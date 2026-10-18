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Министър Стоянов: Скоро ще има присъствие на партньорска авиация от страна членка на НАТО на наша територия

Министър Стоянов: Скоро ще има присъствие на партньорска авиация от страна членка на НАТО на наша територия

18 Октомври, 2026 12:56 1 090 105

  • димитър стоянов-
  • присъствие-
  • авиация-
  • нато-
  • българска територия

Пазим Черноморието с това, което ни е оставил политическият елит, нали никой не очаква, че за пет месеца България ще превъоръжи българската си армия, коментира министърът на отбраната

Министър Стоянов: Скоро ще има присъствие на партньорска авиация от страна членка на НАТО на наша територия - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България трябва да използва всички възможни лостове, най-вече дипломация, за да се опита да реши конфликта в нашите териториални води и нашата икономическа зона. Затова имах разговори с министрите на отбраната в Румъния и Турция и се очаква скоро да има тристранна среща, на която да уточним общите си действия. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в ефира на Българската национална телевизия, цитиран от БТА.

Ако от Европейския съвет имат актуална информация, доказваща твърдение, че дроновете, ударили кораби в Черно море, са руски - нека да ни я предоставят. Доверявам се на това, което ще установи българското разследване с кораба "Челси-3", така, че очаквам резултатите оттам да излязат, посочи министърът.

Стоянов коментира случая с дрона на летището в Лайпциг и каза, че на германското правителство са му били необходими 27-28 дни, за да докаже, че дронът е руски. На тях им е необходимо технологично време, за да бъде обследван дронът, за да може да се докаже, че той е руски, а у нас, особено нашите опозиционни лидери, искаха още преди да се случи събитието да обявим, че дронът е руски, каза Стоянов. Ако се окаже, че дронът е руски, вероятно ще бъде връчена официална нота на руския посланик, заяви той.

Ние имаме наши самолети, които дежурят и в момента. Ако има нарушение на въздушното ни пространство, каквото се е случило вчера в Румъния, нашите самолети ще бъдат активирани, но трябва да се получи надеждна информация, че има такова нарушение, отбеляза министърът.

Скоро ще видите, че ще има присъствие на партньорска авиация от страна членка на НАТО на наша територия, очакваме и други средства, каза Стоянов. Сигурен съм, че в България трябват и изтребители, зенитно-ракетни комплекси, антидрон системи и системи за борба с дронове с кинетично въздействие, затова ние работим в тази посока, допълни той.

Предвиждат се промени в Закона за резерва на Въоръжените сили, като през декември ще има кръгла маса, за да чуем какво мисли българското общество, обяви министърът. В нашата държава има определен ред - мобилизация няма да има, участие на наши войски извън територията на България няма да има. Моето очакване е, че в следващите 5-10 години няма да се върне наборната служба, каза Стоянов и добави, че за желаещите има служба в Доброволния резерв, както и курсове, даващи предимства при постъпване в Българската армия.

На въпрос дали има разчет колко би струвало връщането на наборната служба в България Димитър Стоянов отговори "със сигурност има такъв разчет и мога да ви кажа, че не можем да си го позволим". Попитан дали военните ще получат 5% увеличение на заплатите от 1 януари догодина министърът призова да се изчака окончателният вариант на бюджета. Той посочи, че министерството е заложило 2,33% от Брутния вътрешен продукт (БВП) да отидат за отбрана. Бих се радвал на 5% за увеличение на заплатите, каза Димитър Стоянов.

Пазим Черноморието с това, което ни е оставил политическият елит, нали никой не очаква, че за пет месеца България ще превъоръжи българската си армия, коментира Стоянов. През 2023 г., когато служебният кабинет си тръгна, ние оставихме готов проект за закупуване на 3Д радари. Договорът можеше да бъде сключен до края на годината и първият радар щеше да пристигне сега, но какво се случи – нищо, подписах аз договора и първият радар ще дойде през 2028 г., подчерта Стоянов.

По думите му до края на октомври се очаква да постъпи писмото на България в централата на НАТО, с което ще се заяви участие в програмата за защита от дронове на НАТО.

Реално консултации има, но те не са под формата на чл. 4 от НАТО, каза министърът по повод атаките в Черно море и искането на опозицията той да бъде активиран. Според чл. 4 страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността, на която и да е от тях.

