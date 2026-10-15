Парламентът гласува промени в Кодекса за застраховането

Народното събрание ще гласува на второ четене промени в Кодекса за застраховането. Законопроектът е внесен на 2 септември 2026 г. от Даниел Парушев и група народни представители, а на първо четене беше приет на 23 септември.

Една от основните промени предвижда Комисията за финансов надзор да може да взема решения за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, и по собствена инициатива. Сега такава процедура е предвидена по предложение на Управителния съвет на фонда.

Според вносителите промяната ще позволи „по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране“.

Плащания при отнет лиценз

Законопроектът създава и възможност Гаранционният фонд чрез Обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Механизмът ще се прилага за задължения, свързани със застраховател, чийто лиценз е отнет.

В обхвата са включени обезщетения, лихви, разноски по уреждането на застрахователни претенции и такси за обработката им. Целта е Националното бюро да не осигурява предварително необходимите средства, а след това да търси възстановяването им.

Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия е подкрепила законопроекта за разглеждане от парламента. В доклада си комисията посочва, че се предвижда по-ясно разграничаване между авансовите годишни и допълнителните вноски на застрахователите, както и изрично уреждане на базата за определяне на авансовите вноски.

Още точки в дневния ред

Депутатите ще обсъдят и проект на решение за приемане на актуализиран инвестиционен разход за придобиване на пет нови зенитно-ракетни комплекса. Проектът е внесен от Министерския съвет.

В програмата е включено и второ четене на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвидено е също първо четене на законопроект за промени в Закона за техническите изисквания към продуктите.

Източници: bta.bg, parliament.bg