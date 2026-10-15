Новини
България »
София »
Парламентът гласува промени в Кодекса за застраховането

Парламентът гласува промени в Кодекса за застраховането

15 Октомври, 2026 06:18, обновена 15 Октомври, 2026 06:21 869 8

  • кодекс за застраховането-
  • гаранционен фонд-
  • комисия за финансов надзор-
  • народно събрание-
  • застрахователи

Предлага се Комисията за финансов надзор да може да реагира самостоятелно при недостиг във фондовете на Гаранционния фонд

Парламентът гласува промени в Кодекса за застраховането - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Народното събрание ще гласува на второ четене промени в Кодекса за застраховането. Законопроектът е внесен на 2 септември 2026 г. от Даниел Парушев и група народни представители, а на първо четене беше приет на 23 септември.

Една от основните промени предвижда Комисията за финансов надзор да може да взема решения за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, и по собствена инициатива. Сега такава процедура е предвидена по предложение на Управителния съвет на фонда.

Според вносителите промяната ще позволи „по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране“.

Плащания при отнет лиценз

Законопроектът създава и възможност Гаранционният фонд чрез Обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Механизмът ще се прилага за задължения, свързани със застраховател, чийто лиценз е отнет.

В обхвата са включени обезщетения, лихви, разноски по уреждането на застрахователни претенции и такси за обработката им. Целта е Националното бюро да не осигурява предварително необходимите средства, а след това да търси възстановяването им.

Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия е подкрепила законопроекта за разглеждане от парламента. В доклада си комисията посочва, че се предвижда по-ясно разграничаване между авансовите годишни и допълнителните вноски на застрахователите, както и изрично уреждане на базата за определяне на авансовите вноски.

Още точки в дневния ред

Депутатите ще обсъдят и проект на решение за приемане на актуализиран инвестиционен разход за придобиване на пет нови зенитно-ракетни комплекса. Проектът е внесен от Министерския съвет.

В програмата е включено и второ четене на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвидено е също първо четене на законопроект за промени в Закона за техническите изисквания към продуктите.

Източници: bta.bg, parliament.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 След

    5 0 Отговор
    вчерашното "изслушване" в Парламента и овнешкото мълчание на придружителите на вожда си , всичко е излишно . Но искат помощ , респективно пари от света ? Сега пак чрез застраховане , по мутренски в 90 - те .

    06:46 15.10.2026

  • 7 ОТ ЗАД

    1 0 Отговор
    Мутрозастрахователите в бг обичат да продават застраховки, но никак не обичат да изплащат обезщетения.

    06:48 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове