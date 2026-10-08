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Кап. Тодор Георгиев: Черно море се превръща в „мъртва зона". В момента дори сме по-зле от Ормузкия проток

Кап. Тодор Георгиев: Черно море се превръща в „мъртва зона". В момента дори сме по-зле от Ормузкия проток

8 Октомври, 2026 08:25 1 073 35

  • кап. тодор георгиев-
  • дронове-
  • черно море

Руснаците всеки път, когато ги хванат, че техен дрон е ударил кораб, обявяват, че на него е имало оръжие. Оръжие в Черно море за Украйна не се пренася по две причини

Кап. Тодор Георгиев: Черно море се превръща в „мъртва зона". В момента дори сме по-зле от Ормузкия проток - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атаките с дронове по два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона поставят под риск корабоплаването и морския бизнес в Черно море.

"Търговията в Черно море на практика е спряла и то се превръща в „мъртва зона“. В момента дори сме по-зле от Ормузкия проток. Такова мнение изрази в „Тази сутрин“ капитан Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция.

"Руснаците всеки път, когато ги хванат, че техен дрон е ударил кораб, обявяват, че на него е имало оръжие. Оръжие в Черно море за Украйна не се пренася по две причини", каза той.

"Първата – застрахователната стойност на товара вероятно ще надхвърли стойността на самия товар. Второ – превозите за оръжие, тъй като са държавни поръчки, те се подлагат на търгове, които са публични и се знае дестинацията. Трето – турският контрол не допуска оръжие, освен в изключителен случай, което значи, ако корабът е с национален флаг“, обясни Тодор Георгиев.

По думите му кораб, който отива за или от Украйна и е ударен от дрон, „е руска работа“. Кораб, който е ударен в руски териториални води или на подходите към руски пристанища, е ударен от украинците.

Според Тодор Георгиев телата на загиналите от потъналия кораб трябва да бъдат намерени.

„Нормалната практика е търсенето на оцелели да продължи седем дни с всички възможни средства. Това означава с кораби, с хеликоптери, с нисколетящи самолети и спътници. Не знам защо са решили да прекратят търсенето“, каза Георгиев.

Според него не сме подготвени за евентуална екологична катастрофа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    27 8 Отговор
    Благодарение на нашите партньори Ротшилд и Сорос, които пренасят жито от ВМЗ Сопот до нацистите в Украйна.

    Коментиран от #25

    08:30 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НАСКО

    19 11 Отговор
    И този застана на жълтопаветната, евробоклучава амбразура!

    08:34 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Черно море не е зона на война

    24 7 Отговор
    Спрете да товарите жито в завод Арсенал и ВМЗ Сопот.

    08:39 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Затова

    3 4 Отговор
    се казва Черно !

    08:40 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 така, така

    12 7 Отговор
    Дано е възприет сигнала, че на вакханалията с превози към или от Украйна се слага край.
    Ако някой иска Черно море да възстанови търговския си статус, то трябва да изключи Украйна като крайна точка на превозите си, в противен случай го чака съдбата ма тия два многострадални кораби.
    Виж, тезата на Тодор Георгиев, че не се транспортира въоръжение за Украйна тотално издиша. Може би е в състояние да обясни как кораб потъва за 3 минути, при това с вторичен взрив от мащаба, който е наблюдаван.
    Хората може да не са военни специалисти, но имат необходимите мисловни умения да осъзнаят, че такъв погром няма как да стане, ако в самия кораб не е имало нещо, което да предизвика тази детонация.
    Ако иска да ни убеди, че всички "празни" кораби детонират при удар, то тогава е още по-добре, че Черно море е "мъртва зона" за корабоплаването.

    Коментиран от #19

    08:43 08.10.2026

  • 11 Човекът

    5 4 Отговор
    го казва обективно и в прав текст , но от регресивните от самото им начало само и единствено лъжи и нищо друго ! Кой вярва на лъжци ?

    Коментиран от #12

    08:45 08.10.2026

  • 12 провинциалист

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Човекът":

    "Кой вярва на лъжци ?" - Зеленски е получавал награди за успехи в лъгането. Той каза, че Русия е потопила кораба.

    08:48 08.10.2026

  • 13 БРИТАНЦИТЕ ЖЕРТВАТ НЕ САМО ОКРАИНА

    2 5 Отговор
    А и цялото черноморие.

    08:48 08.10.2026

  • 14 Васил

    8 1 Отговор
    Следващата година кажете сбогом на туризма и таратора по 8 евра!

    08:49 08.10.2026

  • 15 Eлелементарно

    3 2 Отговор
    Телата на моряците НЯМА да бъдат намерени! При вторичния взрив те (както и кораба) просто са ... дезинтегрирани!
    Та затова и не ги търсят !

    08:49 08.10.2026

  • 16 Военен

    9 3 Отговор
    Да бе това зърно така се запалило,че пръснало целия кораб на парчета 🤣😂

    08:50 08.10.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    ДОМУЗЧИЯТА ЯВНО ПОЛУЧИ
    БУКЕТ С БЕЛИ РОЗИ И СЕГА ПУШИ НЕРВНО:)

    08:50 08.10.2026

  • 18 Кап. Тодор Георгиев

    9 3 Отговор
    През зимата не вали сняг, а през лятото не пече слънце, вервайте ми!

