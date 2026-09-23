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21-годишен шофьор се вряза в автобус с туристи край прохода „Стражата“, блокиран е Подбалканският път

21-годишен шофьор се вряза в автобус с туристи край прохода „Стражата“, блокиран е Подбалканският път

23 Септември, 2026 21:41 800 7

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  • катастрофа-
  • автобус с туристи-
  • проход стражата-
  • подбалкански път

По предварителни данни лек автомобил "Хюндай" се е ударил в автобуса поради отклонено внимание от страна на младия шофьор. При произшествието е пострадал само 21-годишният младеж, който е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Няма информация за пострадали сред пътниците в автобуса.

21-годишен шофьор се вряза в автобус с туристи край прохода „Стражата“, блокиран е Подбалканският път - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

21-годишен водач е пострадал, след като се е блъснал с автомобила си в автобус с туристи на Подбалканския път в района на проход "Стражата". Движението от Пловдив към Калофер е временно преустановено, като има въведен обходен маршрут, съобщават от Dariknews.bg, цитирайки ОДМВР- Пловдив.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 17:30 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив. По предварителни данни лек автомобил "Хюндай" се е ударил в автобуса поради отклонено внимание от страна на младия шофьор.
При произшествието е пострадал само 21-годишният младеж, който е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Няма информация за пострадали сред пътниците в автобуса.

Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни, потвърждават от полицията. Служители на Районното управление в Карлово са на място и работят за възможно най-бързото освобождаване на пътната лента.

Към момента преминаването на автомобили от Пловдив в посока Калофер е невъзможно. Единственият обходен маршрут е откъм Казанлък, като преминава през Павел баня, Турия и Брезово.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дийкън Сейнт Джон

    3 2 Отговор
    Кой освен таксиджиите кара Хюндай 😯

    21:45 23.09.2026

  • 2 Дерт

    1 0 Отговор
    Отклонено внимание на младия шофьор. Само къде не са писали, че е от дори семейство и оправданието е готово .

    21:45 23.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Ако си беше платил налога на милицията и нямало да се блъсне!
    Ама като ви направят мега милиционерската агенция за пътен рекет и вече нямало да се удряте!

    21:46 23.09.2026

  • 4 Николова , София

    1 1 Отговор
    Генерал Радев-батмана ще оправи всичко щом се е заел ...той не е мафиот и тиква , не е църния костов, нее Станишев ,не е прсе ...да видим ...без мантинелите и милиардите за помашките и варненските холзинги ...кога си обърсаха сополите помаците и създадоха холзинги от кражби за Бойко

    21:48 23.09.2026

  • 5 Имал сърбеж

    0 0 Отговор
    Две ленти нагоре към Калофер не стигат

    21:51 23.09.2026

  • 6 Замислен

    1 0 Отговор
    Извадиха ли му телефона от устата,ако не е влязъл другаде

    22:11 23.09.2026

  • 7 Ее познах че днес ше има катастрофа и с

    1 0 Отговор
    Рейсааааа🤣🤣🤣🤣а утре повече

    22:16 23.09.2026

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