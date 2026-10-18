Министър Стоянов: Скоро ще има присъствие на партньорска авиация от страна членка на НАТО на наша територия

България трябва да използва всички възможни лостове, най-вече дипломация, за да се опита да реши конфликта в нашите териториални води и нашата икономическа зона. Затова имах разговори с министрите на отбраната в Румъния и Турция и се очаква скоро да има тристранна среща, на която да уточним общите си действия. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в ефира на Българската национална телевизия, цитиран от БТА.
Ако от Европейския съвет имат актуална информация, доказваща твърдение, че дроновете, ударили кораби в Черно море, са руски - нека да ни я предоставят. Доверявам се на това, което ще установи българското разследване с кораба "Челси-3", така, че очаквам резултатите оттам да излязат, посочи министърът.
Стоянов коментира случая с дрона на летището в Лайпциг и каза, че на германското правителство са му били необходими 27-28 дни, за да докаже, че дронът е руски. На тях им е необходимо технологично време, за да бъде обследван дронът, за да може да се докаже, че той е руски, а у нас, особено нашите опозиционни лидери, искаха още преди да се случи събитието да обявим, че дронът е руски, каза Стоянов. Ако се окаже, че дронът е руски, вероятно ще бъде връчена официална нота на руския посланик, заяви той.
Ние имаме наши самолети, които дежурят и в момента. Ако има нарушение на въздушното ни пространство, каквото се е случило вчера в Румъния, нашите самолети ще бъдат активирани, но трябва да се получи надеждна информация, че има такова нарушение, отбеляза министърът.
Скоро ще видите, че ще има присъствие на партньорска авиация от страна членка на НАТО на наша територия, очакваме и други средства, каза Стоянов. Сигурен съм, че в България трябват и изтребители, зенитно-ракетни комплекси, антидрон системи и системи за борба с дронове с кинетично въздействие, затова ние работим в тази посока, допълни той.
Предвиждат се промени в Закона за резерва на Въоръжените сили, като през декември ще има кръгла маса, за да чуем какво мисли българското общество, обяви министърът. В нашата държава има определен ред - мобилизация няма да има, участие на наши войски извън територията на България няма да има. Моето очакване е, че в следващите 5-10 години няма да се върне наборната служба, каза Стоянов и добави, че за желаещите има служба в Доброволния резерв, както и курсове, даващи предимства при постъпване в Българската армия.
На въпрос дали има разчет колко би струвало връщането на наборната служба в България Димитър Стоянов отговори "със сигурност има такъв разчет и мога да ви кажа, че не можем да си го позволим". Попитан дали военните ще получат 5% увеличение на заплатите от 1 януари догодина министърът призова да се изчака окончателният вариант на бюджета. Той посочи, че министерството е заложило 2,33% от Брутния вътрешен продукт (БВП) да отидат за отбрана. Бих се радвал на 5% за увеличение на заплатите, каза Димитър Стоянов.
Пазим Черноморието с това, което ни е оставил политическият елит, нали никой не очаква, че за пет месеца България ще превъоръжи българската си армия, коментира Стоянов. През 2023 г., когато служебният кабинет си тръгна, ние оставихме готов проект за закупуване на 3Д радари. Договорът можеше да бъде сключен до края на годината и първият радар щеше да пристигне сега, но какво се случи – нищо, подписах аз договора и първият радар ще дойде през 2028 г., подчерта Стоянов.
По думите му до края на октомври се очаква да постъпи писмото на България в централата на НАТО, с което ще се заяви участие в програмата за защита от дронове на НАТО.
Реално консултации има, но те не са под формата на чл. 4 от НАТО, каза министърът по повод атаките в Черно море и искането на опозицията той да бъде активиран. Според чл. 4 страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността, на която и да е от тях.
По повод палежа на антени за комуникация със сателитната система "Старлинк" Стоянов заяви, че това са частни обекти, отговарящи на определени изисквания. Предприети са всички действия и очаквам във вторник или сряда да чуете резултата, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #36, #61
12:59 18.10.2026
2 А ЛЕВА?
13:00 18.10.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #42
13:00 18.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И какво
Коментиран от #87, #95
13:01 18.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Перо
Коментиран от #14, #32, #54, #81
13:01 18.10.2026
9 Истината
13:03 18.10.2026
10 Русороб
13:03 18.10.2026
11 Що бе?
Коментиран от #26
13:04 18.10.2026
12 И Киев е Руски
13:04 18.10.2026
13 Вие сте
13:04 18.10.2026
14 Тик-Ток
До коментар #8 от "Перо":Демокрацията е тумор който бавно убива България
13:04 18.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Даниел
Как и с какво ще се браним след като не се знае кой е врагът ни,по думите на премиера???