По повод палежа на антени за комуникация със сателитната система "Старлинк" Стоянов заяви, че това са частни обекти, отговарящи на определени изисквания. Предприети са всички действия и очаквам във вторник или сряда да чуете резултата, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 10 Отговор
    Кой ще храни окупаторите?И е въпрос на време да стане инцидент с Русия.

    Коментиран от #36, #61

    12:59 18.10.2026

  • 2 А ЛЕВА?

    26 7 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    13:00 18.10.2026

  • 3 Тик-Ток

    38 6 Отговор
    Чакай малко, нали вече имаме супер-дупер ф16

    Коментиран от #42

    13:00 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И какво

    30 6 Отговор
    от това? Нима някой си мисли, че няма да има обстрелвани и потопени корита? Наясно ли е населението, че това не е "безплатна" услуга от НАТО.. и дефакто се харчат едни пари колкото да се сплашват гаргите?

    Коментиран от #87, #95

    13:01 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перо

    42 5 Отговор
    За 36 г. мутренска демокрация, докараха държавата, други да я пазят и да си плащаме!

    Коментиран от #14, #32, #54, #81

    13:01 18.10.2026

  • 9 Истината

    26 4 Отговор
    Туркие ще ни варди,кви толкова крият

    13:03 18.10.2026

  • 10 Русороб

    25 9 Отговор
    реве на нато да го пази от господарите му.Тотален цирк!

    13:03 18.10.2026

  • 11 Що бе?

    17 10 Отговор
    Нали си имаме яките Миг-ове29?Ммм?

    Коментиран от #26

    13:04 18.10.2026

  • 12 И Киев е Руски

    19 12 Отговор
    Оборудвайте метрото в София ще бъде важно

    13:04 18.10.2026

  • 13 Вие сте

    33 4 Отговор
    Национални предатели.

    13:04 18.10.2026

  • 14 Тик-Ток

    25 10 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Демокрацията е тумор който бавно убива България

    13:04 18.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Даниел

    27 2 Отговор
    Очевидно управляващите комунисти ни лъжат,но явно и те са излъгани от собствените им господари!
    Как и с какво ще се браним след като не се знае кой е врагът ни,по думите на премиера???

    Коментиран от #28

    13:05 18.10.2026

  • 17 Само копейки в коментарите

    14 15 Отговор
    Сами се надъхват, сами си отговорят, борят се да заслужат надника

    13:05 18.10.2026

  • 18 Кои

    19 7 Отговор
    са ви вашите партньори , другаря ?

    13:06 18.10.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    14 6 Отговор
    Комунистически одежди под "демократично" наметало ! От Рундьо, до чистачката !!!

    13:06 18.10.2026

  • 20 Нищоправеца

    23 3 Отговор
    Хаха, ами нашите златни фърчила кога ще летят? като направят 100 години юбилей през 2070-та

    13:07 18.10.2026

  • 21 Разбрахте ли сега,

    21 4 Отговор
    за какво беше цялата работа. Тези които създадоха "проблема", щели сега да ни "пазят"(от тях самите).

    13:07 18.10.2026

  • 22 А50

    15 7 Отговор
    Ето за това беше всичко и целия зор да обвинят Русия. Натювчетата ще ядът кютек по наще кръчми, тук не е швейцарски курорт

    13:07 18.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Оле Лей !

    8 3 Отговор
    Тьотя !

    Стоянова !

    13:08 18.10.2026

  • 25 Радва ли се министър Стоянов?

    15 6 Отговор
    Или Румен Радев с псевдоним Моше (Мoses) в САЩ се радва повече за това, че задкулисно ни въвлича в чуждата война на НАТО, с прокси Украйна, срещу Русия?

    Натовците имат ли мозък в главите си?

    Пак натовците дават ли си сметка, че Русия може да ги обезоръжи с няколко термоядрени взрива в космоса, без дори да употребява ядрено оръжие на земята или в атмосферата?

    Кои са по-зависими от електрониката - Русия или натовските държави?

    Коментиран от #29, #39

    13:08 18.10.2026

  • 26 А50

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Що бе?":

    Да, ноли си предплатихме две 2 ескадрили Фъ16 къде са.