    08:51 08.10.2026

  • 19 И така става

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "така, така":

    Малък корсб дрона прави 4 м дупка. Корабът потъва. Справка американския военен кораб Коул ударен от нещо подобно но камикадзе в пристанище

    Коментиран от #22, #33

    08:52 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 вица на деня

    8 3 Отговор
    Тоя си е плюл на компетенциите в национален ефир.
    По неговата логика излиза, че празен кораб - получава вторичен взрив от нищото и потъва, а другия, в който е имало само пшеница оцелява, по чудо явно.
    Тия определено ни считат за балъци, които могат да бъдат лъгани както им дойде. Проблема им е, че колкото и да се стараят системата да генерира необразовани хора, все още можем да събираме 2+2. Та човечеца се е изложил като пълен.......

    08:53 08.10.2026

  • 22 така, така

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "И така става":

    Да, бе! Според официалните данни за случая с Коул, екипажът води борба за оцеляването на плавателния съд повече от 96 часа. Отгоре натова, по-късно корабът е пренесен в САЩ (в корабостроителницата в Мисисипи), ремонтиран е и отново влиза на въоръжение.

    А тук 3 минути и кораба е аут. Айде вярвай, че на него е нямало абсолютно нищо.
    Измислете нещо по-реалистично, само евроатлантическа вяра не стига.

    08:57 08.10.2026

  • 23 Ние русофилите

    3 2 Отговор
    искрено се радваме , че нашият туризъм отива на кино!

    Коментиран от #30

    09:00 08.10.2026

  • 24 разбирате ли

    2 5 Отговор
    че за да спре тази война трябва зеления клоун да си подаде оставката и да напусне украйна защото той е двойник и го командват знаете кои. виждали ли сте президенти да ходят по фланелки и брадясали.

    Коментиран от #27, #29, #32

    09:01 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Специалист

    5 3 Отговор
    Аман от компетентни капитани и адмирали. Този пишман капитан гледайки от брега морето как разбра че кораба не вози оръжие. Че това е общо известна тайна. Има толкова много публикаций по въпроса. Само капитана не е разбрал

    09:08 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Госあ

    3 0 Отговор
    къде са платноходките на баце? 😆

    09:10 08.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 русофили очакват Лада Гранта

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ние русофилите":

    23 Ние русофилите
    21ОТГОВОР
    искрено се радваме , че нашият туризъм отива на кино!
    -;-
    Събирайте рублите и като се възстанои "Мототехника" да си купите Лада Гранта.
    така ще може да огидете на Бузлуджа при Чинията и на Язовир "Копринка"
    А може и да посетите Селата на Мунчо и Гоце!

    09:12 08.10.2026

  • 31 ПУнта Мара

    3 2 Отговор
    Никакви нормални търговски кораби не са това а кораби имитация на държави със забъркани турски мошеници и гламави екипажи от бедняци.

    09:18 08.10.2026

  • 32 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "разбирате ли":

    А ти виждал ли си истинси мъж да се тъпче с ботокс и да ходи на токчета?

    09:27 08.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 теню

    2 2 Отговор
    Последните години така наречената Западната "прогресивна , свободна , независима медия" намира хора които или са пълни ид..оти или лицемери подмазвачи или някой си . ? В случая тоя решава какво трябва да се направи или да се предприеме . Кой е той за да решава ? Помня същата долна ционистка медия казваше -- Навал ни с още няколко покрай него предатели когато журналистите ги питаха като каза Путин трябва да си подаде оставката защото го иска Руският народ ! --Кой го е уполноmoщил да говори от името на народа . ? Отвратителни долни ци..ониски св.и.не защо в Германия или във Франция протестират не хиляди а милиони Макрон или Мерц не си подават оставката ? Да вярваш на Западната медия е да вярваш на ционистите защото същите са и притежатели на " Зелената хартия " и на "Световната свободна медия" която превръща хората в стадо което не може да мисли да разсъждава и се управлява лесно...

    Коментиран от #35

    10:05 08.10.2026

  • 35 Ехооо,Ехооо,Ехоооо!

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "теню":

    Украинската артилерия уби руския майор Алексей Караваев в нощта на 3 срещу 4 октомври. Офицерът командваше 11-ти танков полк и беше на път към напреднали позиции в сектора Харков на фронта, когато обстрелът го удари. Украински проект OSINT направи инцидента публичен. Това е следващият удар за Владимир Путин във войната в Украйна – най-скоро, наред с други неща, беше съобщено за опустошителна атака срещу руски военен летище.Взводът на Караваев е от Калининград
    11-ти танков полк е подчинен на 18-та моторизирана стрелкова дивизия, която от своя страна принадлежи на 11-ти армейски корпус. Редовното местоположение на подразделението е в Гусев в руския ексклав Калининград – далеч от настоящата зона на операции в района на Харков. Прехвърлянето на подразделението от Калининградска област към украинския фронт илюстрира докъде Русия събира сили за войната. Преди назначаването си за командир на полка, според Украйна Караваев вероятно е служил в 82-ри мотострелкови полк на 6-та комбинирана армия.Според доклада, той е бил убит, докато е контролирал позиции близо до фронтовата линия. Според доклада загубата на командир на полково ниво се счита за сериозен удар за руската командна структура

    10:44 08.10.2026

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