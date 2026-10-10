Йордан Божилов: Европа не е готова за руските хибридни атаки

Европа не е подготвена за противодействие на хибридните дейности, заяви пред БНР бившият заместник-министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. По думите му в Европейския съюз и НАТО вече се обсъждат мерки за укрепване на устойчивостта на държавите, но необходимостта от изграждане на ефективна защита ще продължи да стои на дневен ред.

„Европа не е подготвена за противодействие на хибридните дейности“, каза Божилов в предаването „Събота 150“. Той посочи, че хибридните действия могат да бъдат разглеждани в контекста на член 5 от Северноатлантическия договор, когато има атака срещу територията на държава членка.

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Нужна е обща защита

Според Божилов НАТО разполага с планове за действия по целия източен фланг, част от който е и България. Той обаче постави въпроса как европейските държави ще компенсират евентуални липси, ако Съединените щати ограничат политическия и военния си ангажимент към европейската отбрана.

Експертът отбеляза, че държавите от северния фланг на НАТО развиват по-интензивно регионално сътрудничество. За разлика от тях, в региона на България координацията между съседните държави според него остава слабо развита.

„Големият въпрос е каква е ролята на европейските страни като стълб в НАТО. Явно там ще се търси именно попълване на липсите, които ще се установят след американското преосмисляне на своето участие в европейската отбрана“, заяви Божилов.

Критика към подхода на България

По отношение на България Божилов определи рамковото споразумение с Украйна като предпоставка, но настоя за конкретни проекти и активни разговори. Той даде като пример планираното придобиване на пет системи за заглушаване и пет системи за противоракетна и противовъздушна отбрана.

„На нас ни трябва една цялостна обща система, която да включва и техническата част, но и организационната част – това го нямаме. Това са неща, които концептуално трябва да преосмислим“, каза експертът.

В по-ранно интервю за bTV Божилов определи като хибридни заплахи не само дроновете, но и дезинформацията, кибератаките и изкривяването на GPS сигнала. Тогава той предупреди, че при сериозна атака с евтини и масово използвани дронове Европа може да се окаже неспособна да реагира адекватно.

По думите му защитата срещу подобни действия изисква едновременно технически средства, ясна отговорност между институциите и механизъм за бързо вземане на решения. Без такава система реакцията остава разделена между отделни структури, вместо да бъде част от обща политика за сигурност.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg