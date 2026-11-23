Силен вятър обърна камион с ремарке на подбалканския път София – Бургас, в района на град Гурково. Поривите в участъка на моменти надхвърлят 100 км/ч.
На място има полицейски екип, който предупреждава водачите да шофират с повишено внимание заради опасните метеорологични условия.
Няма посочени данни за пострадали хора или за други превозни средства, участвали в инцидента. Не е уточнено и кога преобърнатият камион ще бъде отстранен от пътя.
Източници: nova.bg
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