Йордан Божилов: Европа не е готова за руските хибридни атаки

Европа не е подготвена за противодействие на хибридните дейности, заяви пред БНР бившият заместник-министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. По думите му в Европейския съюз и НАТО вече се обсъждат мерки за укрепване на устойчивостта на държавите, но необходимостта от изграждане на ефективна защита ще продължи да стои на дневен ред.
„Европа не е подготвена за противодействие на хибридните дейности“, каза Божилов в предаването „Събота 150“. Той посочи, че хибридните действия могат да бъдат разглеждани в контекста на член 5 от Северноатлантическия договор, когато има атака срещу територията на държава членка.
Нужна е обща защита
Според Божилов НАТО разполага с планове за действия по целия източен фланг, част от който е и България. Той обаче постави въпроса как европейските държави ще компенсират евентуални липси, ако Съединените щати ограничат политическия и военния си ангажимент към европейската отбрана.
Експертът отбеляза, че държавите от северния фланг на НАТО развиват по-интензивно регионално сътрудничество. За разлика от тях, в региона на България координацията между съседните държави според него остава слабо развита.
„Големият въпрос е каква е ролята на европейските страни като стълб в НАТО. Явно там ще се търси именно попълване на липсите, които ще се установят след американското преосмисляне на своето участие в европейската отбрана“, заяви Божилов.
Критика към подхода на България
По отношение на България Божилов определи рамковото споразумение с Украйна като предпоставка, но настоя за конкретни проекти и активни разговори. Той даде като пример планираното придобиване на пет системи за заглушаване и пет системи за противоракетна и противовъздушна отбрана.
„На нас ни трябва една цялостна обща система, която да включва и техническата част, но и организационната част – това го нямаме. Това са неща, които концептуално трябва да преосмислим“, каза експертът.
В по-ранно интервю за bTV Божилов определи като хибридни заплахи не само дроновете, но и дезинформацията, кибератаките и изкривяването на GPS сигнала. Тогава той предупреди, че при сериозна атака с евтини и масово използвани дронове Европа може да се окаже неспособна да реагира адекватно.
По думите му защитата срещу подобни действия изисква едновременно технически средства, ясна отговорност между институциите и механизъм за бързо вземане на решения. Без такава система реакцията остава разделена между отделни структури, вместо да бъде част от обща политика за сигурност.
Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бабата от ГДР-комсомолката Меркел
15:03 10.10.2026
2 Още един слънчасал през есента
15:09 10.10.2026
3 Анализ
Винаги така го правят укрите и за да търсят някаква изгода...
Англичаните са ги научили, че жертвите са без значение!
15:10 10.10.2026
4 И все пак да напомним
15:10 10.10.2026
5 Можем да лаем, за това ни плащат
15:13 10.10.2026
6 Дън Бай
15:20 10.10.2026
7 По добре бизнес отколкото война
15:22 10.10.2026
8 Вова
15:23 10.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЗиС 5
15:27 10.10.2026
11 ?????
Четете я тая история бре.
Или поне Бисмарк - той нали е от вашта кръвна група.
15:37 10.10.2026
12 Емигрант
15:49 10.10.2026
13 грантояди
15:56 10.10.2026
14 слънчасал е човека
16:01 10.10.2026
15 Давай Божилов
Та приказвай си колкото си искаш.
16:06 10.10.2026
16 Гост
16:12 10.10.2026