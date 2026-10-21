Карадимов: Укрепването на българското производство е дългосрочното решение за ограничаване на натиска върху цените на храните

Укрепването на българското земеделско производство, преодоляването на раздробеността в сектора и подобряването на пазарните позиции на производителите са сред основните предпоставки за устойчиво развитие на пазара на храни и ограничаване на натиска върху цените в дългосрочен план. Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов при представянето на проект на Насоки за сътрудничество в селскостопанския сектор пред Обществения съвет към КЗК.

В състава на Обществения съвет влизат представители на национално признатите работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, двата национални синдиката - КНСБ и КТ „Подкрепа“, Българска национална асоциация „Активни потребители“, както и експерти.

Насоките са разработени в резултат на констатациите от секторния анализ на пазара на храни, който установи сериозни структурни проблеми, включително раздробеност на производството и неравнопоставеност в пазарните позиции на участниците по веригата на доставки.

В рамките на своите правомощия КЗК предприема последователни действия, насочени както към предотвратяване и установяване на нарушения на конкуренцията, така и към създаване на условия за по-ефективно функциониране на пазарите.

Разработените от КЗК насоки разясняват възможностите, които европейското законодателство предоставя за сътрудничество и коопериране между земеделските производители при спазване на правилата на конкуренцията. Целта е да се подпомогнат усилията им за обединяване на ресурси, намаляване на разходите, по-добра организация на производството и реализацията на продукцията, както и за укрепване на позициите им при преговорите с големите купувачи.

Един от съществените проблеми, които секторният анализ установи, е неравнопоставеността между земеделските производители и големите търговски вериги. „Когато производството е силно раздробено, отделните стопани разполагат с ограничени възможности да отстояват икономическите си интереси. Кооперирането е един от механизмите за преодоляване на тази слабост. Нашата задача е да покажем как тези възможности могат да бъдат използвани в рамките на конкурентното право“, посочи председателят на КЗК.

Насоките представят приложимите европейски правила и специалните режими, които позволяват определени форми на сътрудничество в селскостопанския сектор. Документът разяснява и ограниченията, които гарантират, че кооперирането няма да се използва за прикриване на антиконкурентни споразумения и практики.

Проектът разглежда още сътрудничеството между отделни стопани, в рамките на организации на производители и между участници на различни етапи от веригата за доставки. Разяснява условията, при които организациите могат да планират производството, да предлагат продукцията на своите членове и да договарят доставки, включително на еднаква цена за обхванатата продукция.

Доц. Карадимов призова членовете на Обществения съвет да изпратят своите становища и препоръки към проекта на насоки, като заяви, че предстои широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни в сектора. Представителите на Обществения съвет приветстваха последователните действия на Комисията и подкрепиха усилията ѝ за устойчиво развитие на пазара на храни.