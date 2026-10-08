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Александър Узунов: Сигурността не бива да е предизборна тема
  Тема: Избори

Александър Узунов: Сигурността не бива да е предизборна тема

8 Октомври, 2026 09:32 473 3

  • александър узунов-
  • прогресивна българия-
  • национална сигурност-
  • черно море-
  • кснс

Представителят на „Прогресивна България“ определи свикването на КСНС след атаката срещу кораби в Черно море като адекватна и навременна реакция.

Александър Узунов: Сигурността не бива да е предизборна тема - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Позицията на държавата след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море е била „изключително адекватна и навременна“. Това заяви Александър Узунов от „Прогресивна България“ в интервю за БНТ.

По думите му свикването на Консултативния съвет за национална сигурност е поставило сигурността на Черноморския басейн на най-високо държавно ниво.

„Тъжно е, че някои колеги поставят предизборната си кампания пред въпроси, които касаят националната ни сигурност. А това не трябва да бъде така“, заяви Александър Узунов.

Атаката срещу корабите

На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият плавателен съд потъна, а на борда на другия избухна пожар. Според информацията, цитирана от БНТ, атаката е извършена с морски и въздушни дронове.

Произходът на безпилотните апарати и отговорността за нападението не са окончателно установени. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в района. Руското посолство в България съобщи, че двата кораба не са били сред целите на руските въоръжени сили.

КСНС обсъди морската сигурност

Президентът Илияна Йотова свика заседание на КСНС за 7 октомври. Темата беше свързана с актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

След заседанието четири парламентарни групи не подкрепиха подготвения текст. Различията бяха свързани с оценката за произхода на атаката и с предложенията за реакция на институциите. Президентът заяви, че не може да се твърди, че ударът е извършен от Русия без доказателства.

На този фон Узунов призова темата за националната сигурност да бъде разглеждана отделно от предизборните спорове. Според него реакцията на държавата трябва да остане насочена към защитата на морската сигурност и на критичната инфраструктура.


София / България
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  • 1 След Като !

    1 1 Отговор
    Досегашните !

    Не Са Я Осигурили !

    Очевидно !

    Че, Вече Става !

    Предизборна !

    Импотентен Ли ?

    Си ?

    09:39 08.10.2026

  • 2 При Днешната !

    1 1 Отговор
    Вакханалия !

    Всяка Тема !

    Става !

    Предизборна !

    09:42 08.10.2026

  • 3 Българин

    1 0 Отговор
    Същият противен гном като Атанас Атанасов..

    10:17 08.10.2026

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