Иван Лалов: 50 на 50 е чии са дроновете край България

Вероятността дроновете, ударили два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море, да са руски или украински, е „50 на 50“. Това заяви председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов.
„Или са от Украйна, или са от Русия. 50 на 50 е“, каза Лалов в ефира на БНТ. По думите му произходът на апаратите не може да бъде посочен категорично, преди да приключат анализът на данните и разследването на атаката.
Какво е потвърдено за атаката
Два търговски кораба бяха поразени около 3:00 часа на 6 октомври източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Корабът ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, потъна след тежки повреди. Към последно съобщените данни екипажът му остава в неизвестност.
Вторият плавателен съд – ABLE, регистриран под флага на Палау, получи поражения, след което на борда му избухна пожар. Всичките 18 членове на екипажа бяха спасени. Двама от моряците са пострадали и са транспортирани към лечебни заведения във Варна.
Премиерът Румен Радев съобщи, че атаката е била извършена с морски и въздушен дрон. Той я определи като грубо нарушение на международното право, но заяви, че все още не може да посочи коя страна стои зад нападението.
Има различни версии за произхода
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна не е провеждала операции в западната част на Черно море и обвини Русия за атаката. Според информация на Ройтерс, цитирана от NOVA, неназован източник е посочил руски произход на дроновете.
Тези твърдения не са потвърдени от българските власти. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че към момента няма конкретни данни, които да позволят да се каже дали апаратите са руски или украински.
Иван Лалов посочи, че отговорът може да бъде установен чрез събраните доказателства, включително информацията за маршрута, вида на използваните дронове и данните от наблюдението на района. Междувременно продължават издирването на екипажа на потъналия кораб и действията по обезопасяване на морската зона.
Източници: bntnews.bg, nova.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:20 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ✈️✈️✈️✈️
Дали е било случаЕно🤔🤔
Каква ли е била задачата му🤔🤔
Коментиран от #73
09:22 07.10.2026
4 провинциалист
Коментиран от #75
09:23 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мими Ралева
09:24 07.10.2026
7 Пуешка тишина
Европа контраатакува! Както обикновено, медиите пазят абсолютно мълчание по този въпрос! Нито един телевизионен репортаж или статия в медиите.
Но иначе за ударът по двата кораба навътре в морето, на 130 километра от брега, в неутрални води се знае на часа , че са руски ни заливат от сутрин до вечер с това.
09:24 07.10.2026
8 Госあ
Коментиран от #11, #24, #51
09:24 07.10.2026
9 ЦК на БКП
Знаем, че е руски, но докато товариш Путин не го каже - НАШ е, ние ще твърдим, че не е техен
Коментиран от #13
09:26 07.10.2026
10 майстор
09:28 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 лют пипер
09:31 07.10.2026
13 😀😀😀😀
До коментар #9 от "ЦК на БКП":За протокола руските дронове над Полша и Латвия се оказаха .... у...йски😉
Руската ракета разрушила къща в Полша....
се оказа Ф-16 на НАТОпорчена държава и 😉
Ама ти това го знаеш , НАЛИ😉
Коментиран от #29
09:33 07.10.2026
14 провинциалист
До коментар #11 от "🤔🤔🤔🤔":Но пък е очевидно за чий е да е скаран с Ердоган и в същото време да има ескалация близо до НАТО.
09:34 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 смях в залата
Коментиран от #25
09:36 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Св. Николов
09:39 07.10.2026
21 Не, извънземни са,
09:42 07.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Флот
До коментар #8 от "Госあ":И Руските и Украинските атаки не са точни винаги. Срещу Бяла още от времето на Втората световна подводния флот действа по кораби. Най голям интерес има Русия защото ограничават корабоплаването в Черно море по схемата в Ормузкия проток. Удрвт по логистикста на Украйна. САЩ натискат Украйна за дизела да не удрят рафинерии. Войната е към края си
Коментиран от #48
09:44 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Знаем
До коментар #13 от "😀😀😀😀":Че тероризма е в кръвта на комуниста. Явно си горд от "постижението" ви в" Св. Неделя"
09:47 07.10.2026
30 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
09:48 07.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 АКО ДРОНОВЕТЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ
09:50 07.10.2026
34 Две възможности
09:51 07.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Алоууу,
09:52 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
09:55 07.10.2026
40 Няма 50 на 50
09:56 07.10.2026
41 Трафика ще спре от самосебе си,
До коментар #15 от "така, така":няма кой да застрахова корабите по този трафик, собствениците им сами ще ги спрат.
