октомври се подават заявления за подвижна урна
  Тема: Избори

До 10 октомври се подават заявления за подвижна урна

4 Октомври, 2026 04:55 413 0

  • избори-
  • подвижна избирателна кутия-
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  • трайни увреждания-
  • президентски избори

Право на този начин на гласуване имат избиратели с трайни увреждания, които не могат да напуснат дома си. Подвижна секция се образува при най-малко 10 заявления.

До 10 октомври се подават заявления за подвижна урна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври. Условието е увреждането да не им позволява да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

„Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си“, гласи решението на Централната избирателна комисия.

Подвижна секция се образува, когато в срок до 10 октомври са подадени най-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Тя може да обслужва едно или повече населени места в рамките на съответната община. В градовете с районно деление секцията може да обхваща и повече от един административен район.

Възможност за заявления и до 19 октомври

Ако на територията на населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия, заявления ще могат да се подават и до 19 октомври. Тази възможност е предвидена за избиратели, чието увреждане е възникнало или е било установено след изтичането на основния срок.

Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. Това може да стане лично, чрез упълномощено лице, по пощата, по факс или по електронен път чрез интернет страницата на съответната община. При електронно подаване не се изисква подпис или електронен подпис.

Проверката на увреждането е служебна

Заявлението се подава по образец. Общинската администрация извършва служебна електронна проверка на увреждането. Когато проверката не може да бъде извършена успешно, от избирателя се изисква документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява състоянието му.

След включването в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия избирателят се заличава от списъка по постоянния или настоящия си адрес. Консултациите за съставите на подвижните секционни комисии трябва да приключат до 6 октомври, предложенията за съставите се правят до 9 октомври, а районните избирателни комисии ги назначават до 14 октомври.

Източници: БНР


София / България
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