Млади медици протестираха за заплати и реформа в здравеопазването

Млади лекари и медицински специалисти протестираха пред Министерството на здравеопазването с искания за по-добри условия на труд, по-достойно заплащане и цялостна реформа в здравеопазването. Демонстрацията беше под надслов „Не ви ли е неудобно?“ и беше организирана от Инициативния комитет „Национален протест „Бъдеще в България““.
Протестът е заявен в Столичната община, а около сградата на ведомството има засилено полицейско присъствие. Участниците скандират „Стига обещания“ и „Бъдеще в България“. За ново протестно действие на младите лекари и за исканията им съобщи и NOVA.
Искат прозрачни специализации
Сред основните искания са дигитализация на процеса за специализация и назначаване на специализанти, както и достойно възнаграждение за всички специалисти в здравеопазването, а не само за лекарите.
„Днес сме се събрали за пореден път пред Министерството на здравеопазването, тъй като не виждаме достатъчно резултати относно нашите искания“, каза пред БТА един от организаторите д-р Белослава Томова. Тя посочи като конкретни теми дигитализацията на специализацията и достойното заплащане на медицинските специалисти.
По думите на Томова новозавършили специалисти работят при голямо натоварване за възнаграждения между 700 и 1000 евро. Според нея целта е основните заплати да бъдат по-високи, вместо доходите да зависят от допълнително материално стимулиране, което може да бъде изплатено, но може и да липсва.
Предлагат единен портал за кандидатстване
Протестиращите настояват за единен портал за специализациите с ясни, прозрачни и проследими условия. В него всички болници и лечебни заведения трябва да публикуват свободните места и изискванията, а кандидатстването да се извършва само през платформата.
„Трябва да има единен портал, в който абсолютно всички болници и всички лечебни заведения да бъдат задължени да публикуват абсолютно всичко и да се кандидатства единствено чрез него“, заяви д-р Даниел Кипров, един от организаторите.
Исканията на младите медици включват още реформа в здравеопазването и правила, които да гарантират по-прозрачен достъп до специализация и по-предвидими условия за професионално развитие.
Източници: bta.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
19:47 20.10.2026
2 Тук не е Москва
19:49 20.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #10
19:54 20.10.2026
4 И сега се почва точно
19:55 20.10.2026
5 Прогресор
20:01 20.10.2026
6 Мимо
20:01 20.10.2026
7 батковски
20:02 20.10.2026
8 Да де, ама
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Заслужават достойно заплащане, но Радев дреме и двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, вместо да са зад решетките, те организират свалянето му.
20:04 20.10.2026
9 млад овчар
20:05 20.10.2026
10 123
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Става въпрос за специализанти, а не за студенти.
Коментиран от #17, #18
20:08 20.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
всички били в политиката до сега да се махат, млади хора неопетнени от ,,демокрация,, и комунизъм, изродски либерализъм, това трябва
20:09 20.10.2026
13 безпартиен
20:21 20.10.2026
14 60% от завършилите медицина са чужденци
Останалите нямат специализация, как ще направиш "ДИГИТАЛНА хирургична операция"?
Медици като Чирков и Мангъров се раждат веднъж на 20 години.
Пирогов я приватизираха и приключи.
Националната Кардиология я преструктурираха и приключи, лекарите бяха писали писмо до Президент. На кадърните медици българите дават хиляди левове и опашки се вият пред частните и държавните им кабинети.
Личните лекари свършват, позната търси 6 месеца лична лекарка.
Хайде първо Реформата в НЗОК източвана безобразно от съсловието, после Специализация, после 15 г. стаж и чак тогава на около 40 г. добър специалист.
Другият вариант привравнителни изпити в чужбина, трупате парички и отваряте частни заведения в България, но вече като професионалисти.
20:24 20.10.2026
15 Какво очаквате от рундите?
20:25 20.10.2026
16 Съседски връзки
20:31 20.10.2026
17 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "123":Чети бааавно:
" СТУДЕНТИ по МЕДИЦИНА и млади лекари подновяват протестите си и днес излязоха на първа демонстрация пред Министерството на здравеопазването във вторник."‼️
20:37 20.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "123":Чети бааавно:
"СТУДЕНТИ по МЕДИЦИНА и млади лекари подновяват протестите си и днес излязоха на първа демонстрация пред Министерството на здравеопазването във вторник."‼️
20:38 20.10.2026
19 Анонимен
20:39 20.10.2026
20 Тиква
20:42 20.10.2026
21 🦉🦉🦉🦉
дори нито един пациент да не дойде на преглед🤔❓
20:52 20.10.2026
22 Това е Парадокс !
Че и някой !
Да Специализира !
При Тях !
Останали В Средата На Миналия Век !
Изтъкани от Лъжлива Информация И Бабешки Девитини !
И Това Ми Били !
Професори !
И Академици !
21:04 20.10.2026
23 3 месеца без обвинени виновни и наказани
Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на УМБАЛ – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт. Трета доза пневмококова ваксина, първите две били безпроблемни...Причината е Претоварен календар за имунизация.
Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни.
21:05 20.10.2026