Фенове на „Левски“ се събраха на протест пред френското посолство в София след нападението над български привърженици по време на мача с „Олимпик“ Марсилия. Призивът за демонстрацията беше разпространен в социалните мрежи.

Периметърът около дипломатическата мисия е отцепен. На място има екипи на Жандармерията и полицията, както и линейка и пожарен автомобил. Полицаи проверяват хората в района, а паркираните пред посолството автомобили са преместени с репатриращ автомобил.

Първите протестиращи пристигнаха около 20:00 часа и започнаха да скандират „убийци“. Към момента няма данни от NOVA за задържани или за възникнали нови сблъсъци пред посолството.

Парламентът поиска разследване и санкции

Протестът се проведе на фона на институционални реакции след инцидентите във Франция. Народното събрание прие с 185 гласа декларация, с която осъди насилието над български граждани и призова френските власти да извършат пълно разследване на случилото се и на организацията на футболната среща.

Депутатите настояха и УЕФА да изясни фактите около сблъсъците и да наложи най-строги санкции. Парламентът призова Министерския съвет да използва дипломатическите механизми за защита на българските граждани.

Френският посланик у нас Мари Дюмулен осъди насилието и заяви, че Франция изразява „пълна солидарност и съчувствие с пострадалите и ранените“. По думите ѝ френската прокуратура е започнала две разследвания по случая.

Източници: nova.bg