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Изтича срокът за назначаване на СИК за вота на 25 октомври
  Тема: Избори

Изтича срокът за назначаване на СИК за вота на 25 октомври

9 Октомври, 2026 06:15 371 0

  • президентски избори-
  • секционни избирателни комисии-
  • цик-
  • машинно гласуване-
  • гласуване по настоящ адрес

Районните избирателни комисии трябва да определят съставите на секционните комисии. ЦИК ограничи възможностите за смени в последния момент

Изтича срокът за назначаване на СИК за вота на 25 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес изтича срокът, в който районните избирателни комисии трябва да назначат членовете на секционните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. Информацията е съобщена от БНТ.

Централната избирателна комисия е променила правилата за подмяна на членове на СИК, за да се ограничи смяната им в последния момент. Тя вече може да се извършва само след подаване на лична декларация и при невъзможност за явяване по основателна причина. Сред посочените основания са заболяване или несъвместимост.

Остават още два важни срока

До 10 октомври избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. Участниците в изборите могат да регистрират застъпниците си до 14 октомври.

ЦИК вече провежда демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. За разясняване на процедурите е разработено и приложението „Избори 360“.

Източници: bntnews.bg


София / България
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