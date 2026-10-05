Дрейфащият кораб EMIL е на 40 мили от Шабла

Дрейфащият моторен кораб EMIL се намира на 40 морски мили източно от нос Шабла, съобщи Министерството на отбраната. Плавателният съд е без екипаж и без възможност за маневриране, а движението му се наблюдава от българските институции.

Районът е обследван между 11:30 и 13:10 часа от екипажи на Военновъздушните сили с два хеликоптера „Кугър“, заедно със специалисти от Военноморските сили. Целта е била да се установи състоянието на кораба и точното му местоположение.

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Корабът е изоставен след удар от дрон

На 5 август плавателният съд е бил ударен от дрон в района на Одеса. След удара на борда е избухнал пожар, а техническите системи са отказали. Корабът е останал без управление и е напуснат от екипажа, посочват от Министерството на отбраната.

Оттогава EMIL е дрейфувал в изключителната икономическа зона на Румъния. Под влияние на морските течения той се придвижва в южна посока към изключителната икономическа зона на България. Към момента няма данни корабът да се намира в българските териториални води.

Издадено е предупреждение до корабите

Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в района. „Продължава наблюдението на плавателния съд от компетентните институции, които поддържат готовност за предприемане на необходимите действия при промяна на обстановката“, се казва в съобщението на Министерството на отбраната.

В публично съобщената информация не е посочен срок за започване на операция по провлачване, обезопасяване или промяна на курса на EMIL. Не са съобщени и данни за пострадали хора при инцидента край Одеса или за разлив от кораба.

Източници: БТА, bTV, Нова телевизия