Скандал между баща и син предизвикал челния удар с 3 жертви между Казанлък и Стара Загора

Трима души са загинали при катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък в района на разклона за село Тулово, община Мъглиж, предаде Nova. Ударили са се два автомобила.
Сигнал за инцидента е подаден в 11.02 ч. Наложило се е временно затваряне на пътния участък и отбиване на трафика по обходен маршрут: общински път Тулово - Мъглиж - път I-6 Мъглиж - Казанлък.
По непотвърдена информация в едната кола възникнал скандал между баща и син. По-младият мъж избутал по-възрастния мъж, дал газ, изпреварил движещ се пред него автомобил и се забил челно в превозно средство в насрещното платно. Според свидетели синът е влачил баща си близо 2 километра.
Синът и две жени от ударената кола са загинали на място, а бащата е настанен в болница в Стара Загора, без опасност за живота.
"Участъкът е труден, пресича се част от Средна гора, с доста завои, с опасни наклони. Неразумно е да се изпреварва на неподходящо място с висока скорост. Основната причина за повечето катастрофи са водачите на моторни превозни средства. По някаква причина те не взимат правилни решения и се случва това, което никой не иска да се случи. Те трябва бъдат ограничавани, възпитавани, обучавани", коментира председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев пред Nova News.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наистина
14:44 23.09.2026
2 фиткифакти
Коментиран от #4, #18
14:45 23.09.2026
3 КОГАТО НАРОДА Е ОБЕЗУМЯЛ
14:46 23.09.2026
4 ИЗБУТВА БАЩАТА ОТ ШОФ. МЯСТО
До коментар #2 от "фиткифакти":но бащата виси отвън и се държи за вратата а сина почва да кара влачейки бащата.......
14:48 23.09.2026
5 Питане
как така "синът загинал", пък "влачил баща си 2 километра" ???
Дай пак !
Коментиран от #9
14:49 23.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
15:04 23.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 оня с коня
Коментиран от #11
15:05 23.09.2026
11 КОНСКИЯ МИ
До коментар #10 от "оня с коня":ПОЖЕЛАВАМ ти от сърце пряк роднина наркоман само тогава ше разбереш как се разговаря И ВЛИЯЕ НАКАМЪК............
15:09 23.09.2026
12 ИВАН
15:10 23.09.2026
13 ГОВЕДА
15:15 23.09.2026
14 сина наркоман искал да мре
15:22 23.09.2026
15 Без име
15:25 23.09.2026
16 Люлин
15:27 23.09.2026
17 Хммм
15:29 23.09.2026
18 Да, да
До коментар #2 от "фиткифакти":Абсолютно не! Помислих, че съм тъп.
15:31 23.09.2026
19 Голям екшън
15:36 23.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Алито
С нищо не виновни, ама свършили там! Амин!
Пътя е като струна! Пак лъжа!
16:01 23.09.2026
23 1488
16:04 23.09.2026