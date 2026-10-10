Кола падна от автовоз под мост край Мъглиж

Кола падна от автовоз под моста за гара Дъбово на Подбалканския път между Казанлък и Сливен. След това лек автомобил се е блъснал в падналата кола. При инцидента няма пострадали.
Произшествието е станало малко след 16:30 часа в района на Мъглиж. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че по първоначална информация автовозът, управляван от 40-годишен мъж, е закачил моста. В резултат на удара един от автомобилите, които е превозвал, е паднал на пътното платно.
В този момент зад автовоза се е движел лек автомобил, управляван от 32-годишен мъж. Той се е блъснал в падналата от автовоза кола.
На място е изпратен полицейски екип. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.
Временно движението в района на местопроизшествието се извършва в една лента.
Източници: btvnovinite.bg, bgnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ниските мостчета
Коментиран от #6, #8
20:31 10.10.2026
2 Никой ли не го е снимал това
20:38 10.10.2026
3 Хи хи хи
20:53 10.10.2026
4 Мунчо
Коментиран от #9
20:57 10.10.2026
5 Сатана Z
20:58 10.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
21:04 10.10.2026
8 Този мост е удрян и друг път.
До коментар #1 от "ниските мостчета":Едната греда е с оголена арматура.
На паркингите на магазините е ограничена височината, за да не влизат камиони и кемпери.
21:05 10.10.2026
9 Този мост е удрян и друг път.
До коментар #4 от "Мунчо":На този мост няма знак за габарита.
21:06 10.10.2026