    Коментиран от #86

    13:09 18.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И Киев е Руски

    10 8 Отговор

    До коментар #16 от "Даниел":

    Кви комунисти те гонят Бе .Комунистите са в Китай .За съжаление

    Коментиран от #38

    13:11 18.10.2026

  • 29 Аа майкуууу

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Радва ли се министър Стоянов?":

    😂😂😂😂😂

    13:11 18.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Старите столици

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Изборите за НС показаха":

    Царевград Търнов , Видин и Доростол. ...

    13:14 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Какво мисли българското общество

    16 3 Отговор
    Първо, не мисли. Второ, вече сте намислили, какво мислят тези, които не мислят. Трето, никой не е нарушил българските териториални води. Четвърто, никаква авиация няма да спре дронове. Пето, имаме достатъчно своя авиация за неспиране на дроновете. Шесто, ще ни докарате беля, селяни тьпи.

    Коментиран от #94, #101

    13:16 18.10.2026

  • 34 Дрипав Комундел

    5 3 Отговор
    Докъде я докарахме ! България се крепи на двете си патерици - НАТО и ЕС.

    Коментиран от #41, #99

    13:18 18.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 А хубавото

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "И Киев е Руски":

    Е че комунистите сте на свършване.Биоденацификация .Биологочни закони Закони на природата на А. светът върви напред!

    13:21 18.10.2026

  • 39 Министър не е титла нито малко име на

    12 1 Отговор

    До коментар #25 от "Радва ли се министър Стоянов?":

    Този Стоянов и какви са неговите чувства е без значение защото той е един говорител на Радев това първо. Второ ако САЩ са дали такъв псевдоним на ръководството прави сметка , но е много точно в десятката. И трето чудно ми е как човек от село може да пропадне така дълбоко в пропастта че да завлече цяла България. Нямам отговор на въпроса. ...

    Коментиран от #49

    13:22 18.10.2026

  • 40 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Така е":

    Комунизма е при червените комисари в Брюксел.

    Коментиран от #46

    13:23 18.10.2026

  • 41 Ами не се крепи

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "Дрипав Комундел":

    За 37 години анти-комунизъм вкарахте гордата и силна по времето на социализма България в хоспис за дементни.

    Патериците в главите на антикомунистите са скапаното нато и умиращия ес.

    Коментиран от #65, #96

    13:24 18.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Директора👨‍✈️

    4 2 Отговор
    Е защо да идват? Наи сме в НАТО, нали имаме самолети, които платихме? Нали имаме пилоти? Защо все някой трябва да идва? Тия нашите за какво са?!?

    Коментиран от #55

    13:25 18.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Срам и позор

    9 3 Отговор
    Да, срам и позор за този смешник, който, ега ти майтапа, бил "български" военен министър! До вчера не искаше и да чуе за НАТО, отказаха с Фатмака участие в Коалицията на желяещите, отказваха участие във всяка инициатива на НАТО, ама сега, завалиите, подсмърчат пред вратата на НАТО като гладни улични псета и молят за помощ! Не, и Фатмакът от село Славяноов, и този на снимката са позор за България! Да си замишнават!

    13:26 18.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бтлгарска поговорка

    8 2 Отговор
    Който не храни своя войска - храни чужда!

    Коментиран от #50

    13:28 18.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Румен Радев сам си е избрал

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Министър не е титла нито малко име на":

    псевдонима "Moses" (Моше) в летателната школа "Максуел", щата Алабама, курирана от ЦРУ.

    Пазете се от мошеници!

    13:31 18.10.2026

  • 50 Не е българска

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Бтлгарска поговорка":

    и не е поговорка!

    13:32 18.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Добре

    4 4 Отговор
    Че има разумни,хора иначе до сега да са ни вкарали във война,ако беше тагаренката щеше да сме изгоряли като факли.

    13:35 18.10.2026

  • 53 Но може

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Перо":

    да го атестува!

    13:35 18.10.2026

  • 54 Питане

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Назови само ЕДИН мин.председател който не е член на БКП, или свързан с ДС.
    Напиши името само на ЕДИН, - от 1944г до сега !!!

