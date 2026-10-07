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Иван Лалов: 50 на 50 е чии са дроновете край България
  Тема: Украйна

Иван Лалов: 50 на 50 е чии са дроновете край България

7 Октомври, 2026 09:18 1 454 79

  • иван лалов-
  • дронове-
  • черно море-
  • русия-
  • украйна-
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  • alfa watan

Председателят на комисията по отбрана не изключи нито руски, нито украински произход на апаратите, ударили два кораба в Черно море

Иван Лалов: 50 на 50 е чии са дроновете край България - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вероятността дроновете, ударили два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море, да са руски или украински, е „50 на 50“. Това заяви председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов.

„Или са от Украйна, или са от Русия. 50 на 50 е“, каза Лалов в ефира на БНТ. По думите му произходът на апаратите не може да бъде посочен категорично, преди да приключат анализът на данните и разследването на атаката.

Още новини от Украйна

Какво е потвърдено за атаката

Два търговски кораба бяха поразени около 3:00 часа на 6 октомври източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Корабът ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, потъна след тежки повреди. Към последно съобщените данни екипажът му остава в неизвестност.

Вторият плавателен съд – ABLE, регистриран под флага на Палау, получи поражения, след което на борда му избухна пожар. Всичките 18 членове на екипажа бяха спасени. Двама от моряците са пострадали и са транспортирани към лечебни заведения във Варна.

Премиерът Румен Радев съобщи, че атаката е била извършена с морски и въздушен дрон. Той я определи като грубо нарушение на международното право, но заяви, че все още не може да посочи коя страна стои зад нападението.

Има различни версии за произхода

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна не е провеждала операции в западната част на Черно море и обвини Русия за атаката. Според информация на Ройтерс, цитирана от NOVA, неназован източник е посочил руски произход на дроновете.

Тези твърдения не са потвърдени от българските власти. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че към момента няма конкретни данни, които да позволят да се каже дали апаратите са руски или украински.

Иван Лалов посочи, че отговорът може да бъде установен чрез събраните доказателства, включително информацията за маршрута, вида на използваните дронове и данните от наблюдението на района. Междувременно продължават издирването на екипажа на потъналия кораб и действията по обезопасяване на морската зона.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 27 Отговор
    Украинска провокация за мобилизация на избирателите на Гюров.

    09:20 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ✈️✈️✈️✈️

    25 16 Отговор
    Над района на ударите е имало САШтински разузнавателен самолет 🤔🤔
    Дали е било случаЕно🤔🤔
    Каква ли е била задачата му🤔🤔

    Коментиран от #73

    09:22 07.10.2026

  • 4 провинциалист

    15 12 Отговор
    Ами, може и български да са. Като част от НАТО, очевидно България има интерес от непотушаване на конфликта. Историята показва, че "инциденти" като този се случват в моментите, в които нежелаещата да преговаря страна имитира охота за разговор и хоп - случи се нещо такова.

    Коментиран от #75

    09:23 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мими Ралева

    4 3 Отговор
    Дроновете са Ла-ла-ла.

    09:24 07.10.2026

  • 7 Пуешка тишина

    22 11 Отговор
    Румъния може да е началото на краха на глобализма. Пълното отменяне и лишаване от свобода на кандидата за президент Калин Джорджеску изпрати ударни вълни в цялата страна, предизвиквайки масови протести и разкривайки дълбоката гнилост на намесата на ЕС и Джордж Сорос.

    Европа контраатакува! Както обикновено, медиите пазят абсолютно мълчание по този въпрос! Нито един телевизионен репортаж или статия в медиите.

    Но иначе за ударът по двата кораба навътре в морето, на 130 километра от брега, в неутрални води се знае на часа , че са руски ни заливат от сутрин до вечер с това.

    09:24 07.10.2026

  • 8 Госあ

    27 22 Отговор
    Аз мисля, че това е украинска работа. Руските атаки са точни и преценени. Освен това, Русия няма абсолютно никакъв интерес да ескалира войната извън Украйна. Нещо повече, само преди няколко седмици Песков похвали правителството, че проявява трезва мисъл, след интервюто на Радев.

