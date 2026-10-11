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Керемедчиев: Конгресът може да блокира сделката за дизел
  Тема: Украйна

Керемедчиев: Конгресът може да блокира сделката за дизел

11 Октомври, 2026 08:15 700 28

  • милен керемедчиев-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • руски дизел-
  • конгрес на сащ

Бившият заместник-външен министър посочи внесен законопроект, който потвърждава забраната САЩ да купуват руски петролни продукти

Керемедчиев: Конгресът може да блокира сделката за дизел - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар може да бъде блокирана в Конгреса на САЩ. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването „Събуди се“ на NOVA.

По думите му конгресмените Дон Бейкън и Брайън Фицджералд вече са внесли втори законопроект, който потвърждава закона, гласуван през 2022 г. Той забранява на Съединените щати да купуват петролни продукти от Русия.

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„Двама конгресмени – Дон Бейкън и Брайън Фицджералд, вече внесоха в Конгреса втори законопроект, който да потвърди закона, гласуван през 2022 година, забраняващ на САЩ да купуват каквито и да било петролни продукти от Русия. Така че е много вероятно това решение на президента Тръмп да бъде блокирано“, заяви Керемедчиев.

Той определи като „изпускане на нервите“ коментарите на Тръмп, че Украйна трябва да избере нов президент, който да се съгласи да прекрати войната.

Според Керемедчиев американският президент е притеснен от възможността републиканците да загубят и Конгреса, и Сената. Като пример той посочи Канзас, който по думите му в продължение на 87 години е гласувал за републиканците, но сега е възможно да избере сенатор демократ.

Бившият заместник-външен министър добави, че се обсъжда и започване на процедура по импийчмънт срещу Доналд Тръмп. Оценката му е, че предприетите от президента стъпки, включително договорката за руския дизел, няма да имат голям ефект.

„В САЩ няма недостиг на дизел, напротив, дори са износител“, каза Керемедчиев. Според него договорените количества са недостатъчни, за да променят цените както в Съединените щати, така и на световния пазар.

Източници: nova.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    23 0 Отговор
    Нищо няма да блокира конгресът. Звярът е гладен и лицемерен. Ще потъпче собствените си принципи за да смъкне цената на горивата с няколко цента. Но от нас се очаква да не купуваме руски петрол, за да сме достойни членове на клуба.
    И продажните ни пудели ръкопляскат в екстаз.

    08:19 11.10.2026

  • 2 Атина Паднала

    22 0 Отговор
    И на това ли се надява злобната заекващата керемидка,Конгреса на САЩ да не разреши да купуват руски дизел и нека да им е зле на руснаците както казваше сапуненият теляк Денков.

    08:19 11.10.2026

  • 3 Империя на Епщайн

    12 0 Отговор
    Тръмп: Налагам 100% мита върху целия двят, върху всички страни, които купуват петрол от Русия.

    Тръмп вчера: Ние започваме да купуваме петрол от Русия.

    Коментиран от #6

    08:21 11.10.2026

  • 4 въпросче

    11 0 Отговор
    Е,и България от САЩ ли ще внася дизел?! А?

    Коментиран от #13, #18

    08:21 11.10.2026

  • 5 Факт

    7 3 Отговор
    За какво им е дизел на щатите? Те са на бензин и на ток.
    За търговия, естествено. Да ни го продават скъпо и да печелят.

    Коментиран от #16, #17, #21

    08:21 11.10.2026

  • 6 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Империя на Епщайн":

    Идват избори - биомасата кълве на евтин бензин.

    08:22 11.10.2026

  • 7 Пич

    20 0 Отговор
    Урсулианския ждрольо е в шок!!! Урсула, Кая и Шмерц са в шок!!!
    Вчера Тръмп не уволни само Зелю, уволни и Урсулианците!!!
    Паветниците - па нищо не разбрали!!!

    08:22 11.10.2026

  • 8 Фикус

    4 0 Отговор
    Конгресът кон с грес ли е? Кон натоварен с грес.

    08:23 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баце

    11 0 Отговор
    Бакоо, ако така се ангажираше и с нашенските си, национални дела дорде кусаше от властта, може би, повтарям, може би щяхме да сме поне една идея по-добре, ама когато си глобалист, либе раст и на хранилка, винаги чуждите интереси са по-важни.

