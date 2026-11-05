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Животновъди блокират пътя Плевен–София заради помощите
  Тема: Икономика

Животновъди блокират пътя Плевен–София заради помощите

5 Ноември, 2026 06:47, обновена 5 Ноември, 2026 06:49 834 7

  • животновъди-
  • суша-
  • кризисна помощ-
  • плевен-
  • овцевъдство

Стопаните настояват овцевъдите от областта да бъдат включени в кризисната мярка за сушата. Протестът край село Ясен е насрочен за един час

Животновъди блокират пътя Плевен–София заради помощите - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Животновъди от област Плевен ще затворят за движение главния път Плевен–София край село Ясен за един час. Протестът е насрочен за 5 ноември между 11:00 и 12:00 часа, в района на „Мегатрон“, в посока София.

Стопаните настояват за справедливо разпределение на кризисната помощ заради сушата и възразяват срещу условията в наредбата за подпомагането. Галина Мирчева от село Петърница, която отглежда 800 овце, заяви, че в област Плевен обхватът е разширен за козите, но не и за овцете.

„Не мога да си обясня защо за козите да, за овцете не. Ние, животновъдите, искаме справедливо разпределение за всички животновъди, без значение областите“, каза Галина Мирчева.

По данни, представени от Министерството на земеделието и храните, приемът на заявления по кризисната мярка ще започне на 10 ноември, а средствата се предвижда да бъдат изплатени до края на 2026 г. Индикативният график на Държавен фонд „Земеделие“ предвижда плащанията да бъдат извършени до 20 декември.

Различен обхват за овце и кози

След общественото обсъждане териториалният обхват на кризисната подкрепа е разширен, но категориите животни не са еднакви във всички области. При овцете майки помощта обхваща 15 области, докато при козите майки областите са 22. Плевен е сред областите, добавени в списъка за козите майки, но не фигурира в разширения списък за овцете майки.

Министерството посочва, че допустимостта се определя въз основа на официални данни за производството през 2025 г., сравнени с данните за предходните пет години. Подкрепата е предназначена да компенсира доказана загуба на продукция, а не общите производствени разходи.

Сред обсъжданите варианти е остатъчен ресурс да бъде насочен към овцевъдството в областите, които не попадат в обхвата на кризисната мярка. Решението за това подпомагане все още не е обявено като окончателно.

Източници: bnrnews.bg, agri.bg


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СеКИ СЕ СПАСЯВА ПО ЕДИНИЧНО

    10 0 Отговор
    ТВА НЕ ВОДИ ДО НИКЪДЕ..........

    06:59 05.11.2026

  • 2 Пламен

    1 5 Отговор
    Безумие !
    Миналата седмица в Пуевен гласуваха за ТКЗС-то , а сега искат помощи от ЕС. :)

    07:03 05.11.2026

  • 3 Прави са хората,

    1 4 Отговор
    блъскат се напразно без събота и неделя, а държавата налива милиони на ония с комбайните защото са подставени лица на политиците, скапана държава сме защото не разбрахме, че комунисти си избираме не заради IQ-то им, а заради обещанията им които ни харесват ! ТТТъп народ сме ! Наследници на шумкари, ятаци, ДС агенти и мазници на Тошо ни управляват и продължават да ни управляват с обещанията си !

    Коментиран от #4

    07:03 05.11.2026

  • 4 НА СИИЧКОТО ОТГОРЕ

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Прави са хората,":

    ЗЪРНАРИТЕ СЕ СУБСИДИРАТ С НАРОДНА ПАРА ЗА ЖИТО КОЕТО 90 ПРОЦЕНТА ЗАМИНАВА ЗА ИЗНОС !?!?!!!

    07:09 05.11.2026

  • 5 Пешо Кюстендилецо

    3 0 Отговор
    Еееее, епа ако дават пари за това и я че изкарам козите тука на пато между Жабокрът и Гирчевци, че го запреча да обикалят отдоле чак през Багренци и чифлико да одат на градо. И овци че намериме ако требе, Мите багренскио чува овци, има 6-17, че ги изкараме и них.

    07:21 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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