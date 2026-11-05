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ПП поиска ново изслушване за помилванията на Атанасов и Господинов

ПП поиска ново изслушване за помилванията на Атанасов и Господинов

5 Ноември, 2026 17:21 465 8

  • народно събрание-
  • продължаваме промяната-
  • огнян атанасов-
  • динко господинов-
  • помилвания

Партията иска обяснения от МВР, ДАНС, затворническата администрация и президентската институция. Предишните три опита за изслушване се провалиха заради липса на кворум

ПП поиска ново изслушване за помилванията на Атанасов и Господинов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме промяната“ внесе в Народното събрание ново искане за изслушване на представители на изпълнителната власт, службите за сигурност и затворническата администрация за помилванията на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов. От партията посочват, че двамата са свързани с наркотрафик.

Искането идва след поредния провал на заседанието на парламента по темата. На 28 октомври депутатите не събраха необходимия кворум за трети път, след като предишните опити на 13 и 21 октомври също не се състояха.

Кои институции трябва да дадат обяснения

ПП предлага да бъдат изслушани министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е ръководил затвора през ноември и декември 2022 г.

В списъка са още началникът на Бургаския затвор, ръководителят на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, председателят на Комисията по помилването към президента, главният секретар на МВР, директорът на ГДБОП и директорът на специализираната болница към Софийския затвор.

Какво иска да изясни партията

Предложеното изслушване трябва да даде информация за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения, както и за сведенията за поведението на Огнян Атанасов и Динко Господинов във връзка с помилванията им.

ПП иска отговори и за отразяването на боя в лечебницата на затвора с участието на Атанасов на 16 ноември 2022 г. Сред поставените въпроси са още данните за натиск върху лекари и техни близки, обменът на информация с президентската институция и евентуалните връзки на Атанасов с ДАНС и МВР.

„Остава необходимостта от парламентарно изясняване на въпросите за медицинските заключения, сведенията за поведението му, данните за натиск върху лекари и обмена на информация между институциите“, заявяват от ПП.

От партията посочват, че изслушването трябва да позволи на Народното събрание да прецени необходимите мерки за контрол върху работата на администрацията и за защита на гражданите. Новото искане предстои да бъде разгледано по парламентарния ред.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, eurocom.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 5556

    8 4 Отговор
    И като го изслушат ще им се вдигне рейтинга! Тия съвсем отлетяха!

    17:25 05.11.2026

  • 3 Красимир Петров

    6 5 Отговор
    Сглобката са в безпомощно състояние

    17:36 05.11.2026

  • 4 Горски

    4 5 Отговор
    Аз предлагам да има изслушване по темата концлагерите в Украйна и защо ППДБ подкрепят една фашистка хунта. Да изслушаме и този, който подписа 10-годишен договор с украйна, този, който строи скапани магистрали, този, който ни намеси във война, този, който лъга за гражданството. Има бая хора за изслушване. Тези катъри от партия петрохан не разбраха ли, че изборите минаха и те ги загубиха с огромна разлика? Пак си продължават със старата песен. Други проблеми нямат ли за оправяне в България, ами изслушване, та изслушване? Какво имат да слушат по случай, приключен от години? Какво ще спечелят те? Какво ще спечели България и българският народ от това изслушване? Абсолютни загубеняци са от партия петрохан. Изгубихте, примирете се и оставете новите да работят. Ако не се справят, следващите избори се кандидатирайте и който победи. Така като ровите постоянно и сте със 5-6% гласоподаватели, какво очаквате да стане, в нова криза ли искате да ни вкарате?

    Коментиран от #5

    17:37 05.11.2026

  • 5 Бай Араб

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    Аз пък предлагам изслушване по темата БОТАШ .

    17:40 05.11.2026

  • 6 обективен

    2 3 Отговор
    Тези петроханци са с отпаднала необходимост , и искат да си вдигат рейтинга с пушилки , но всъщност това им е последният мандат в парламента !!

    17:46 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Йотова

    1 0 Отговор
    Свърши тя. Аз ги пуснах, те ми платиха кампанията. Никой не цака сам себе си.

    Оплачете се в Страсбург, като ни осъдят, електоратът плаща. Ха ха ха!

    17:59 05.11.2026

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