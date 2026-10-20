Млади медици протестираха за заплати и реформа в здравеопазването

Млади лекари и медицински специалисти протестираха пред Министерството на здравеопазването с искания за по-добри условия на труд, по-достойно заплащане и цялостна реформа в здравеопазването. Демонстрацията беше под надслов „Не ви ли е неудобно?“ и беше организирана от Инициативния комитет „Национален протест „Бъдеще в България““.

Протестът е заявен в Столичната община, а около сградата на ведомството има засилено полицейско присъствие. Участниците скандират „Стига обещания“ и „Бъдеще в България“. За ново протестно действие на младите лекари и за исканията им съобщи и NOVA.

Искат прозрачни специализации

Сред основните искания са дигитализация на процеса за специализация и назначаване на специализанти, както и достойно възнаграждение за всички специалисти в здравеопазването, а не само за лекарите.

„Днес сме се събрали за пореден път пред Министерството на здравеопазването, тъй като не виждаме достатъчно резултати относно нашите искания“, каза пред БТА един от организаторите д-р Белослава Томова. Тя посочи като конкретни теми дигитализацията на специализацията и достойното заплащане на медицинските специалисти.

По думите на Томова новозавършили специалисти работят при голямо натоварване за възнаграждения между 700 и 1000 евро. Според нея целта е основните заплати да бъдат по-високи, вместо доходите да зависят от допълнително материално стимулиране, което може да бъде изплатено, но може и да липсва.

Предлагат единен портал за кандидатстване

Протестиращите настояват за единен портал за специализациите с ясни, прозрачни и проследими условия. В него всички болници и лечебни заведения трябва да публикуват свободните места и изискванията, а кандидатстването да се извършва само през платформата.

„Трябва да има единен портал, в който абсолютно всички болници и всички лечебни заведения да бъдат задължени да публикуват абсолютно всичко и да се кандидатства единствено чрез него“, заяви д-р Даниел Кипров, един от организаторите.

Исканията на младите медици включват още реформа в здравеопазването и правила, които да гарантират по-прозрачен достъп до специализация и по-предвидими условия за професионално развитие.

Източници: bta.bg, nova.bg