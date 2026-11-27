Шест български спортни федерации поискаха промени в предстоящите ограничения за хазартното спонсорство. Общата позиция е подписана от Българския футболен съюз, Българската федерация по волейбол, Българската федерация по баскетбол, Българската федерация по лека атлетика, Българската федерация по плувни спортове и Българската федерация по тенис.

Организациите заявяват, че подкрепят мерките за защита на обществото и децата от хазартна зависимост. Те приемат забраната на хазартни марки върху екипировка, съоръжения и материали, предназначени за малолетни и непълнолетни, както и ограничаването на външната реклама извън спортните съоръжения.

„Защитата на обществото не трябва да бъде за сметка на децата, които спортуват.“

Според федерациите приходите от спонсорство осигуряват провеждането на първенства, работата на клубовете, възнагражденията на треньорите, развитието на детско-юношеските школи и поддръжката на спортните бази. Те предупреждават, че най-тежки ще бъдат последствията за малките клубове и за населените места, където възможностите за алтернативно финансиране са ограничени.

Спорът е за начина на комуникация

В позицията се посочва, че законопроектът в сегашния си вид допуска марката на спонсора върху екипировка и съоръжения, но забранява останалите форми на комуникация. Федерациите твърдят, че така спонсорството губи смисъла си за компаниите и договорите могат да бъдат намалени или прекратени.

Организациите настояват партньорствата да бъдат разрешени само с лицензирани оператори и да съдържат задължителни предупреждения за риска от зависимост. Те призовават депутатите да преразгледат текстовете при второто четене и заявяват готовност да участват в работата на парламентарната комисия.

Парламентът вече прие трите проекта на първо четене

Народното събрание прие на първо четене на 18 ноември 2026 г. три законопроекта за промени в Закона за хазарта. След това беше изготвен общ законопроект, който обединява приетите текстове. В него се предвиждат строги ограничения за хазартната реклама, но се запазва възможност за ограничено присъствие на търговската марка при спортно спонсорство.

Като допълнителен механизъм за подкрепа на спорта е записано операторите да могат да не внасят частта от променливата държавна такса, равна на 1% от разликата между получените залози и изплатените печалби за 2027 г. и на 2% за 2028 г. и следващите години. Условието е средствата да бъдат предоставени за спонсорство или дарение на лицензирани спортни федерации, спортни клубове, Българския олимпийски комитет или Националната параолимпийска организация и да се използват само за нестопански дейности, свързани със спорт.

Срокът за предложения между първо и второ четене на общия законопроект изтича на 27 ноември. Окончателният текст на промените ще зависи от обсъждането и гласуването на направените предложения.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, bnrnews.bg