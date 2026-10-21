"Спаси София": КЗК потвърди липсата на ценова конкуренция при такситата

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) потвърди в отговор до общинския съветник от "Спаси София" адв. Христо Копаранов, че минималните таксиметрови тарифи ограничават ценовата конкуренция и предпазват съществуващите участници на пазара от конкуренция.

В становището си от 20 октомври 2026 г. КЗК припомня свои предходни решения, според които повечето таксиметрови компании предлагат почти еднакви цени, равни или близки до минималните. Комисията определя това като индикация за липса на ценова конкуренция и подчертава, че минималните тарифи не гарантират качество и сигурност на услугата.

„За пореден път се потвърждава, че таксиметровият бранш се ползва от законово установена защита от ценова конкуренция, каквато останалите браншове нямат. На практика законовата регулация създава условия за уеднаквяване на цените, вместо да насърчава конкуренцията. Това поставя сериозни въпроси за съответствието на действащите разпоредби на Закона за автомобилните превози с принципите на конкурентното право“, коментира адв. Христо Копаранов.

От "Спаси София" припомнят, че въпреки тези проблеми Столичният общински съвет наскоро прие увеличение на минималните таксиметрови тарифи.

„Недопустимо е частен бранш да използва Общинския съвет като параван за собственото си ценообразуване. Таксиметровите компании и досега имаха възможност сами да увеличат цените си в рамките на разрешените максимални тарифи, но вместо това предпочетоха Общинският съвет да вземе решението вместо тях. Така политическата отговорност за поскъпването се прехвърля върху общината, а гражданите плащат сметката“, заяви общинският съветник от „Спаси София“ Гергин Борисов.

„Проблемът е, че вместо компаниите да се конкурират помежду си чрез цените, те могат да се позовават на административно определен минимум. Така Общинският съвет се превръща в инструмент за увеличение на цените, без да е необходима индивидуална икономическа обосновка от всеки превозвач. В същото време всички останали бизнеси в страната са длъжни да обосновават повишаването на цените си съобразно изискванията на законодателството за защита на потребителите. Таксиметровият бранш на практика получава възможност да заобиколи този механизъм чрез решение на Общинския съвет“, допълва Копаранов.

"Спаси София" продължава да очаква становището на Комисията за защита на потребителите (КЗП), към която също е отправено запитване дали използването на решенията на Общинския съвет за повишаване на таксиметровите тарифи, без индивидуална икономическа обосновка от превозвачите, представлява заобикаляне на изискванията на Закона за защита на потребителите.