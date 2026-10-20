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Млади медици протестираха за заплати и реформа в здравеопазването

Млади медици протестираха за заплати и реформа в здравеопазването

20 Октомври, 2026 19:45 767 23

  • млади лекари-
  • медицински специалисти-
  • протест-
  • специализации-
  • здравеопазване

Протестиращите настояват за единен портал за специализациите, прозрачни конкурси и по-високи основни възнаграждения

Млади медици протестираха за заплати и реформа в здравеопазването - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млади лекари и медицински специалисти протестираха пред Министерството на здравеопазването с искания за по-добри условия на труд, по-достойно заплащане и цялостна реформа в здравеопазването. Демонстрацията беше под надслов „Не ви ли е неудобно?“ и беше организирана от Инициативния комитет „Национален протест „Бъдеще в България““.

Протестът е заявен в Столичната община, а около сградата на ведомството има засилено полицейско присъствие. Участниците скандират „Стига обещания“ и „Бъдеще в България“. За ново протестно действие на младите лекари и за исканията им съобщи и NOVA.

Искат прозрачни специализации

Сред основните искания са дигитализация на процеса за специализация и назначаване на специализанти, както и достойно възнаграждение за всички специалисти в здравеопазването, а не само за лекарите.

„Днес сме се събрали за пореден път пред Министерството на здравеопазването, тъй като не виждаме достатъчно резултати относно нашите искания“, каза пред БТА един от организаторите д-р Белослава Томова. Тя посочи като конкретни теми дигитализацията на специализацията и достойното заплащане на медицинските специалисти.

По думите на Томова новозавършили специалисти работят при голямо натоварване за възнаграждения между 700 и 1000 евро. Според нея целта е основните заплати да бъдат по-високи, вместо доходите да зависят от допълнително материално стимулиране, което може да бъде изплатено, но може и да липсва.

Предлагат единен портал за кандидатстване

Протестиращите настояват за единен портал за специализациите с ясни, прозрачни и проследими условия. В него всички болници и лечебни заведения трябва да публикуват свободните места и изискванията, а кандидатстването да се извършва само през платформата.

„Трябва да има единен портал, в който абсолютно всички болници и всички лечебни заведения да бъдат задължени да публикуват абсолютно всичко и да се кандидатства единствено чрез него“, заяви д-р Даниел Кипров, един от организаторите.

Исканията на младите медици включват още реформа в здравеопазването и правила, които да гарантират по-прозрачен достъп до специализация и по-предвидими условия за професионално развитие.

Източници: bta.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Да не се тревожат.Скоро ще идат на Източният фронт и ще взимат по 7000 евро на месец колкото колегите им в Украйна.

    Коментиран от #8

    19:47 20.10.2026

  • 2 Тук не е Москва

    6 3 Отговор
    Вашият „мир“ е капитулация!

    19:49 20.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    11 5 Отговор
    Студентите все още НЕ СА лекари❗

    Коментиран от #10

    19:54 20.10.2026

  • 4 И сега се почва точно

    3 5 Отговор
    По Български тия какво искат ами ние ами те и другите . Искат по добър живот както за тях така и за вас ПОДКРЕПЕТЕ ГИ .

    19:55 20.10.2026

  • 5 Прогресор

    5 1 Отговор
    Пари и увеличени заплати ще има само за шапкарите.

    20:01 20.10.2026

  • 6 Мимо

    15 0 Отговор
    Ами съжалявам ,млади дечица - да НЕ бяхте учили , да НЕ бяхте чели през живота си нищо друго освен някоя летяща фраза на някой "умник" във "Фейса" и да бяхте станало по един милиционер - 2500 - 3 000 евра заплата , първа категория труд и свободно време през което да работите вече някаква "истинска" работа. За съжаление до тука я докараха ....

    20:01 20.10.2026

  • 7 батковски

    1 2 Отговор
    Там беше и младия лекар Б.Божанов

    20:02 20.10.2026

  • 8 Да де, ама

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Заслужават достойно заплащане, но Радев дреме и двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, вместо да са зад решетките, те организират свалянето му.

    20:04 20.10.2026

  • 9 млад овчар

    11 4 Отговор
    Стига с тия млади медици бе.Само те са млади. Другите млади , те ядът доматите с колците нали. Младите овчари и те трябва да протестират при тия цени. Айде стига пунта мара !

    20:05 20.10.2026

  • 10 123

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Става въпрос за специализанти, а не за студенти.

