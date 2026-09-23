Скандал между баща и син предизвикал челния удар с 3 жертви между Казанлък и Стара Загора

Трима души са загинали при катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък в района на разклона за село Тулово, община Мъглиж, предаде Nova. Ударили са се два автомобила.

Сигнал за инцидента е подаден в 11.02 ч. Наложило се е временно затваряне на пътния участък и отбиване на трафика по обходен маршрут: общински път Тулово - Мъглиж - път I-6 Мъглиж - Казанлък.

По непотвърдена информация в едната кола възникнал скандал между баща и син. По-младият мъж избутал по-възрастния мъж, дал газ, изпреварил движещ се пред него автомобил и се забил челно в превозно средство в насрещното платно. Според свидетели синът е влачил баща си близо 2 километра.

Синът и две жени от ударената кола са загинали на място, а бащата е настанен в болница в Стара Загора, без опасност за живота.

"Участъкът е труден, пресича се част от Средна гора, с доста завои, с опасни наклони. Неразумно е да се изпреварва на неподходящо място с висока скорост. Основната причина за повечето катастрофи са водачите на моторни превозни средства. По някаква причина те не взимат правилни решения и се случва това, което никой не иска да се случи. Те трябва бъдат ограничавани, възпитавани, обучавани", коментира председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев пред Nova News.