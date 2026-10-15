Илияна Йотова: Искам да бъда българският президент на мира

Искам да бъда българският президент на мира и ще направя всичко възможно, за да започнат преговори за мир в Украйна. Тези думи на кандидата за президент Илияна Йотова бяха посрещнати с бурни аплодисменти от препълнената зала на Държавната опера в Бургас. На срещата, за да подкрепят кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, дойдоха граждани от Бургаския регион, представители на местната и държавната власт, редица политици и общественици.

„Моите опоненти смятат, че трябва да се води война на изтощение, за да може да се стигне до примирие. Но се изтощихме всички ние, изтощи се цяла Европа“, посочи Йотова. Тя беше категорична, че не приема политиката на войнолюбците, които искат повече оръжия за Украйна, което ще доведе до все по-голяма ескалация, още повече жертви, тежки последствия за поколения напред. „Едно най-великите завоевания на света е мирът. Нашата най-голяма отговорност е да оставим мирни години на децата ни и на следващите поколения“, подчерта кандидатът за президент. Тя увери присъстващите, че докато е президент и получи тяхното доверие, никога няма да допусне България да участва в Коалиция на желаещите с една цел – да се изпращат войници в Украйна.

В изказването си Илияна Йотова акцентира върху навлизането на войната в Черно море с последните случаи на ударени от кораби дронове. Тя подчерта, че заедно България и Румъния ще настояват на Срещата на върха на Европейския съюз Черно море да бъде извънредна точка в дневния ред. Кандидатът за президент посочи, че всички шест държави, граничещи с Черно море, трябва да се договорят за мораториум върху бойните действие в басейна.

По думите на Илияна Йотова не е алтернатива България да стои настрана от решаването на големите въпроси. „Не съм съгласна с хората, които казват, че сме малка държава и от нас нищо не зависи. Чуждо ми е такова пораженческо настроение. Аз имам самочувствието на политик от България – държава с една от най-старите държавни традиции в Европа. Имам самочувствието на политик, който знае ролята на страната си дори в днешната кризисна ситуация“, подчерта кандидатът за президент. Тя увери, че ще продължи да работи за това гласът на България да се чува все по-силно в Европа и страната ни да печели все повече съюзници. „България е в центъра на Европа, откакто е създадена, не познавам друга държава, която пази своето име от създаването си. Трябва да имаме това самочувствие“, убедена е Йотова.

България в следващите години ще държи златната карта за разрешаването на кризите, тъй като през страната ще минават най-важните инфраструктурни, енергийни, дигитални коридори. Кандидатът за президент припомни, че догодина България ще бъде домакин на среща на върха за свързаността.

Илияна Йотова постави и основни въпроси, които стоят пред България във вътрешен план. „Вярвам, че с професионална подготовка, диалог, разум и съгласие можем да решаваме заедно проблемите пред страната“, посочи тя. Сред основните проблеми Йотова открои покачващите се цени, като припомни искането на Румен Радев за провеждане на референдум за готовността на България да приеме еврото. „България не беше готова, защото не бяха изградени контролните механизми на държавата, за да не се допуска спекула и покачване на цените. Днес от лева цените автоматично са в евро“, подчерта кандидатът за президент.

Илияна Йотова посочи, че твърдо вярвам, че времето на пошлата политика, на сглобките, на коалициите зад гърба на хората, на гаврата със законите и Конституцията трябва да приключи. „И аз ще бъда част от този процес. Стига толкова разделение и омраза. Това не е разделение и омраза сред хората, то е сред определен политически елит, който знае, че може да удовлетворява личните си интереси само ако хората са разделени“, заяви кандидатът за президент.

Илияна Йотова е убедена, че всички българи заедно можем да постигнем подем за държавата. „С гласа на всяка една българка и на всеки един българин, с изконните български добродетели, България може да просперира“, подчерта кандидатът за президент. Тя изтъкна силата на историята, паметта и корена, който ни държи здраво. Йотова посочи, че днес има хора, които се изкушават да пренаписват българската история, „полагат усилия да се отложи и отбелязването на 150-годишнината на Руско-турската освободителна война догодина. „Нямам логичен отговор защо го правят, но няма да го позволим“, заяви тя.

За дългата българска история и богата култура говори и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев. Той представи идеята за създаване на Български национален културен институт в чужбина, който да популяризира българската култура и духовност, да бъдем дом, който да събира българските общности зад граница.