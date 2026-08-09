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Голям пожар затвори Подбалканския път край Сливен

Голям пожар затвори Подбалканския път край Сливен

9 Август, 2026 16:06 1 229 5

  • пожар-
  • подбалкански път-
  • сливен

Поради задимяване на път I-6 е въведено временна организация на движението - на разклона за с. Гавраилово се отбиват водачите от Бургас, на разклона за с. Бинкос се отбиват водачите от София

Голям пожар затвори Подбалканския път край Сливен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха движението по Подбалканския път София - Бургас в района на сливенското село Злати войвода, съобщиха от полицията.

Шест екипа гасят пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово, посочват от Областната дирекция на МВР в Сливен. Пожарът е възникнал в 10:27 часа при запалени сухи треви и храсти в близост до път SLV 1112, в землището на Селиминово. Заради силния вятър огънят бързо се е разраснал.

Четири екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, и по един екип от Твърдица и Нова Загора гасят отделни огнища. Няма опасност за населените места. Ръководството на пожарната в Сливен е на място и участва в гасителните дейности. Към момента пожарът е локализиран, допълват от полицията.

Поради задимяване на път I-6 е въведено временна организация на движението - на разклона за с. Гавраилово се отбиват водачите от Бургас, на разклона за с. Бинкос се отбиват водачите от София. Към момента е възстановено движението в посока Бургас.

Временно е прекъсната контактната мрежа на железопътната линия в участъка между гарите Селиминово и Гавраилово. Очаква се тя да бъде възстановена скоро.

Кметът на Гавраилово Теньо Божеков съобщи за БТА, че пожарът е достигнал до селото, но няма материални щети. По думите му е изгоряла една колиба. В гасенето са участвали и двама трактористи.

От полицията предупреждават, че при ново задимяване на път I-6 вследствие на силния вятър движението ще бъде пренасочено по посочените обходни маршрути.

Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“ и Районно управление – Сливен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    1 2 Отговор
    Ората са рекли: "Нема дим без огън!" Де го Главния "генерал" шлангаджия на републиката? Или он само простащини знае да ръси?

    16:18 09.08.2026

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Държавата гори и на никой не му пука.Топло време,мен за плаж а други палят стърнищата след събиране на реколтата щото е по-евтино вместо да изорат къра.

    16:23 09.08.2026

  • 3 Йфкфкфкф

    2 0 Отговор
    Фасове хвърлени от колите.

    Коментиран от #5

    16:25 09.08.2026

  • 4 Природа

    1 1 Отговор
    Макар горските пожари да носят разруха и опасности, умерените или естествени низови пожари играят роля в екологичния баланс. Те подпомагат обновяването на горите, подобряват почвеното плодородие чрез пепел, стимулират биоразнообразието и премахват натрупаната суха маса, която иначе би подхранила по-страшни и мащабни бедствия.

    16:35 09.08.2026

  • 5 до Йфкфкфкф

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Йфкфкфкф":

    Изпревари ме!!!! -)

    17:23 09.08.2026

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