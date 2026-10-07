Иван Лалов: 50 на 50 е чии са дроновете край България

Вероятността дроновете, ударили два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море, да са руски или украински, е „50 на 50“. Това заяви председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов.

„Или са от Украйна, или са от Русия. 50 на 50 е“, каза Лалов в ефира на БНТ. По думите му произходът на апаратите не може да бъде посочен категорично, преди да приключат анализът на данните и разследването на атаката.

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Какво е потвърдено за атаката

Два търговски кораба бяха поразени около 3:00 часа на 6 октомври източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Корабът ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, потъна след тежки повреди. Към последно съобщените данни екипажът му остава в неизвестност.

Вторият плавателен съд – ABLE, регистриран под флага на Палау, получи поражения, след което на борда му избухна пожар. Всичките 18 членове на екипажа бяха спасени. Двама от моряците са пострадали и са транспортирани към лечебни заведения във Варна.

Премиерът Румен Радев съобщи, че атаката е била извършена с морски и въздушен дрон. Той я определи като грубо нарушение на международното право, но заяви, че все още не може да посочи коя страна стои зад нападението.

Има различни версии за произхода

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна не е провеждала операции в западната част на Черно море и обвини Русия за атаката. Според информация на Ройтерс, цитирана от NOVA, неназован източник е посочил руски произход на дроновете.

Тези твърдения не са потвърдени от българските власти. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че към момента няма конкретни данни, които да позволят да се каже дали апаратите са руски или украински.

Иван Лалов посочи, че отговорът може да бъде установен чрез събраните доказателства, включително информацията за маршрута, вида на използваните дронове и данните от наблюдението на района. Междувременно продължават издирването на екипажа на потъналия кораб и действията по обезопасяване на морската зона.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, btvnovinite.bg