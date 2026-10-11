Керемедчиев: Конгресът може да блокира сделката за дизел

Сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар може да бъде блокирана в Конгреса на САЩ. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването „Събуди се“ на NOVA.

По думите му конгресмените Дон Бейкън и Брайън Фицджералд вече са внесли втори законопроект, който потвърждава закона, гласуван през 2022 г. Той забранява на Съединените щати да купуват петролни продукти от Русия.

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„Двама конгресмени – Дон Бейкън и Брайън Фицджералд, вече внесоха в Конгреса втори законопроект, който да потвърди закона, гласуван през 2022 година, забраняващ на САЩ да купуват каквито и да било петролни продукти от Русия. Така че е много вероятно това решение на президента Тръмп да бъде блокирано“, заяви Керемедчиев.

Той определи като „изпускане на нервите“ коментарите на Тръмп, че Украйна трябва да избере нов президент, който да се съгласи да прекрати войната.

Според Керемедчиев американският президент е притеснен от възможността републиканците да загубят и Конгреса, и Сената. Като пример той посочи Канзас, който по думите му в продължение на 87 години е гласувал за републиканците, но сега е възможно да избере сенатор демократ.

Бившият заместник-външен министър добави, че се обсъжда и започване на процедура по импийчмънт срещу Доналд Тръмп. Оценката му е, че предприетите от президента стъпки, включително договорката за руския дизел, няма да имат голям ефект.

„В САЩ няма недостиг на дизел, напротив, дори са износител“, каза Керемедчиев. Според него договорените количества са недостатъчни, за да променят цените както в Съединените щати, така и на световния пазар.

Източници: nova.bg