Керемедчиев: Конгресът може да блокира сделката за дизел

Сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар може да бъде блокирана в Конгреса на САЩ. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването „Събуди се“ на NOVA.
По думите му конгресмените Дон Бейкън и Брайън Фицджералд вече са внесли втори законопроект, който потвърждава закона, гласуван през 2022 г. Той забранява на Съединените щати да купуват петролни продукти от Русия.
Той определи като „изпускане на нервите“ коментарите на Тръмп, че Украйна трябва да избере нов президент, който да се съгласи да прекрати войната.
Според Керемедчиев американският президент е притеснен от възможността републиканците да загубят и Конгреса, и Сената. Като пример той посочи Канзас, който по думите му в продължение на 87 години е гласувал за републиканците, но сега е възможно да избере сенатор демократ.
Бившият заместник-външен министър добави, че се обсъжда и започване на процедура по импийчмънт срещу Доналд Тръмп. Оценката му е, че предприетите от президента стъпки, включително договорката за руския дизел, няма да имат голям ефект.
„В САЩ няма недостиг на дизел, напротив, дори са износител“, каза Керемедчиев. Според него договорените количества са недостатъчни, за да променят цените както в Съединените щати, така и на световния пазар.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
И продажните ни пудели ръкопляскат в екстаз.
08:19 11.10.2026
2 Атина Паднала
08:19 11.10.2026
3 Империя на Епщайн
Тръмп вчера: Ние започваме да купуваме петрол от Русия.
Коментиран от #6
08:21 11.10.2026
4 въпросче
Коментиран от #13, #18
08:21 11.10.2026
5 Факт
За търговия, естествено. Да ни го продават скъпо и да печелят.
Коментиран от #16, #17, #21
08:21 11.10.2026
6 Факт
До коментар #3 от "Империя на Епщайн":Идват избори - биомасата кълве на евтин бензин.
08:22 11.10.2026
7 Пич
Вчера Тръмп не уволни само Зелю, уволни и Урсулианците!!!
Паветниците - па нищо не разбрали!!!
08:22 11.10.2026
8 Фикус
08:23 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баце
08:24 11.10.2026
11 Фикус
08:24 11.10.2026
12 Мишел
08:24 11.10.2026
13 Факт
До коментар #4 от "въпросче":Нали трябва да докажем, че сме достойни членове на алианса. Ще им плащаме, а нашите пуделчета ще продължат да целуват раираният им чаршаф с петдесетте петолъчки.
08:24 11.10.2026
14 Гориил
08:24 11.10.2026
15 😀😀😀😀
Явно някой включва САШтинския петрола който погрешка блика от Венецуела, Ирак, Сирия....❗😀
08:27 11.10.2026
16 Мишел
До коментар #5 от "Факт":Камионите, локомотивите, част от корабите в САЩ също ли са на бензин?
08:28 11.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дони
До коментар #4 от "въпросче":Всич-ки. Цял Свят. Найс а?
ПП: е Чайниците се опъват за сега, ама съгласно дневния ред, те са по-натам.
08:30 11.10.2026
19 Републиканец
08:30 11.10.2026
20 А50
08:32 11.10.2026
21 Не е точно така.
До коментар #5 от "Факт":Целият транспортен бизнес е на дизел включиетелно железопътния транспорт. Селскостопанските машини също... Трябва им дизел, а за това че ще внасят евтин и изнасят скъп си прав.
Коментиран от #22
08:33 11.10.2026
22 Факт
До коментар #21 от "Не е точно така.":Прав си, но въпреки това потреблението на бензин в САЩ е почти двойно повече от на дизел. 9 млн барела дневно, срещу 3,8 млн дизел.
И да - купуват евтин, за да го продават скъпо.
Коментиран от #28
08:37 11.10.2026
23 Да разбира се
08:39 11.10.2026
24 ?????
08:42 11.10.2026
25 Факт
САЩ изнасят дизел главно за Мексико, Европа, Чили и Бразилия.
08:43 11.10.2026
26 Охо бохо
08:44 11.10.2026
27 Историк
08:46 11.10.2026
28 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Факт":Дизел използва бизнеса . Стоките носят принадена стойност. Бензина им е за да си местят в щатите големите задници от едно място на друго в широките коли със седалки XXL.
08:46 11.10.2026