    08:24 11.10.2026

  • 11 Фикус

    3 0 Отговор
    Евтиният бизгинь го чакаме доста длего време.Писна ни вече!

    08:24 11.10.2026

  • 12 Мишел

    7 0 Отговор
    Забраната на САЩ да се купуват руски нефт доведе да рекордни продажби на рекордни цени на руските видове нефт.

    08:24 11.10.2026

  • 13 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "въпросче":

    Нали трябва да докажем, че сме достойни членове на алианса. Ще им плащаме, а нашите пуделчета ще продължат да целуват раираният им чаршаф с петдесетте петолъчки.

    08:24 11.10.2026

  • 14 Гориил

    10 0 Отговор
    Ако цените на дизела паднат три пъти в рамките на една седмица, Конгресът няма шанс.

    08:24 11.10.2026

  • 15 😀😀😀😀

    8 0 Отговор
    ШАШт имали много петрол и били нетен износител🤔
    Явно някой включва САШтинския петрола който погрешка блика от Венецуела, Ирак, Сирия....❗😀

    08:27 11.10.2026

  • 16 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Камионите, локомотивите, част от корабите в САЩ също ли са на бензин?

    08:28 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "въпросче":

    Всич-ки. Цял Свят. Найс а?
    ПП: е Чайниците се опъват за сега, ама съгласно дневния ред, те са по-натам.

    08:30 11.10.2026

  • 19 Републиканец

    6 0 Отговор
    Красивите американски камиони, трактори и комбайни се нуждаят от руския дизел. САЩ и Русия дружба навеки.

    08:30 11.10.2026

  • 20 А50

    2 0 Отговор
    Как в нащо външно само чамови дъски виреят. То това да не са пуканки, че да политиканстват ако спрът сделката ще предизвикат бунтове. А в ЕС фсички са щастлифтци че ги има Урсула и ККая

    08:32 11.10.2026

  • 21 Не е точно така.

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Целият транспортен бизнес е на дизел включиетелно железопътния транспорт. Селскостопанските машини също... Трябва им дизел, а за това че ще внасят евтин и изнасят скъп си прав.

    Коментиран от #22

    08:33 11.10.2026

  • 22 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не е точно така.":

    Прав си, но въпреки това потреблението на бензин в САЩ е почти двойно повече от на дизел. 9 млн барела дневно, срещу 3,8 млн дизел.
    И да - купуват евтин, за да го продават скъпо.

    Коментиран от #28

    08:37 11.10.2026

  • 23 Да разбира се

    3 0 Отговор
    Много е важно какво е казал Тухлен Четворков Керемидчиев. Само неговото мнение чакахме, че имаме недостиг на акъллий по телевизийте.

    08:39 11.10.2026

  • 24 ?????

    2 0 Отговор
    Защо е толкова просто това момченце и тъпо ? И било министър !

    08:42 11.10.2026

  • 25 Факт

    0 0 Отговор
    През последните месеци на 2026 г., поради сериозния геополитически натиск и конфликтите в Близкия изток, износът на американски дизел отбеляза кратки рекордни пикове.
    САЩ изнасят дизел главно за Мексико, Европа, Чили и Бразилия.

    08:43 11.10.2026

  • 26 Охо бохо

    1 0 Отговор
    Ей изприщиха се демофратите от тез зделки ей.

    08:44 11.10.2026

  • 27 Историк

    1 0 Отговор
    Агент Краснов отдавна е елиминирал Конгреса ,защото мнозинството на личните му страхливи републиканци никога не смеят да блокират решенията му. Те са копие на руската дума и за съжаление превърнаха САЩ в Тръмпландия. Те му ръкопляскат и му стават на крака и не се различават от конгресите на КПСС от времето на СССР, сегашната руска Дума. Трагедията е световна. За Тръмп не съществува нито конституция, нито закони и лошото е, че владее всички власти.

    08:46 11.10.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Дизел използва бизнеса . Стоките носят принадена стойност. Бензина им е за да си местят в щатите големите задници от едно място на друго в широките коли със седалки XXL.

    08:46 11.10.2026

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