09:56 07.10.2026
42 ...............
09:57 07.10.2026
43 ДРОНОВЕТЕ СА НА ТАГАРЕВ
09:57 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 хе хе
НЯМА летящ дрон, който да потопи търговски кораб за 3 минути. Това не е 10 метрова яхта.
09:57 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 пенсионер
10:00 07.10.2026
51 Теоретично, може да са и украинците
До коментар #8 от "Госあ":Не са разбрали чии са корабите, потопили са ги погрешка. Но ако са руснаците, това напълно съвпада с извършваното от тях вече повече от десетилетие. Малайзийският Боинг например. Взели го за украински военно-транспортен самолет. Е, доказа се чия е ракетата, не си признаха. И сега няма да си признаят.
10:00 07.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Рундю
10:03 07.10.2026
54 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
В СВОЯТА ИСТОРИЯ РОССИ НЯМА НИТО ЕДИН МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР СПАЗЕН И АЗ СЪМ ГОРД ЧЕ ТЯ Е СИЛНА И МОЖЕ ДА СИ ГО ПОЗВОЛИ...
10:04 07.10.2026
55 Ха-ха-ха!
Коментиран от #59
10:05 07.10.2026
56 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ДРУГОТО Е РОССИ ИЗМЕ КЯРИ
КАЗВАХА ДЕДИТЕ МИ...
10:08 07.10.2026
57 нннн
10:08 07.10.2026
58 мнение
Коментиран от #63
10:08 07.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
НИЩО ДРУГО...
ТО И СЕГА Е СЪЩОТО НО Е ПО ШАРЕНО ТА ДА ИЗГЛЕЖДА ДРУГО...
10:12 07.10.2026
61 Познахте ли го
Коментиран от #71
10:14 07.10.2026
62 Европеец
10:15 07.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Тоя откри топлата вода!
Аман от ,,специалисти"....!
Коментиран от #76
10:17 07.10.2026
65 Факт
10:19 07.10.2026
66 Фелдмаршал сър Гутрие
10:22 07.10.2026
67 Копейки
10:23 07.10.2026
68 Ако се заинтересувате колеги
10:26 07.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Кой свали малайзийския Боинг?
10:29 07.10.2026
71 сара
До коментар #61 от "Познахте ли го":Струва ти се, защото Е.
10:29 07.10.2026
72 Този плъх
10:32 07.10.2026
73 новоговор или тука има тука няма
До коментар #3 от "✈️✈️✈️✈️":бъркаш "имало е" извънземни
10:38 07.10.2026
74 Дучеф
10:40 07.10.2026
75 А,бе,вие русофилите
До коментар #4 от "провинциалист":Сте готови да обвините България във всичко,само и само да оправдаете агресора Русия.
Коментиран от #77, #78
10:42 07.10.2026
76 Коко
До коментар #64 от "Тоя откри топлата вода!":Може и 1 на 99 да е, но важното е да обвиним Русия! А че дронът е украински, е ясно и на кокошките. Но трябва да следваме указанията на козяшкото бунище!
Коментиран от #79
10:52 07.10.2026
77 Агресори
До коментар #75 от "А,бе,вие русофилите":Са нато и ес
10:53 07.10.2026
78 Сащ и Израел
До коментар #75 от "А,бе,вие русофилите":Какви са
10:53 07.10.2026
79 Е,ти явно
До коментар #76 от "Коко":Си кокошка.Защото на мен не ми е "явно".
10:54 07.10.2026