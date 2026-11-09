Двама са в болница след катастрофа с каруца край Плевен

Двама души са настанени в болница след катастрофа с каруца край Плевен. Инцидентът е станал между селата Ясен и Дисевица, а сигналът е подаден около 18:25 ч. на 8 ноември.

По данни на Областната дирекция на МВР каруцата е била с привързан втори кон. При навлизане в кръстовище водачът не се е съобразил с пътен знак Б2 и е отнел предимство на лек автомобил, управляван от 23-годишен мъж, както и на автобус с деветима пътници.

Ранени са четирима души, пътували в каруцата. На всички е оказана медицинска помощ, а двама от тях са настанени за лечение в болница в Плевен. Двата коня са загинали. След катастрофата пътят III-305 край село Ясен е бил затворен за движение.

На водачите са извършени проверки за алкохол и наркотици. От полицията допълниха: „Пробите са отрицателни.“

На място е оказано съдействие от екип на управлението за пожарна безопасност и защита на населението в Сторгозия. По случая е сезирана Районната прокуратура в Плевен и е образувано досъдебно производство. Данни за повдигнати обвинения не са съобщени.