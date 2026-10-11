Йордан Божилов: България да засили отбраната си

България трябва да засили отбранителните си способности, да подобри защитата срещу дронове и хибридни атаки и да задълбочи сътрудничеството си с НАТО и съюзниците в Черноморския регион. Това заяви председателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в предаването „Метроном“ на Радио ФОКУС.

„Войната в Черно море наистина придобива едни изключително тревожни мащаби“, каза Божилов. По думите му нападенията срещу граждански плавателни съдове трябва да се разглеждат в контекста на продължаващата война срещу Украйна.

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Сигурността на корабоплаването изисква общи действия

Според Божилов България не може сама да гарантира сигурността на корабоплаването в цялата си изключителна икономическа зона. Той посочи, че движението на търговски кораби се пренасочва все повече към териториалните води на България, Румъния и Турция, което усложнява средата за сигурност в региона.

„Аз не бих казал, че България сама може да се справи и да гарантира сигурността, особено в икономическата зона“, заяви експертът. Според него са необходими координирани действия на национално, регионално и съюзническо равнище.

Като пример за регионално взаимодействие Божилов посочи противоминната операция на България, Румъния и Турция. По думите му тя вече е разширена и към защитата на критичната инфраструктура. Той отбеляза, че НАТО има разработени планове за действия при заплаха за страните от източния фланг, но смята, че трябва да се обсъди и засилване на военното присъствие на Алианса в региона, най-вече на сушата.

Възможни консултации при атака в териториалните води

Божилов направи разграничение между териториалните води на България и изключителната икономическа зона. Териториалните води са част от територията на страната, докато икономическата зона има различен правен статут.

„Това означава, че би трябвало да се задейства по искане на държавата, която е станала обект на атака, член 5 на НАТО или най-малкото член 4 – консултации в рамките на НАТО с цел предприемане на мерки“, заяви той.

Според Божилов пряк военен сблъсък между Русия и НАТО не е неизбежен сценарий. Той смята, че по-вероятно е Москва да продължи да използва хибридни методи и да търси уязвимости в икономическата, политическата и военната сфера.

Необходими са радари и системи срещу дронове

Председателят на Софийския форум за сигурност определи хибридните действия като една от основните заплахи за държавите от НАТО и Европейския съюз. По думите му те могат да бъдат насочени към информационната сигурност, стратегически обекти и общественото доверие.

Божилов заяви, че България трябва да изгради по-добри способности за противодействие на безпилотни летателни апарати. Това включва радари, системи за откриване и оценка на заплахите, както и технически средства за тяхното неутрализиране.

„Ние първо трябва да изграждаме системи за противодействие на дронове, което включва придобиване на радари, системи за взимане на решения, но също така и системи за кинетично въздействие, сваляне или унищожаване по някакъв начин“, обясни той.

Според Божилов дронове могат да бъдат пренесени по суша и използвани от територията на страната срещу стратегически обекти. Той подчерта, че сигурността не се изчерпва с придобиването на ново въоръжение и технологии. Критичната инфраструктура трябва да бъде изграждана така, че да издържа на различни видове въздействие.

„Ключовото е изграждане на една устойчивост на държавите“, каза Божилов. В заключение той определи НАТО като основа на европейската отбрана на фона на продължаващата война в Украйна и променящите се отношения между САЩ, Русия, Китай и Европейския съюз.

Източници: focus-news.net