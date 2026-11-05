ПП поиска ново изслушване за помилванията на Атанасов и Господинов

„Продължаваме промяната“ внесе в Народното събрание ново искане за изслушване на представители на изпълнителната власт, службите за сигурност и затворническата администрация за помилванията на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов. От партията посочват, че двамата са свързани с наркотрафик.

Искането идва след поредния провал на заседанието на парламента по темата. На 28 октомври депутатите не събраха необходимия кворум за трети път, след като предишните опити на 13 и 21 октомври също не се състояха.

Кои институции трябва да дадат обяснения

ПП предлага да бъдат изслушани министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е ръководил затвора през ноември и декември 2022 г.

В списъка са още началникът на Бургаския затвор, ръководителят на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, председателят на Комисията по помилването към президента, главният секретар на МВР, директорът на ГДБОП и директорът на специализираната болница към Софийския затвор.

Какво иска да изясни партията

Предложеното изслушване трябва да даде информация за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения, както и за сведенията за поведението на Огнян Атанасов и Динко Господинов във връзка с помилванията им.

ПП иска отговори и за отразяването на боя в лечебницата на затвора с участието на Атанасов на 16 ноември 2022 г. Сред поставените въпроси са още данните за натиск върху лекари и техни близки, обменът на информация с президентската институция и евентуалните връзки на Атанасов с ДАНС и МВР.

„Остава необходимостта от парламентарно изясняване на въпросите за медицинските заключения, сведенията за поведението му, данните за натиск върху лекари и обмена на информация между институциите“, заявяват от ПП.

От партията посочват, че изслушването трябва да позволи на Народното събрание да прецени необходимите мерки за контрол върху работата на администрацията и за защита на гражданите. Новото искане предстои да бъде разгледано по парламентарния ред.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, eurocom.bg