Животновъди блокират пътя Плевен–София заради помощите

Животновъди от област Плевен ще затворят за движение главния път Плевен–София край село Ясен за един час. Протестът е насрочен за 5 ноември между 11:00 и 12:00 часа, в района на „Мегатрон“, в посока София.

Стопаните настояват за справедливо разпределение на кризисната помощ заради сушата и възразяват срещу условията в наредбата за подпомагането. Галина Мирчева от село Петърница, която отглежда 800 овце, заяви, че в област Плевен обхватът е разширен за козите, но не и за овцете.

„Не мога да си обясня защо за козите да, за овцете не. Ние, животновъдите, искаме справедливо разпределение за всички животновъди, без значение областите“, каза Галина Мирчева.

По данни, представени от Министерството на земеделието и храните, приемът на заявления по кризисната мярка ще започне на 10 ноември, а средствата се предвижда да бъдат изплатени до края на 2026 г. Индикативният график на Държавен фонд „Земеделие“ предвижда плащанията да бъдат извършени до 20 декември.

Различен обхват за овце и кози

След общественото обсъждане териториалният обхват на кризисната подкрепа е разширен, но категориите животни не са еднакви във всички области. При овцете майки помощта обхваща 15 области, докато при козите майки областите са 22. Плевен е сред областите, добавени в списъка за козите майки, но не фигурира в разширения списък за овцете майки.

Министерството посочва, че допустимостта се определя въз основа на официални данни за производството през 2025 г., сравнени с данните за предходните пет години. Подкрепата е предназначена да компенсира доказана загуба на продукция, а не общите производствени разходи.

Сред обсъжданите варианти е остатъчен ресурс да бъде насочен към овцевъдството в областите, които не попадат в обхвата на кризисната мярка. Решението за това подпомагане все още не е обявено като окончателно.

Източници: bnrnews.bg, agri.bg