21-годишен шофьор се вряза в автобус с туристи край прохода „Стражата“, блокиран е Подбалканският път

21-годишен водач е пострадал, след като се е блъснал с автомобила си в автобус с туристи на Подбалканския път в района на проход "Стражата". Движението от Пловдив към Калофер е временно преустановено, като има въведен обходен маршрут, съобщават от Dariknews.bg, цитирайки ОДМВР- Пловдив.
Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 17:30 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив. По предварителни данни лек автомобил "Хюндай" се е ударил в автобуса поради отклонено внимание от страна на младия шофьор.
При произшествието е пострадал само 21-годишният младеж, който е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Няма информация за пострадали сред пътниците в автобуса.
Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни, потвърждават от полицията. Служители на Районното управление в Карлово са на място и работят за възможно най-бързото освобождаване на пътната лента.
Към момента преминаването на автомобили от Пловдив в посока Калофер е невъзможно. Единственият обходен маршрут е откъм Казанлък, като преминава през Павел баня, Турия и Брезово.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дийкън Сейнт Джон
21:45 23.09.2026
2 Дерт
21:45 23.09.2026
3 ДрайвингПлежър
Ама като ви направят мега милиционерската агенция за пътен рекет и вече нямало да се удряте!
21:46 23.09.2026
4 Николова , София
21:48 23.09.2026
5 Имал сърбеж
21:51 23.09.2026
6 Замислен
22:11 23.09.2026
7 Ее познах че днес ше има катастрофа и с
22:16 23.09.2026