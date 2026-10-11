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Йордан Божилов: България да засили отбраната си
  Тема: Украйна

Йордан Божилов: България да засили отбраната си

11 Октомври, 2026 17:21 595 27

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  • черно море

Председателят на Софийския форум за сигурност призова за по-добра защита срещу дронове и хибридни атаки и за по-тясно сътрудничество с НАТО в Черноморския регион

Йордан Божилов: България да засили отбраната си - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България трябва да засили отбранителните си способности, да подобри защитата срещу дронове и хибридни атаки и да задълбочи сътрудничеството си с НАТО и съюзниците в Черноморския регион. Това заяви председателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в предаването „Метроном“ на Радио ФОКУС.

„Войната в Черно море наистина придобива едни изключително тревожни мащаби“, каза Божилов. По думите му нападенията срещу граждански плавателни съдове трябва да се разглеждат в контекста на продължаващата война срещу Украйна.

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Сигурността на корабоплаването изисква общи действия

Според Божилов България не може сама да гарантира сигурността на корабоплаването в цялата си изключителна икономическа зона. Той посочи, че движението на търговски кораби се пренасочва все повече към териториалните води на България, Румъния и Турция, което усложнява средата за сигурност в региона.

„Аз не бих казал, че България сама може да се справи и да гарантира сигурността, особено в икономическата зона“, заяви експертът. Според него са необходими координирани действия на национално, регионално и съюзническо равнище.

Като пример за регионално взаимодействие Божилов посочи противоминната операция на България, Румъния и Турция. По думите му тя вече е разширена и към защитата на критичната инфраструктура. Той отбеляза, че НАТО има разработени планове за действия при заплаха за страните от източния фланг, но смята, че трябва да се обсъди и засилване на военното присъствие на Алианса в региона, най-вече на сушата.

Възможни консултации при атака в териториалните води

Божилов направи разграничение между териториалните води на България и изключителната икономическа зона. Териториалните води са част от територията на страната, докато икономическата зона има различен правен статут.

„Това означава, че би трябвало да се задейства по искане на държавата, която е станала обект на атака, член 5 на НАТО или най-малкото член 4 – консултации в рамките на НАТО с цел предприемане на мерки“, заяви той.

Според Божилов пряк военен сблъсък между Русия и НАТО не е неизбежен сценарий. Той смята, че по-вероятно е Москва да продължи да използва хибридни методи и да търси уязвимости в икономическата, политическата и военната сфера.

Необходими са радари и системи срещу дронове

Председателят на Софийския форум за сигурност определи хибридните действия като една от основните заплахи за държавите от НАТО и Европейския съюз. По думите му те могат да бъдат насочени към информационната сигурност, стратегически обекти и общественото доверие.

Божилов заяви, че България трябва да изгради по-добри способности за противодействие на безпилотни летателни апарати. Това включва радари, системи за откриване и оценка на заплахите, както и технически средства за тяхното неутрализиране.

„Ние първо трябва да изграждаме системи за противодействие на дронове, което включва придобиване на радари, системи за взимане на решения, но също така и системи за кинетично въздействие, сваляне или унищожаване по някакъв начин“, обясни той.

Според Божилов дронове могат да бъдат пренесени по суша и използвани от територията на страната срещу стратегически обекти. Той подчерта, че сигурността не се изчерпва с придобиването на ново въоръжение и технологии. Критичната инфраструктура трябва да бъде изграждана така, че да издържа на различни видове въздействие.

„Ключовото е изграждане на една устойчивост на държавите“, каза Божилов. В заключение той определи НАТО като основа на европейската отбрана на фона на продължаващата война в Украйна и променящите се отношения между САЩ, Русия, Китай и Европейския съюз.

Източници: focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Все

    4 1 Отговор
    се е засилила !

    17:23 11.10.2026

  • 2 ЦК на БКП

    4 6 Отговор
    Рундьо да върне парите за Боташ и отбраната ни няма да има проблеми

    17:24 11.10.2026

  • 3 Що се не разбереш

    2 2 Отговор
    с рундаците? Нали те уж управляват държавата!

    17:24 11.10.2026

  • 4 Ха,ха

    5 1 Отговор
    Ма нали плащате на НАТОто бе за тва.

    17:25 11.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Докато получим скъпите системи те вече са остарели .Пари на вятъра.Трябва да развиваме собствените си дронове и антидрон защита

    17:25 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този Божилов е провокатор на война

    7 0 Отговор
    межди Русия и НАТО.

    Пет пари не дава за живота на европейците и ней-вече за живота на българите.

    Логиката му е чужда, защото според него, след като е имало удари по търговски кораби от неизвестен извършител на 70 морски мили в международните води на Черно море, част от които е българската изключителна икономическа зона, в която България няма други изключителни права освен за риболов, проучване и експлоатация на морското дъно, трябвало да алармираме НАТО по членовете 4 и 5!

    Откъде ги копаят такива не-умни типове!

    17:30 11.10.2026

  • 9 Параной Патологин

    3 0 Отговор
    На всеки хладилник - катинар.
    Всяка пералня без чип и с манивела.
    Всеки дето понимава по руски - се обявява за не европеец и под санкции.
    Забрана за пиене на новичок и домашна парцуца.
    Това са мерките за сигурност и отбрана!
    А и да се махнат ламбичките в хладилниците за всеки случай.

    17:32 11.10.2026

  • 10 С хляб и сол

    2 1 Отговор
    И на Дунав ! А Йордан Божилов с форума у Беляне ...

    17:33 11.10.2026

  • 11 Къв ли ?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    До скоро ми казваше "ТАТИ"

    17:33 11.10.2026

  • 12 Овчар

    4 0 Отговор
    Кой беше този паткан..?

    17:34 11.10.2026

  • 13 Факти

    3 0 Отговор
    Йордан Божилов: България да засили отбраната си, особено след въвеждането на леврото

    17:34 11.10.2026

  • 14 Ако дадете парите Там !

    5 0 Отговор
    Какво Ще Крадете ?

    Коментиран от #19

    17:36 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Аз съм Йорданчо жалко Сор...че,но пълня гушката добре защо плюя по Русия.

    Коментиран от #20

    17:45 11.10.2026

  • 17 трябва да се засили

    1 0 Отговор
    отбраната от нашенските башибозуци и хайдуци в парламента и във власта като тоя на снимката иначе няма оправия!!

    17:48 11.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Луд

    2 0 Отговор
    Йордан Божилов: България да засили отбраната си
    АЗ , България още утре да завземе Марс и Венера със своите кораби и ненормални политици.

    Коментиран от #26

    18:00 11.10.2026

  • 24 Абе....

    1 0 Отговор
    Да го пратим този да пази границата с оръжие в ръка. Какво само раздава съвети?

    18:04 11.10.2026

  • 25 И Прегледа !

    1 0 Отговор
    Договорките Си !

    С останалите Страни !

    18:26 11.10.2026

  • 26 И Да Ги Остави !

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Луд":

    Там !

    18:27 11.10.2026

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления.

    18:33 11.10.2026

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