Кола падна от автовоз под мост край Мъглиж

Кола падна от автовоз под моста за гара Дъбово на Подбалканския път между Казанлък и Сливен. След това лек автомобил се е блъснал в падналата кола. При инцидента няма пострадали.

Произшествието е станало малко след 16:30 часа в района на Мъглиж. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че по първоначална информация автовозът, управляван от 40-годишен мъж, е закачил моста. В резултат на удара един от автомобилите, които е превозвал, е паднал на пътното платно.

В този момент зад автовоза се е движел лек автомобил, управляван от 32-годишен мъж. Той се е блъснал в падналата от автовоза кола.

На място е изпратен полицейски екип. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

Временно движението в района на местопроизшествието се извършва в една лента.

Източници: btvnovinite.bg, bgnes.bg