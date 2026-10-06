Без екипаж: корабът „ЕМИЛ“ остава на 40 мили от Шабла

Товарният кораб „ЕМИЛ“ остава на 40 морски мили източно от нос Шабла, без екипаж и без управление. Министерството на отбраната съобщи, че наблюдението на дрейфиращия плавателен съд продължава и че „няма промяна в обстоятелствата около него“.

Корабът е бил ударен от дрон на 5 август в района на Одеса. След атаката на борда е избухнал пожар, а техническите системи са отказали. Екипажът е напуснал плавателния съд, който оттогава се движи без възможност за управление.

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„ЕМИЛ“ дрейфува в Черно море в изключителната икономическа зона на Румъния. Под влияние на морските течения плавателният съд се придвижва в южна посока към изключителната икономическа зона на България.

Корабът все още не попада в обсега на радарите на Българската морска администрация, съобщи Министерството на транспорта. Това означава, че плавателният съд остава извън наблюдението на системите на агенцията, въпреки че местоположението му е следено от компетентните институции.

Към момента няма съобщение за промяна в състоянието на кораба, за възстановяване на управлението му или за започнала операция по изтегляне. Наблюдението на дрейфа му продължава.

Източници: btvnovinite.bg