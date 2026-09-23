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Скандал между баща и син предизвикал челния удар с 3 жертви между Казанлък и Стара Загора
  Тема: Войната на пътя

Скандал между баща и син предизвикал челния удар с 3 жертви между Казанлък и Стара Загора

23 Септември, 2026 14:39 2 125 23

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  • казанлък-стара загора-
  • мъглиж

Загинаха синът и две жени, а бащата е в болница, без опасност за живота

Скандал между баща и син предизвикал челния удар с 3 жертви между Казанлък и Стара Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали при катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък в района на разклона за село Тулово, община Мъглиж, предаде Nova. Ударили са се два автомобила.

Сигнал за инцидента е подаден в 11.02 ч. Наложило се е временно затваряне на пътния участък и отбиване на трафика по обходен маршрут: общински път Тулово - Мъглиж - път I-6 Мъглиж - Казанлък.

По непотвърдена информация в едната кола възникнал скандал между баща и син. По-младият мъж избутал по-възрастния мъж, дал газ, изпреварил движещ се пред него автомобил и се забил челно в превозно средство в насрещното платно. Според свидетели синът е влачил баща си близо 2 километра.

Синът и две жени от ударената кола са загинали на място, а бащата е настанен в болница в Стара Загора, без опасност за живота.

"Участъкът е труден, пресича се част от Средна гора, с доста завои, с опасни наклони. Неразумно е да се изпреварва на неподходящо място с висока скорост. Основната причина за повечето катастрофи са водачите на моторни превозни средства. По някаква причина те не взимат правилни решения и се случва това, което никой не иска да се случи. Те трябва бъдат ограничавани, възпитавани, обучавани", коментира председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев пред Nova News.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наистина

    28 1 Отговор
    Ли се случва това? Писаха, че е ннаркоман и баща му го водел на лечение. А каква е вината на жените в другата кола?

    14:44 23.09.2026

  • 2 фиткифакти

    58 0 Отговор
    Някой нещо разбра ли!?!?

    Коментиран от #4, #18

    14:45 23.09.2026

  • 3 КОГАТО НАРОДА Е ОБЕЗУМЯЛ

    15 6 Отговор
    ОТ МИЗЕРИЯ И БЕЗПАРИЧИЕ ГЛОБИТЕ НЕ ВАЖАТ......

    14:46 23.09.2026

  • 4 ИЗБУТВА БАЩАТА ОТ ШОФ. МЯСТО

    29 0 Отговор

    До коментар #2 от "фиткифакти":

    но бащата виси отвън и се държи за вратата а сина почва да кара влачейки бащата.......

    14:48 23.09.2026

  • 5 Питане

    32 2 Отговор
    Маро,
    как така "синът загинал", пък "влачил баща си 2 километра" ???
    Дай пак !

    Коментиран от #9

    14:49 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    11 0 Отговор
    Атанасова, има по приятни занимания които да практикувате 🍑

    15:04 23.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оня с коня

    7 7 Отговор
    Тоя Баща определено е ЛУЗЪР в Живота което изключва съответното читаво Възпитаване на Сина му в любов и признателност към родителя.Въпросът е :След като знае че има "0" Авторитет пред сина си,КАКВО търси в колата заедно с него?

    Коментиран от #11

    15:05 23.09.2026

  • 11 КОНСКИЯ МИ

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    ПОЖЕЛАВАМ ти от сърце пряк роднина наркоман само тогава ше разбереш как се разговаря И ВЛИЯЕ НАКАМЪК............

    15:09 23.09.2026

  • 12 ИВАН

    6 0 Отговор
    На тоя много училия инженер, мога само да му кажа, че примати не трябва да се допускат до управлението на автомобили, имат крака, да ходят пеш.

    15:10 23.09.2026

  • 13 ГОВЕДА

    3 1 Отговор
    Избихте се беее

    15:15 23.09.2026

  • 14 сина наркоман искал да мре

    5 1 Отговор
    но нямал смелоста да мре сам за това взел живота на още две жени .бащата бил изхвърлен от колата въпросния наркоман седнал зад волана и се блъснал челно в колата която е идвала насреща.

    15:22 23.09.2026

  • 15 Без име

    2 0 Отговор
    Ами синът е бил дъщеря, защото тестостероновото поведение е овладяно и разумно, за разлика от естрогеновото. Тестостеронът е кът.

    15:25 23.09.2026

  • 16 Люлин

    7 0 Отговор
    Това е като филм на ужасите! Имах съученик хероинов наркоман навремето,които запали апартамента на техните и се хвърли от терасата после,но оцеля.Няколко години по-късно си отиде от свръхдоза.

    15:27 23.09.2026

  • 17 Хммм

    3 0 Отговор
    Що не написахте че е в мъглиж?

    15:29 23.09.2026

  • 18 Да, да

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "фиткифакти":

    Абсолютно не! Помислих, че съм тъп.

    15:31 23.09.2026

  • 19 Голям екшън

    2 0 Отговор
    Според свидетели синът е влачил баща си близо 2 километра.

    15:36 23.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Алито

    1 0 Отговор
    Аман от нескопосани лъжи! Синът наркоман, бащата изпускал парата през свирката! Пътя за Раднево от Казанлък минава през Тулово! Бог да прости майката и дъщерята от Шипка!
    С нищо не виновни, ама свършили там! Амин!
    Пътя е като струна! Пак лъжа!

    16:01 23.09.2026

  • 23 1488

    0 0 Отговор
    Ммръсни мммангаали

    16:04 23.09.2026

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