Коментиран от #28
13:05 18.10.2026
17 Само копейки в коментарите
13:05 18.10.2026
18 Кои
13:06 18.10.2026
19 АГАТ а Кристи
13:06 18.10.2026
20 Нищоправеца
13:07 18.10.2026
21 Разбрахте ли сега,
13:07 18.10.2026
22 А50
13:07 18.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Оле Лей !
Стоянова !
13:08 18.10.2026
25 Радва ли се министър Стоянов?
Натовците имат ли мозък в главите си?
Пак натовците дават ли си сметка, че Русия може да ги обезоръжи с няколко термоядрени взрива в космоса, без дори да употребява ядрено оръжие на земята или в атмосферата?
Кои са по-зависими от електрониката - Русия или натовските държави?
Коментиран от #29, #39
13:08 18.10.2026
26 А50
До коментар #11 от "Що бе?":Да, ноли си предплатихме две 2 ескадрили Фъ16 къде са.
Коментиран от #86
13:09 18.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И Киев е Руски
До коментар #16 от "Даниел":Кви комунисти те гонят Бе .Комунистите са в Китай .За съжаление
Коментиран от #38
13:11 18.10.2026
29 Аа майкуууу
До коментар #25 от "Радва ли се министър Стоянов?":😂😂😂😂😂
13:11 18.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Старите столици
До коментар #23 от "Изборите за НС показаха":Царевград Търнов , Видин и Доростол. ...
13:14 18.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Какво мисли българското общество
Коментиран от #94, #101
13:16 18.10.2026
34 Дрипав Комундел
Коментиран от #41, #99
13:18 18.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 А хубавото
До коментар #28 от "И Киев е Руски":Е че комунистите сте на свършване.Биоденацификация .Биологочни закони Закони на природата на А. светът върви напред!
13:21 18.10.2026
39 Министър не е титла нито малко име на
До коментар #25 от "Радва ли се министър Стоянов?":Този Стоянов и какви са неговите чувства е без значение защото той е един говорител на Радев това първо. Второ ако САЩ са дали такъв псевдоним на ръководството прави сметка , но е много точно в десятката. И трето чудно ми е как човек от село може да пропадне така дълбоко в пропастта че да завлече цяла България. Нямам отговор на въпроса. ...
Коментиран от #49
13:22 18.10.2026
40 Последния Софиянец
До коментар #36 от "Така е":Комунизма е при червените комисари в Брюксел.
Коментиран от #46
13:23 18.10.2026
41 Ами не се крепи
До коментар #34 от "Дрипав Комундел":За 37 години анти-комунизъм вкарахте гордата и силна по времето на социализма България в хоспис за дементни.
Патериците в главите на антикомунистите са скапаното нато и умиращия ес.
Коментиран от #65, #96
13:24 18.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Директора👨✈️
Коментиран от #55
13:25 18.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Срам и позор
13:26 18.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Бтлгарска поговорка
Коментиран от #50
13:28 18.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Румен Радев сам си е избрал
До коментар #39 от "Министър не е титла нито малко име на":псевдонима "Moses" (Моше) в летателната школа "Максуел", щата Алабама, курирана от ЦРУ.
Пазете се от мошеници!
13:31 18.10.2026
50 Не е българска
До коментар #47 от "Бтлгарска поговорка":и не е поговорка!
13:32 18.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Добре
13:35 18.10.2026
53 Но може
До коментар #44 от "Перо":да го атестува!
13:35 18.10.2026
54 Питане
До коментар #8 от "Перо":Назови само ЕДИН мин.председател който не е член на БКП, или свързан с ДС.
Напиши името само на ЕДИН, - от 1944г до сега !!!
Коментиран от #57, #59, #83
13:35 18.10.2026
55 Идва
До коментар #43 от "Директора👨✈️":самолетоносач!
13:36 18.10.2026
56 държава за продан
13:37 18.10.2026
57 Филип
До коментар #54 от "Питане":Димитров!
13:37 18.10.2026
58 Макробиолог
13:38 18.10.2026
59 Също
До коментар #54 от "Питане":Пламен Орешарски!
Коментиран от #74
13:38 18.10.2026
60 Фен
13:39 18.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Затова ли НР България
До коментар #48 от "Груба грантаджийска грешка е да слагат":през 1988 г. беше на 27 място по промишлена и селско-стопанска мощ в света, според ООН?
И сред първите държави в Европа по икономическо развитие.
И с най-мощната армия на Балканския полуостров от 118 хиляди военнослужещи в БНА и още 30 хиляди в трудовата (инжинерната) войска.
И с 2 (два) милиона обучени запасняци (резервисти, както сега ги наричат), и със складове с оръжие, облекло и противо-атомно и противо-химическо облекло и оборудване?
