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Без екипаж: корабът „ЕМИЛ“ остава на 40 мили от Шабла
  Тема: Украйна

Без екипаж: корабът „ЕМИЛ“ остава на 40 мили от Шабла

6 Октомври, 2026 04:53 584 1

  • кораб емил-
  • шабла-
  • черно море-
  • удар от дрон-
  • българска морска администрация

Плавателният съд е без управление след удар от дрон край Одеса. Той продължава да дрейфува на юг под влияние на морските течения.

Без екипаж: корабът „ЕМИЛ“ остава на 40 мили от Шабла - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Товарният кораб „ЕМИЛ“ остава на 40 морски мили източно от нос Шабла, без екипаж и без управление. Министерството на отбраната съобщи, че наблюдението на дрейфиращия плавателен съд продължава и че „няма промяна в обстоятелствата около него“.

Корабът е бил ударен от дрон на 5 август в района на Одеса. След атаката на борда е избухнал пожар, а техническите системи са отказали. Екипажът е напуснал плавателния съд, който оттогава се движи без възможност за управление.

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„ЕМИЛ“ дрейфува в Черно море в изключителната икономическа зона на Румъния. Под влияние на морските течения плавателният съд се придвижва в южна посока към изключителната икономическа зона на България.

Корабът все още не попада в обсега на радарите на Българската морска администрация, съобщи Министерството на транспорта. Това означава, че плавателният съд остава извън наблюдението на системите на агенцията, въпреки че местоположението му е следено от компетентните институции.

Към момента няма съобщение за промяна в състоянието на кораба, за възстановяване на управлението му или за започнала операция по изтегляне. Наблюдението на дрейфа му продължава.

Източници: btvnovinite.bg


Добрич / България
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