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Дрейфащият кораб EMIL е на 40 мили от Шабла
  Тема: Украйна

Дрейфащият кораб EMIL е на 40 мили от Шабла

5 Октомври, 2026 04:40 532 3

  • кораб emil-
  • шабла-
  • военноморски сили-
  • черно море-
  • одеса

Плавателният съд е без екипаж и управление след удар от дрон край Одеса. Българските ВВС и ВМС следят движението му към българската изключителна икономическа зона.

Дрейфащият кораб EMIL е на 40 мили от Шабла - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрейфащият моторен кораб EMIL се намира на 40 морски мили източно от нос Шабла, съобщи Министерството на отбраната. Плавателният съд е без екипаж и без възможност за маневриране, а движението му се наблюдава от българските институции.

Районът е обследван между 11:30 и 13:10 часа от екипажи на Военновъздушните сили с два хеликоптера „Кугър“, заедно със специалисти от Военноморските сили. Целта е била да се установи състоянието на кораба и точното му местоположение.

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Корабът е изоставен след удар от дрон

На 5 август плавателният съд е бил ударен от дрон в района на Одеса. След удара на борда е избухнал пожар, а техническите системи са отказали. Корабът е останал без управление и е напуснат от екипажа, посочват от Министерството на отбраната.

Оттогава EMIL е дрейфувал в изключителната икономическа зона на Румъния. Под влияние на морските течения той се придвижва в южна посока към изключителната икономическа зона на България. Към момента няма данни корабът да се намира в българските териториални води.

Издадено е предупреждение до корабите

Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в района. „Продължава наблюдението на плавателния съд от компетентните институции, които поддържат готовност за предприемане на необходимите действия при промяна на обстановката“, се казва в съобщението на Министерството на отбраната.

В публично съобщената информация не е посочен срок за започване на операция по провлачване, обезопасяване или промяна на курса на EMIL. Не са съобщени и данни за пострадали хора при инцидента край Одеса или за разлив от кораба.

Източници: БТА, bTV, Нова телевизия


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕМИЛ

    2 2 Отговор
    Така и Бъбгария си дрефаше безцебно, когато СССР ни удари с дрона на комунизма, а капитан Правешки избяга от борда. Спаси ни ЕС, който пое управлението.

    04:54 05.10.2026

  • 2 Пешо

    2 0 Отговор
    Чака се да потъне сам ли?

    Коментиран от #3

    05:07 05.10.2026

  • 3 ИИИ да отрови сииучкооо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    КО ЧАКАТ НА БУКСИР И ЗА СКРАП

    05:27 05.10.2026

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