От кой инкубатор си, пише шарено?
Коментиран от #71, #91
13:40 18.10.2026
63 жоро
А соросчетата от Атлантик сигур вече са яко подмокрени от радост.
Чак когато ни окупират напълно, продажниците атлантици ще разберат че са се хванали на кофти хоро.
Коментиран от #93
13:41 18.10.2026
64 !!!?
13:41 18.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Тик-Ток
До коментар #51 от "Демо-крад":Най добре е да го дадем на Ким Чен да го менажира
13:43 18.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 !!!?
13:44 18.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Мила
13:48 18.10.2026
73 Там бях
13:51 18.10.2026
74 Питане
До коментар #59 от "Също":Пламен Орешарски - избран за нар.представихел от "Коалиция за България", където водеща роля има БСП /комунисти/
????????? Мецни пак !
13:54 18.10.2026
75 ДрайвингПлежър
колко пъти войска от СССР е била на наша територия? ДАВАХА НИ самолети да си вършим работата и да си пазим небето и държавата!!!! Не са я завладявали!
Коментиран от #88
13:55 18.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 През турското робство не се е учел
До коментар #70 от "Сатана Z":задължителен турски, но през руското руският беше задължителен.
13:58 18.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Балона нато
13:59 18.10.2026
80 Мирен гражданин
14:00 18.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Дрогаре и Дрогарки ?!
14:00 18.10.2026
83 Перо
До коментар #54 от "Питане":Кимон Георгиев! Няма ли да питаш за споменаване на един БГ цар от 1396 до 1878 г.? И кои са комунистите премиери след 1989 г. Филип Димитров ли, Костов ли или тиквата! Само неграмотни псевдо “демократи” с криво разбрана цивилизация, а президентите - цървули, до един!
14:01 18.10.2026
84 Факт
14:01 18.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Мирен гражданин
До коментар #26 от "А50":Ами той, рундю и неговите аверчета не могат и не искат да карат Ф 16.
14:03 18.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Важното е,
До коментар #75 от "ДрайвингПлежър":че така те лъжеха, наив. Затова те фалираха накрая.
14:06 18.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Бивш о.з. от НШЗО
ШАПКА ти свалям...
Ама надали отдавам...чест...
14:10 18.10.2026
91 Хихи!
До коментар #62 от "Затова ли НР България":Руските измишльотини край нямат.
Нали като падна СССР, се оказа че през цялото време сме били на заеми от от тях, за да имитираме фалшиво благополучие.
Опоскали са ни хазната до шушка и са ни изнесли архивите. Ако СССР беше останал, щеше да им връщаш заемите с лихви во веки веков. Викай мерси и цалувай ръка, че баш кредиторът ти се разпадна. А тогавашното им мекере в България побърза да запали Партийния дом, белким изгори срама им. Да, ама не. "По-добре е танковете да дойдат", нъл тъй, руска подложка.
14:14 18.10.2026
92 Атлантическа немощ
14:14 18.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Те искат да разположат самолети
До коментар #33 от "Какво мисли българското общество":Възможно най близо до Русия и да въвлекат възможно най много държави във войната на страната на фашиска украйна защото Русия ще отвърне на предизвикателството и така ние клъвнахме въдицата съответно ще гризнем дръвцето.
Коментиран от #98, #102
14:18 18.10.2026
95 Тичкай в родната си Раша
До коментар #5 от "И какво":Путин да те пази.
14:18 18.10.2026
96 Бързо тичкай
До коментар #41 от "Ами не се крепи":в Сев. Корея, за да е пак по твой вкус.
Койт не му харесва, напуска.
14:23 18.10.2026
97 Генерал до Генерала
14:25 18.10.2026
98 Мирен гражданин
До коментар #94 от "Те искат да разположат самолети":Значи, трябва да питаме кочината, какви самолети да разполагаме на нашата територия?! Нали бе, "българино"?!
14:26 18.10.2026
99 Тичкай в Раша
До коментар #34 от "Дрипав Комундел":Никой не те задържа тук.
14:27 18.10.2026
100 456
Коментиран от #103
14:28 18.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Тичкай в Раша
До коментар #94 от "Те искат да разположат самолети":Путин да те пази.
Защо стоиш зорлям тук.
Коментиран от #104
14:33 18.10.2026
103 Възраждане не са в тази игра
До коментар #100 от "456":Те са единствената опозиция на властта. Всички други са едно и също.
14:34 18.10.2026
104 Зорлян се казва
До коментар #102 от "Тичкай в Раша":Дори и турски не знаеш като хората.
14:36 18.10.2026
105 Всуе се морите
14:40 18.10.2026