    Коментиран от #57, #59, #83

    13:35 18.10.2026

  • 55 Идва

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Директора👨‍✈️":

    самолетоносач!

    13:36 18.10.2026

  • 56 държава за продан

    5 1 Отговор
    Спясяваме ви с поробване...

    13:37 18.10.2026

  • 57 Филип

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Питане":

    Димитров!

    13:37 18.10.2026

  • 58 Макробиолог

    6 2 Отговор
    Турция има 500-600самолета,радари и военно морски сили.Ко от тва?Удрят включително и нейни търговски кораби в икономическата и зона и си мълчи .

    13:38 18.10.2026

  • 59 Също

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Питане":

    Пламен Орешарски!

    Коментиран от #74

    13:38 18.10.2026

  • 60 Фен

    3 1 Отговор
    Бе те, НАТО, Украйна не могат да опазят, та нас ли. Тук Радев е прав - трай си.

    13:39 18.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Затова ли НР България

    5 3 Отговор

    До коментар #48 от "Груба грантаджийска грешка е да слагат":

    през 1988 г. беше на 27 място по промишлена и селско-стопанска мощ в света, според ООН?

    И сред първите държави в Европа по икономическо развитие.

    И с най-мощната армия на Балканския полуостров от 118 хиляди военнослужещи в БНА и още 30 хиляди в трудовата (инжинерната) войска.

    И с 2 (два) милиона обучени запасняци (резервисти, както сега ги наричат), и със складове с оръжие, облекло и противо-атомно и противо-химическо облекло и оборудване?

    От кой инкубатор си, пише шарено?

    Коментиран от #71, #91

    13:40 18.10.2026

  • 63 жоро

    4 2 Отговор
    олее ква чест и гордост!
    А соросчетата от Атлантик сигур вече са яко подмокрени от радост.
    Чак когато ни окупират напълно, продажниците атлантици ще разберат че са се хванали на кофти хоро.

    Коментиран от #93

    13:41 18.10.2026

  • 64 !!!?

    0 0 Отговор
    Чий е дрона...само да не кажеш, че е руски !!!?

    13:41 18.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Тик-Ток

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Демо-крад":

    Най добре е да го дадем на Ким Чен да го менажира

    13:43 18.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 !!!?

    5 3 Отговор
    Този не е министър на отбраната, а откровена мажоретка на Митрофанова...!!!?

    13:44 18.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Мила

    2 1 Отговор
    Нали нямаше нищо страшно бе тюфлек,заради такива като теб въвлича те във война и България?

    13:48 18.10.2026

  • 73 Там бях

    3 1 Отговор
    Митьо вика турците на помощ. Митьо, помниш ли клетвата?

    13:51 18.10.2026

  • 74 Питане

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Също":

    Пламен Орешарски - избран за нар.представихел от "Коалиция за България", където водеща роля има БСП /комунисти/
    ????????? Мецни пак !

    13:54 18.10.2026

  • 75 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор
    Целта на една суверенна държава е да не допуска чужди войски на територията си...
    колко пъти войска от СССР е била на наша територия? ДАВАХА НИ самолети да си вършим работата и да си пазим небето и държавата!!!! Не са я завладявали!

    Коментиран от #88

    13:55 18.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 През турското робство не се е учел

    5 3 Отговор

    До коментар #70 от "Сатана Z":

    задължителен турски, но през руското руският беше задължителен.

    13:58 18.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Балона нато

    2 2 Отговор
    Кипър беше в натото като тюркие ги нападна и заграби,НАТО писаха санкции и гледаха настрани като трепнаха кипърци ,русия като атакува бг ще е същото

    13:59 18.10.2026

  • 80 Мирен гражданин

    4 1 Отговор
    Защото отбраната ни е поверена на неможачи и не можем да се справим сами! Поставили са си за цел да ни направят за смях пред света!

    14:00 18.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Дрогаре и Дрогарки ?!

    3 1 Отговор
    Как вольна дъишит человек в Задунайския Вилает на Щатите….

    14:00 18.10.2026

  • 83 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Питане":

    Кимон Георгиев! Няма ли да питаш за споменаване на един БГ цар от 1396 до 1878 г.? И кои са комунистите премиери след 1989 г. Филип Димитров ли, Костов ли или тиквата! Само неграмотни псевдо “демократи” с криво разбрана цивилизация, а президентите - цървули, до един!

    14:01 18.10.2026

  • 84 Факт

    4 3 Отговор
    Като бяхме под руско робство ни грабеха,сега ръша ни ограбва чрез управляващите руски агенти

    14:01 18.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Мирен гражданин

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "А50":

    Ами той, рундю и неговите аверчета не могат и не искат да карат Ф 16.

    14:03 18.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Важното е,

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "ДрайвингПлежър":

    че така те лъжеха, наив. Затова те фалираха накрая.

    14:06 18.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Бивш о.з. от НШЗО

    3 0 Отговор
    Браво бре...г-н генерал...клел си се в Конституцията на НРБ и карал Академии в...СССР...
    ШАПКА ти свалям...
    Ама надали отдавам...чест...

    14:10 18.10.2026

  • 91 Хихи!

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Затова ли НР България":

    Руските измишльотини край нямат.
    Нали като падна СССР, се оказа че през цялото време сме били на заеми от от тях, за да имитираме фалшиво благополучие.
    Опоскали са ни хазната до шушка и са ни изнесли архивите. Ако СССР беше останал, щеше да им връщаш заемите с лихви во веки веков. Викай мерси и цалувай ръка, че баш кредиторът ти се разпадна. А тогавашното им мекере в България побърза да запали Партийния дом, белким изгори срама им. Да, ама не. "По-добре е танковете да дойдат", нъл тъй, руска подложка.

    14:14 18.10.2026

  • 92 Атлантическа немощ

    2 1 Отговор
    Нали имаше фъ 16 напазарени от други като вас евроатлантици какво стана директно в музея ли ги пратихте?

    14:14 18.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Те искат да разположат самолети

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Какво мисли българското общество":

    Възможно най близо до Русия и да въвлекат възможно най много държави във войната на страната на фашиска украйна защото Русия ще отвърне на предизвикателството и така ние клъвнахме въдицата съответно ще гризнем дръвцето.

    Коментиран от #98, #102

    14:18 18.10.2026

  • 95 Тичкай в родната си Раша

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "И какво":

    Путин да те пази.

    14:18 18.10.2026

  • 96 Бързо тичкай

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ами не се крепи":

    в Сев. Корея, за да е пак по твой вкус.
    Койт не му харесва, напуска.

    14:23 18.10.2026

  • 97 Генерал до Генерала

    3 0 Отговор
    За какво ни е Армия и Генерали като нямаме с какво да се пазим. Този същия шапкар Димитър Стоянов за какво е вземал заплата толкова години, като генерал ли полковник ли, като казва че сме нямали начин да се пазим! Нали беше експерт по сигурността ! Интересно каква им е експертизата като казва че няма с какво да се пазим! Те в армията като в детската градина да играят ли ходят на работа?!

    14:25 18.10.2026

  • 98 Мирен гражданин

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Те искат да разположат самолети":

    Значи, трябва да питаме кочината, какви самолети да разполагаме на нашата територия?! Нали бе, "българино"?!

    14:26 18.10.2026

  • 99 Тичкай в Раша

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Дрипав Комундел":

    Никой не те задържа тук.

    14:27 18.10.2026

  • 100 456

    0 2 Отговор
    Вековната мечта на англичаните да владеят черно море явно е на път да се сбъдне. Жалко ,че точно България се подаде на шантажа. Нито Полша ,нито Румъния ,Гърция и Турция не го допуснаха ,а при България успяха. За това се благодарете на цялата ви опозиция.

    Коментиран от #103

    14:28 18.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Тичкай в Раша

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Те искат да разположат самолети":

    Путин да те пази.
    Защо стоиш зорлям тук.

    Коментиран от #104

    14:33 18.10.2026

  • 103 Възраждане не са в тази игра

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "456":

    Те са единствената опозиция на властта. Всички други са едно и също.

    14:34 18.10.2026

  • 104 Зорлян се казва

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Тичкай в Раша":

    Дори и турски не знаеш като хората.

    14:36 18.10.2026

  • 105 Всуе се морите

    1 0 Отговор
    Дежурен е руският модератор и ви трие, ако не сте за Раша или Фатмака.

    14:40 18.10.2026

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