    Коментиран от #17, #18

    20:08 20.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    от кокорчовци какво получиха и радев ги излъга
    всички били в политиката до сега да се махат, млади хора неопетнени от ,,демокрация,, и комунизъм, изродски либерализъм, това трябва

    20:09 20.10.2026

  • 13 безпартиен

    8 0 Отговор
    Може,но здравни осигуровки или застраховки да са персонални и титулярът да се разпорежда с тях както намери за добре!Това значи прекратяване на надписани пътеки!Не вярвам да се случи защото от общата каца се гребе лесно и много!

    20:21 20.10.2026

  • 14 60% от завършилите медицина са чужденци

    4 0 Отговор
    неприети в собствените им държави, сиреч тройкаджии.
    Останалите нямат специализация, как ще направиш "ДИГИТАЛНА хирургична операция"?
    Медици като Чирков и Мангъров се раждат веднъж на 20 години.
    Пирогов я приватизираха и приключи.
    Националната Кардиология я преструктурираха и приключи, лекарите бяха писали писмо до Президент. На кадърните медици българите дават хиляди левове и опашки се вият пред частните и държавните им кабинети.
    Личните лекари свършват, позната търси 6 месеца лична лекарка.
    Хайде първо Реформата в НЗОК източвана безобразно от съсловието, после Специализация, после 15 г. стаж и чак тогава на около 40 г. добър специалист.
    Другият вариант привравнителни изпити в чужбина, трупате парички и отваряте частни заведения в България, но вече като професионалисти.

    20:24 20.10.2026

  • 15 Какво очаквате от рундите?

    1 2 Отговор
    Те са безмозъчни и здрави, не ги интересуват лекари нито млади, нито стари

    20:25 20.10.2026

  • 16 Съседски връзки

    2 0 Отговор
    Ау , ми те милите не знаят ли как става назначаването за специализация или на работа в в провинциална болница ?Ще трябва да ги открехнем по въпроса. Отива младият лекар в кабинета на директора на болницата с автобиографията, която все ояе е празна, но иам адрес и телефон за контакти. Директорът ,чете адреса и се сеща ,че лекарят му е съсед. И се почва едно нашенско разпитване ,ами ти от коя фамилия си , вие сте ми съседи ,ама аз познавам свекър ти , ние се познаваме с чичо ти и т.н Щом е съсед ,значи е читав лекар!

    20:31 20.10.2026

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "123":

    Чети бааавно:
    " СТУДЕНТИ по МЕДИЦИНА и млади лекари подновяват протестите си и днес излязоха на първа демонстрация пред Министерството на здравеопазването във вторник."‼️

    20:37 20.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "123":

    Чети бааавно:
    "СТУДЕНТИ по МЕДИЦИНА и млади лекари подновяват протестите си и днес излязоха на първа демонстрация пред Министерството на здравеопазването във вторник."‼️

    20:38 20.10.2026

  • 19 Анонимен

    2 0 Отговор
    Готови са да променят цялата структура за заплащане по тяхно осмотрение.Интересуват ги само заплащането,независимо от факта за техни колеги работили дълги години без адекватно заплащане от страна на държавата.Категорията труд даже не е втора.

    20:39 20.10.2026

  • 20 Тиква

    4 2 Отговор
    Младите лекари искат веднага да бъркат във здравната каса и да източват парите,10-15 години работа,да имате умения и после, говорите за пари,няма професионалисти,бялата мафия процъфтява.

    20:42 20.10.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор
    Абе верно ли Джи Пи с 2 000 записани пациенти получава по 2 000€ месечно
    дори нито един пациент да не дойде на преглед🤔❓

    20:52 20.10.2026

  • 22 Това е Парадокс !

    2 0 Отговор
    Тия Лекари Не си познават Занаята !

    Че и някой !

    Да Специализира !

    При Тях !

    Останали В Средата На Миналия Век !

    Изтъкани от Лъжлива Информация И Бабешки Девитини !

    И Това Ми Били !

    Професори !

    И Академици !

    21:04 20.10.2026

  • 23 3 месеца без обвинени виновни и наказани

    0 0 Отговор
    3 месеца без обвинени виновни и наказани.
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на УМБАЛ – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт. Трета доза пневмококова ваксина, първите две били безпроблемни...Причината е Претоварен календар за имунизация.
    Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни.

    21:05 20.10.2026

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