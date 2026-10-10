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Кола падна от автовоз под мост край Мъглиж
  Тема: Войната на пътя

Кола падна от автовоз под мост край Мъглиж

10 Октомври, 2026 20:27 847 9

  • птп-
  • мъглиж-
  • подбалкански път-
  • автовоз-
  • гара дъбово

Друг автомобил се е блъснал в падналата кола на Подбалканския път. Няма пострадали, а пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни

Кола падна от автовоз под мост край Мъглиж - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кола падна от автовоз под моста за гара Дъбово на Подбалканския път между Казанлък и Сливен. След това лек автомобил се е блъснал в падналата кола. При инцидента няма пострадали.

Произшествието е станало малко след 16:30 часа в района на Мъглиж. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че по първоначална информация автовозът, управляван от 40-годишен мъж, е закачил моста. В резултат на удара един от автомобилите, които е превозвал, е паднал на пътното платно.

В този момент зад автовоза се е движел лек автомобил, управляван от 32-годишен мъж. Той се е блъснал в падналата от автовоза кола.

На място е изпратен полицейски екип. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

Временно движението в района на местопроизшествието се извършва в една лента.

Източници: btvnovinite.bg, bgnes.bg


Казанлък / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ниските мостчета

    3 1 Отговор
    трябва да се съборят и построят с подходяща височина..... сещам се и за гениалното тунелче за вход на паркинга джъмбо

    Коментиран от #6, #8

    20:31 10.10.2026

  • 2 Никой ли не го е снимал това

    6 0 Отговор
    Било е много яко

    20:38 10.10.2026

  • 3 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    20:53 10.10.2026

  • 4 Мунчо

    5 0 Отговор
    Ганьо и камиони не може да кара....да връзва товарите, да "чете" пътни знаци за макс. височина на камиона (ама и той като не знае колко е висок товара)....да спазва ограничения и забрани и т.н.....ноооо, за мнение и коментари за нещо от което и грам не разбира е най-най-най "великия".... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    20:57 10.10.2026

  • 5 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Пострадалият водач може да си вземе друга кола от автовоза като обещетение.

    20:58 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    4 2 Отговор
    Водачът на Автовоза е трябвало да проучи целия Маршрут като си състави Пътна Карта с Най-ниската височина на мостовете за да се съобрази с това и височината на товара,местоположение и дълбочина на Дупките които биха разклатили товара,Остротата на завоите оказващи пряко въздействие на Центробежните сили.Не го е направил,затова Наказание от Кат и Уволнение.Водачът на лекия Автомобил пък също подлежи Санкции от кат заради неспазване на Дистанция и вероятно отклонение на Вниманието с Телефона.Без наказания няма стане ДругарЕ - НЯММААА,на Слободия я обърнахте тая Демокрация!!!

    21:04 10.10.2026

  • 8 Този мост е удрян и друг път.

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ниските мостчета":

    Едната греда е с оголена арматура.
    На паркингите на магазините е ограничена височината, за да не влизат камиони и кемпери.

    21:05 10.10.2026

  • 9 Този мост е удрян и друг път.

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо":

    На този мост няма знак за габарита.

    21:06 10.10.2026

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