    Коментиран от #11, #24, #51

    09:24 07.10.2026

  • 9 ЦК на БКП

    24 19 Отговор
    Ние - комунистите по гръб не падаме !!!
    Знаем, че е руски, но докато товариш Путин не го каже - НАШ е, ние ще твърдим, че не е техен

    Коментиран от #13

    09:26 07.10.2026

  • 10 майстор

    17 0 Отговор
    Жокер: „50 на 50“.Ползваме го!

    09:28 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 лют пипер

    7 3 Отговор
    А защо не е "60 на 60"?

    09:31 07.10.2026

  • 13 😀😀😀😀

    21 13 Отговор

    До коментар #9 от "ЦК на БКП":

    За протокола руските дронове над Полша и Латвия се оказаха .... у...йски😉
    Руската ракета разрушила къща в Полша....
    се оказа Ф-16 на НАТОпорчена държава и 😉
    Ама ти това го знаеш , НАЛИ😉

    Коментиран от #29

    09:33 07.10.2026

  • 14 провинциалист

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "🤔🤔🤔🤔":

    Но пък е очевидно за чий е да е скаран с Ердоган и в същото време да има ескалация близо до НАТО.

    09:34 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 смях в залата

    13 4 Отговор
    Иван Лалов е бил одельонен командир на Радев като курсанти и двамата говорят едни и същи опорки.

    Коментиран от #25

    09:36 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Св. Николов

    12 3 Отговор
    Лалов лаладжията

    09:39 07.10.2026

  • 21 Не, извънземни са,

    5 0 Отговор
    няма да дойдат от Турция!?

    09:42 07.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Флот

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    И Руските и Украинските атаки не са точни винаги. Срещу Бяла още от времето на Втората световна подводния флот действа по кораби. Най голям интерес има Русия защото ограничават корабоплаването в Черно море по схемата в Ормузкия проток. Удрвт по логистикста на Украйна. САЩ натискат Украйна за дизела да не удрят рафинерии. Войната е към края си

    Коментиран от #48

    09:44 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Знаем

    11 10 Отговор

    До коментар #13 от "😀😀😀😀":

    Че тероризма е в кръвта на комуниста. Явно си горд от "постижението" ви в" Св. Неделя"

    09:47 07.10.2026

  • 30 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    3 3 Отговор
    Неможе роси да навреди на своята територия

    09:48 07.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 АКО ДРОНОВЕТЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор
    НАЧИ 100% СА УКРАИНСКИ !

    09:50 07.10.2026

  • 34 Две възможности

    9 1 Отговор
    Значи може украинците да са поразили корабите превозващи украинско зърно, за да си навредят на себе си, като прогонят купувачите, а може и руснаците да са ги избрали за цел в рамките на СВО.

    09:51 07.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Алоууу,

    8 0 Отговор
    ....е не можа ли да се намери поне един човек да му каже на полковника Иван Миланов от асоциацията за защита от от дробове, и който беше събеседник тази сутрин в две телевизионни студия, че значката със знамето българско е обърнато надолу с главата. И той като ПОЛКОВНИК трябва да знае, че това символизира поражение и предателство

    09:52 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 2 Отговор
    РОССИ НЕ 50/50,А100% Е НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ,БЪЛГАРИЯ Е БИЛА ОТ БЕЛГРАД ДО КИТАЙ НО НЕ ПО КРЕМЪЛСКАТА ИСТЕРИЯ

    09:55 07.10.2026

  • 40 Няма 50 на 50

    12 1 Отговор
    Напълно е ясно на кого са дроновете. Но ще гледаме днес, как българските страхливи полици и мижитурки, ще се гърчат страхливо и ще мънкат пред медиите.

    09:56 07.10.2026

  • 41 Трафика ще спре от самосебе си,

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "така, така":

    няма кой да застрахова корабите по този трафик, собствениците им сами ще ги спрат.

    09:56 07.10.2026

  • 42 ...............

    3 3 Отговор
    Аз лично смятам, че потъналият се е натъкнал на дрейфуваща украинска мина.

    09:57 07.10.2026

  • 43 ДРОНОВЕТЕ СА НА ТАГАРЕВ

    6 6 Отговор
    От фабриката на жена му.

    09:57 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хе хе

    4 0 Отговор
    Аз пък казвам, че корабите са ударени от подводница. Кой има подводници в Черно море?
    НЯМА летящ дрон, който да потопи търговски кораб за 3 минути. Това не е 10 метрова яхта.

    09:57 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 пенсионер

    3 6 Отговор
    Този малоумник да не си мисли, че Украйна ще атакува корабите, които е натоварила със своята продукция? Не могат ли да разберат управляващите, че въртенето като фурнаджийска лопата не е в интерес на страната ни?

    10:00 07.10.2026

  • 51 Теоретично, може да са и украинците

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    Не са разбрали чии са корабите, потопили са ги погрешка. Но ако са руснаците, това напълно съвпада с извършваното от тях вече повече от десетилетие. Малайзийският Боинг например. Взели го за украински военно-транспортен самолет. Е, доказа се чия е ракетата, не си признаха. И сега няма да си признаят.

    10:00 07.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Рундю

    4 5 Отговор
    Корабите са били пълни с украинско зърно. Корабът „Royad Mammadov“ бил натоварен в пристанището Измаил с царевица и е пътувал за Италия, корабът „ABLE“ (под флага на Палау, е бил натоварен с украинско зърно / пшеница, взето от украинско пристанище, и е пътувал на юг по курс към Истанбул, Турция. Хайде сега Ваньо кажи как прецени, че може украинците да потопят корабите с тяхно зърно- 50%???

    10:03 07.10.2026

  • 54 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    3 5 Отговор
    ВЪНШЕН МИНИСТЪР НА РОССИ ЗАЯВЯВА:
    В СВОЯТА ИСТОРИЯ РОССИ НЯМА НИТО ЕДИН МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР СПАЗЕН И АЗ СЪМ ГОРД ЧЕ ТЯ Е СИЛНА И МОЖЕ ДА СИ ГО ПОЗВОЛИ...

    10:04 07.10.2026

  • 55 Ха-ха-ха!

    6 5 Отговор
    Що ли ен се гръмнеш бе, Лальо? Що ли не ес гръмнеш, ама сам ставаш за срам и резил, за да не разсърдите с фатмака господаря ви - кремълския злодей! Ти мъж ли ис бе, Лальо? И в гащите си мушмули ли имаш, или топки?

    Коментиран от #59

    10:05 07.10.2026

  • 56 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 5 Отговор
    В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ Я ИМА Я НЯМА ЕДИН ФАЙТОН БЪЛГАРИ
    ДРУГОТО Е РОССИ ИЗМЕ КЯРИ
    КАЗВАХА ДЕДИТЕ МИ...

    10:08 07.10.2026

  • 57 нннн

    6 2 Отговор
    Щом още не знаем какви са дроновете, значи са украински. Ако бяха руски, щяхме веднага да научим. Ние сме полиркоректни.

    10:08 07.10.2026

  • 58 мнение

    4 2 Отговор
    Аз пък мисля, че морските дронове са английски или на друга Натовска страна. Значи става 33.3/33.3/33.3 процента. Кой може да е натсинал копчето няма значение. Русия воюва с 50+ държави. Военни в отпуск и на почивка в Украйна колкото искаш.

    Коментиран от #63

    10:08 07.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 2 Отговор
    НА ВСЕКИ ПРАЗНИК ПО ТЕЛЕГРАФНИТЕ СТЪЛБОВЕ ОКАЧВАХА ЧЕРВЕНИ ПАРЦАЛИ СЪС РИСУНКИ НА СЪРПОВЕ И ЧУКОВЕ
    НИЩО ДРУГО...
    ТО И СЕГА Е СЪЩОТО НО Е ПО ШАРЕНО ТА ДА ИЗГЛЕЖДА ДРУГО...

    10:12 07.10.2026

  • 61 Познахте ли го

    5 4 Отговор
    Що ми се струва,че Иван Лалов е комунист/прогресист?

    Коментиран от #71

    10:14 07.10.2026

  • 62 Европеец

    3 6 Отговор
    Днеска налагат 22ри пакет санкции на блатната джамахария, глада ще е невиждан, а и чума ги натисна, аспирин не произвеждат даже в блатата!

    10:15 07.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Тоя откри топлата вода!

    3 1 Отговор
    И за децата е ясно,че това е 50 на 50%...!
    Аман от ,,специалисти"....!

    Коментиран от #76

    10:17 07.10.2026

  • 65 Факт

    0 3 Отговор
    От морско разузнаване спецназ тигана са разкрили руските терористи,комбиниран удар,море/въздух , ДАНС кату чули ппосъветвъли русмен Решетников да си мълчи,да не дразни кремля

    10:19 07.10.2026

  • 66 Фелдмаршал сър Гутрие

    0 3 Отговор
    Русия и ортаците и са 50+ държави,там целия колективен Брикс и комунистическия интернационал, всеки от тези престъпни комунистически държави извършват тероризъм

    10:22 07.10.2026

  • 67 Копейки

    3 2 Отговор
    Толкова плакахте за руска газ ,сега защо не смучете руска газ от тръбата на Боташ ?

    10:23 07.10.2026

  • 68 Ако се заинтересувате колеги

    1 1 Отговор
    Колко на брой са били нападенията на граждански кораби в Черно Море от началото на войната ще стигнете до отговора : Проверете го! Не е фейк ! ... От началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. досега в Черно море са регистрирани най-малко 226 до 266 нападения и инциденти с търговски и граждански кораби. Общ брой засегнати съдове: Според данни на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и международни организации, поне 226 граждански кораба са били директно атакувани или поразени. Други украински държавни източници докладват за над 240 до 262 търговски кораба, които са претърпели частични или пълни щети от началото на конфликта. Напрежението в Черно море достигна най-високата си точка през лятото и есента на 2026 г.. Само за летните месеци на 2026 г. бяха извършени над 50 нови атаки срещу цивилни плавателни съдове в близост до украинските пристанища и в международни води.

    10:26 07.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Кой свали малайзийския Боинг?

    1 1 Отговор
    Имаше теории, че са го свалили украинците, помислили го за правителствения Ил на Путин, който се прибирал от чужбина и за по-сигурно прелетял над бойните действия в Донбас. Имаше и версия, че нидерландците са го измислили, натоварили самолета с трупове и се разбрали с украинците да го свалят. Тези теории се появиха по официалните руски медии. А в началото самият Стрелков, тоест Гиркин, се похвали. Преди да разбере какъв самолет са свалили.

    10:29 07.10.2026

  • 71 сара

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Познахте ли го":

    Струва ти се, защото Е.

    10:29 07.10.2026

  • 72 Този плъх

    2 1 Отговор
    показа колко е тъп електоратът от червеното стадо !

    10:32 07.10.2026

  • 73 новоговор или тука има тука няма

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "✈️✈️✈️✈️":

    бъркаш "имало е" извънземни

    10:38 07.10.2026

  • 74 Дучеф

    1 0 Отговор
    поредният прогресивен лаладжия

    10:40 07.10.2026

  • 75 А,бе,вие русофилите

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    Сте готови да обвините България във всичко,само и само да оправдаете агресора Русия.

    Коментиран от #77, #78

    10:42 07.10.2026

  • 76 Коко

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Тоя откри топлата вода!":

    Може и 1 на 99 да е, но важното е да обвиним Русия! А че дронът е украински, е ясно и на кокошките. Но трябва да следваме указанията на козяшкото бунище!

    Коментиран от #79

    10:52 07.10.2026

  • 77 Агресори

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "А,бе,вие русофилите":

    Са нато и ес

    10:53 07.10.2026

  • 78 Сащ и Израел

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "А,бе,вие русофилите":

    Какви са

    10:53 07.10.2026

  • 79 Е,ти явно

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Коко":

    Си кокошка.Защото на мен не ми е "явно".

    10:54 07.10.2026

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