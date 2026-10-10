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Йордан Божилов: Европа не е готова за руските хибридни атаки
  Тема: Украйна

Йордан Божилов: Европа не е готова за руските хибридни атаки

10 Октомври, 2026 15:00 585 16

  • йордан божилов-
  • хибридни атаки-
  • европейска отбрана-
  • нато-
  • национална сигурност

ЕС и НАТО трябва да укрепят устойчивостта си, а България се нуждае от обща система за реакция

Йордан Божилов: Европа не е готова за руските хибридни атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Европа не е подготвена за противодействие на хибридните дейности, заяви пред БНР бившият заместник-министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. По думите му в Европейския съюз и НАТО вече се обсъждат мерки за укрепване на устойчивостта на държавите, но необходимостта от изграждане на ефективна защита ще продължи да стои на дневен ред.

„Европа не е подготвена за противодействие на хибридните дейности“, каза Божилов в предаването „Събота 150“. Той посочи, че хибридните действия могат да бъдат разглеждани в контекста на член 5 от Северноатлантическия договор, когато има атака срещу територията на държава членка.

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Нужна е обща защита

Според Божилов НАТО разполага с планове за действия по целия източен фланг, част от който е и България. Той обаче постави въпроса как европейските държави ще компенсират евентуални липси, ако Съединените щати ограничат политическия и военния си ангажимент към европейската отбрана.

Експертът отбеляза, че държавите от северния фланг на НАТО развиват по-интензивно регионално сътрудничество. За разлика от тях, в региона на България координацията между съседните държави според него остава слабо развита.

„Големият въпрос е каква е ролята на европейските страни като стълб в НАТО. Явно там ще се търси именно попълване на липсите, които ще се установят след американското преосмисляне на своето участие в европейската отбрана“, заяви Божилов.

Критика към подхода на България

По отношение на България Божилов определи рамковото споразумение с Украйна като предпоставка, но настоя за конкретни проекти и активни разговори. Той даде като пример планираното придобиване на пет системи за заглушаване и пет системи за противоракетна и противовъздушна отбрана.

„На нас ни трябва една цялостна обща система, която да включва и техническата част, но и организационната част – това го нямаме. Това са неща, които концептуално трябва да преосмислим“, каза експертът.

В по-ранно интервю за bTV Божилов определи като хибридни заплахи не само дроновете, но и дезинформацията, кибератаките и изкривяването на GPS сигнала. Тогава той предупреди, че при сериозна атака с евтини и масово използвани дронове Европа може да се окаже неспособна да реагира адекватно.

По думите му защитата срещу подобни действия изисква едновременно технически средства, ясна отговорност между институциите и механизъм за бързо вземане на решения. Без такава система реакцията остава разделена между отделни структури, вместо да бъде част от обща политика за сигурност.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бабата от ГДР-комсомолката Меркел

    5 7 Отговор
    Дадох на путен 7 трилиона евро за газ за да прави хибридни атаки в Европа и да произвежда Сарми с ядрени глави!

    15:03 10.10.2026

  • 2 Още един слънчасал през есента

    16 1 Отговор
    Има една група хора, на които или им се плаща за да плащат народа, или през цялото време им се привиждат хибридни атаки. Дезинформацията, която те изливат по медиите и за която не носят отговорност е част от мерките за противодействие на хибридните атаки. Но ако такива липсват, за какво са тези мерки?

    15:09 10.10.2026

  • 3 Анализ

    12 3 Отговор
    Потапянето на корабите е нарочно преди посещението наУкрайна в САЩ -имат пропагадно значение и цел!
    Винаги така го правят укрите и за да търсят някаква изгода...
    Англичаните са ги научили, че жертвите са без значение!

    15:10 10.10.2026

  • 4 И все пак да напомним

    11 1 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната и на ДВ е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    15:10 10.10.2026

  • 5 Можем да лаем, за това ни плащат

    10 0 Отговор
    Хайде да не се pen4uM толкова много , При такъв не доокомплект на Бг. Армия и липса на ЖЕЛАЕЩИ, да ВОЮВАТ за атлантическата ценностна система.

    15:13 10.10.2026

  • 6 Дън Бай

    9 0 Отговор
    Експертът-грантоед!

    15:20 10.10.2026

  • 7 По добре бизнес отколкото война

    7 2 Отговор
    Преговорите между представители на Украйна, САЩ, европейски държави и НАТО в Маями приключиха по-рано от планираното. Срещата беше посветена на възможните пътища за прекратяване на войната с Русия. Но ПЛАНИРАНАТА ПРОВОКАЦИЯ не успя да изпълни целта и да консолидира страните около подкрепата за Украйна. И срещата в Маями приключи предсрочно .

    15:22 10.10.2026

  • 8 Вова

    6 0 Отговор
    Ще изчакам да се подготвите!

    15:23 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЗиС 5

    4 0 Отговор
    Европа не е готова за руските хибридни атаки с атомни ракети.

    15:27 10.10.2026

  • 11 ?????

    6 0 Отговор
    И що ви трябваше да дърпате мечката за опашката?
    Четете я тая история бре.
    Или поне Бисмарк - той нали е от вашта кръвна група.

    15:37 10.10.2026

  • 12 Емигрант

    4 0 Отговор
    Какво става тук бе, този какъв специалист и експерт е, по плашене на лишените от разум ли ? Аз пък мисля, че българското население е ГОТОВО да бъде обработвано от такива като този "експерт" който се възползва от този български недостатък !

    15:49 10.10.2026

  • 13 грантояди

    3 0 Отговор
    Какви хибридни атаки, какви бръмбари, какви гюлета му се въртят в главата на този експерт. Пази Боже такива експерти да ти определят отбранителната стратегия. Зеленски заложи на такива ялови експерти и си потроши държавата.

    15:56 10.10.2026

  • 14 слънчасал е човека

    2 0 Отговор
    Горещините и през октомври да са, пак си правят белята. Не го ли виждате че е без шапка.

    16:01 10.10.2026

  • 15 Давай Божилов

    1 0 Отговор
    Давай Данчо. Колкото повече пропаганда, толкова повече скептицизъм. Българи сме, какво да правиш и каквото да ни правиш.
    Та приказвай си колкото си искаш.

    16:06 10.10.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    Но, ако спретнем едно пииплоу, Европа ще бие по точки всички. За това е добре подготвена.

    16:12 10.10.2026

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