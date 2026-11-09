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Двама са в болница след катастрофа с каруца край Плевен
  Тема: Трафик

Двама са в болница след катастрофа с каруца край Плевен

9 Ноември, 2026 13:40 912 10

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  • пътен инцидент

Четирима души са ранени, а двата коня, участвали в инцидента, са загинали. Катастрофата е станала между селата Ясен и Дисевица

Двама са в болница след катастрофа с каруца край Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама души са настанени в болница след катастрофа с каруца край Плевен. Инцидентът е станал между селата Ясен и Дисевица, а сигналът е подаден около 18:25 ч. на 8 ноември.

По данни на Областната дирекция на МВР каруцата е била с привързан втори кон. При навлизане в кръстовище водачът не се е съобразил с пътен знак Б2 и е отнел предимство на лек автомобил, управляван от 23-годишен мъж, както и на автобус с деветима пътници.

Ранени са четирима души, пътували в каруцата. На всички е оказана медицинска помощ, а двама от тях са настанени за лечение в болница в Плевен. Двата коня са загинали. След катастрофата пътят III-305 край село Ясен е бил затворен за движение.

На водачите са извършени проверки за алкохол и наркотици. От полицията допълниха: „Пробите са отрицателни.“

На място е оказано съдействие от екип на управлението за пожарна безопасност и защита на населението в Сторгозия. По случая е сезирана Районната прокуратура в Плевен и е образувано досъдебно производство. Данни за повдигнати обвинения не са съобщени.


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айда Юруш

    3 3 Отговор
    Катастрофа с две каруци...

    13:46 09.11.2026

  • 2 кой плаща

    15 1 Отговор
    Та разбрахте ли защо ни са скъпи здравните осигуровки !!! Гладаме милион като златни яйца , шведите от Индия !!!

    13:47 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Хой

    9 2 Отговор
    ,,Здраве да е ,ше ядем кюфтета ...,, така каза собственик на кон и каруца на въпрос защо коня му падне като безстопанствен край шосето с предпоставка за катастрофа ....та каквото възпитало такова се обадило....да живей евроинтеграцията

    13:58 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Сега нещастника ще лежи в затвора за убийство на конете

    14:30 09.11.2026

  • 10 Министъра за вътрешните работи

    1 0 Отговор
    А господин началника на КАТ след смъртта на детето от Гривица е разпускал на банкет. Демержиев това ли е етиката в МВР.

    15:01 09.11.2026

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