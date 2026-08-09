Голям пожар затвори Подбалканския път край Сливен

Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха движението по Подбалканския път София - Бургас в района на сливенското село Злати войвода, съобщиха от полицията.

Шест екипа гасят пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово, посочват от Областната дирекция на МВР в Сливен. Пожарът е възникнал в 10:27 часа при запалени сухи треви и храсти в близост до път SLV 1112, в землището на Селиминово. Заради силния вятър огънят бързо се е разраснал.

Четири екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, и по един екип от Твърдица и Нова Загора гасят отделни огнища. Няма опасност за населените места. Ръководството на пожарната в Сливен е на място и участва в гасителните дейности. Към момента пожарът е локализиран, допълват от полицията.

Поради задимяване на път I-6 е въведено временна организация на движението - на разклона за с. Гавраилово се отбиват водачите от Бургас, на разклона за с. Бинкос се отбиват водачите от София. Към момента е възстановено движението в посока Бургас.

Временно е прекъсната контактната мрежа на железопътната линия в участъка между гарите Селиминово и Гавраилово. Очаква се тя да бъде възстановена скоро.

Кметът на Гавраилово Теньо Божеков съобщи за БТА, че пожарът е достигнал до селото, но няма материални щети. По думите му е изгоряла една колиба. В гасенето са участвали и двама трактористи.

От полицията предупреждават, че при ново задимяване на път I-6 вследствие на силния вятър движението ще бъде пренасочено по посочените обходни маршрути.

Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“ и Районно управление – Сливен.