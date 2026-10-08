Кап. Тодор Георгиев: Черно море се превръща в „мъртва зона". В момента дори сме по-зле от Ормузкия проток

Атаките с дронове по два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона поставят под риск корабоплаването и морския бизнес в Черно море.
"Търговията в Черно море на практика е спряла и то се превръща в „мъртва зона“. В момента дори сме по-зле от Ормузкия проток. Такова мнение изрази в „Тази сутрин“ капитан Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция.
"Руснаците всеки път, когато ги хванат, че техен дрон е ударил кораб, обявяват, че на него е имало оръжие. Оръжие в Черно море за Украйна не се пренася по две причини", каза той.
"Първата – застрахователната стойност на товара вероятно ще надхвърли стойността на самия товар. Второ – превозите за оръжие, тъй като са държавни поръчки, те се подлагат на търгове, които са публични и се знае дестинацията. Трето – турският контрол не допуска оръжие, освен в изключителен случай, което значи, ако корабът е с национален флаг“, обясни Тодор Георгиев.
По думите му кораб, който отива за или от Украйна и е ударен от дрон, „е руска работа“. Кораб, който е ударен в руски териториални води или на подходите към руски пристанища, е ударен от украинците.
Според Тодор Георгиев телата на загиналите от потъналия кораб трябва да бъдат намерени.
„Нормалната практика е търсенето на оцелели да продължи седем дни с всички възможни средства. Това означава с кораби, с хеликоптери, с нисколетящи самолети и спътници. Не знам защо са решили да прекратят търсенето“, каза Георгиев.
Според него не сме подготвени за евентуална екологична катастрофа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #25
08:30 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НАСКО
08:34 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Черно море не е зона на война
08:39 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Затова
08:40 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 така, така
Ако някой иска Черно море да възстанови търговския си статус, то трябва да изключи Украйна като крайна точка на превозите си, в противен случай го чака съдбата ма тия два многострадални кораби.
Виж, тезата на Тодор Георгиев, че не се транспортира въоръжение за Украйна тотално издиша. Може би е в състояние да обясни как кораб потъва за 3 минути, при това с вторичен взрив от мащаба, който е наблюдаван.
Хората може да не са военни специалисти, но имат необходимите мисловни умения да осъзнаят, че такъв погром няма как да стане, ако в самия кораб не е имало нещо, което да предизвика тази детонация.
Ако иска да ни убеди, че всички "празни" кораби детонират при удар, то тогава е още по-добре, че Черно море е "мъртва зона" за корабоплаването.
Коментиран от #19
08:43 08.10.2026
11 Човекът
Коментиран от #12
08:45 08.10.2026
12 провинциалист
До коментар #11 от "Човекът":"Кой вярва на лъжци ?" - Зеленски е получавал награди за успехи в лъгането. Той каза, че Русия е потопила кораба.
08:48 08.10.2026
13 БРИТАНЦИТЕ ЖЕРТВАТ НЕ САМО ОКРАИНА
08:48 08.10.2026
14 Васил
08:49 08.10.2026
15 Eлелементарно
Та затова и не ги търсят !
08:49 08.10.2026
16 Военен
08:50 08.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БУКЕТ С БЕЛИ РОЗИ И СЕГА ПУШИ НЕРВНО:)
08:50 08.10.2026
18 Кап. Тодор Георгиев
08:51 08.10.2026
19 И така става
До коментар #10 от "така, така":Малък корсб дрона прави 4 м дупка. Корабът потъва. Справка американския военен кораб Коул ударен от нещо подобно но камикадзе в пристанище
Коментиран от #22, #33
08:52 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 вица на деня
По неговата логика излиза, че празен кораб - получава вторичен взрив от нищото и потъва, а другия, в който е имало само пшеница оцелява, по чудо явно.
Тия определено ни считат за балъци, които могат да бъдат лъгани както им дойде. Проблема им е, че колкото и да се стараят системата да генерира необразовани хора, все още можем да събираме 2+2. Та човечеца се е изложил като пълен.......
08:53 08.10.2026
22 така, така
До коментар #19 от "И така става":Да, бе! Според официалните данни за случая с Коул, екипажът води борба за оцеляването на плавателния съд повече от 96 часа. Отгоре натова, по-късно корабът е пренесен в САЩ (в корабостроителницата в Мисисипи), ремонтиран е и отново влиза на въоръжение.
А тук 3 минути и кораба е аут. Айде вярвай, че на него е нямало абсолютно нищо.
Измислете нещо по-реалистично, само евроатлантическа вяра не стига.
08:57 08.10.2026
23 Ние русофилите
Коментиран от #30
09:00 08.10.2026
24 разбирате ли
Коментиран от #27, #29, #32
09:01 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Специалист
09:08 08.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Госあ
09:10 08.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 русофили очакват Лада Гранта
До коментар #23 от "Ние русофилите":23 Ние русофилите
21ОТГОВОР
искрено се радваме , че нашият туризъм отива на кино!
-;-
Събирайте рублите и като се възстанои "Мототехника" да си купите Лада Гранта.
така ще може да огидете на Бузлуджа при Чинията и на Язовир "Копринка"
А може и да посетите Селата на Мунчо и Гоце!
09:12 08.10.2026
31 ПУнта Мара
09:18 08.10.2026
32 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
До коментар #24 от "разбирате ли":А ти виждал ли си истинси мъж да се тъпче с ботокс и да ходи на токчета?
09:27 08.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 теню
Коментиран от #35
10:05 08.10.2026
35 Ехооо,Ехооо,Ехоооо!
До коментар #34 от "теню":Украинската артилерия уби руския майор Алексей Караваев в нощта на 3 срещу 4 октомври. Офицерът командваше 11-ти танков полк и беше на път към напреднали позиции в сектора Харков на фронта, когато обстрелът го удари. Украински проект OSINT направи инцидента публичен. Това е следващият удар за Владимир Путин във войната в Украйна – най-скоро, наред с други неща, беше съобщено за опустошителна атака срещу руски военен летище.Взводът на Караваев е от Калининград
11-ти танков полк е подчинен на 18-та моторизирана стрелкова дивизия, която от своя страна принадлежи на 11-ти армейски корпус. Редовното местоположение на подразделението е в Гусев в руския ексклав Калининград – далеч от настоящата зона на операции в района на Харков. Прехвърлянето на подразделението от Калининградска област към украинския фронт илюстрира докъде Русия събира сили за войната. Преди назначаването си за командир на полка, според Украйна Караваев вероятно е служил в 82-ри мотострелкови полк на 6-та комбинирана армия.Според доклада, той е бил убит, докато е контролирал позиции близо до фронтовата линия. Според доклада загубата на командир на полково ниво се счита за сериозен удар за руската командна структура
10:44 08.10.2026