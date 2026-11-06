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Димо Дренчев: Пенсионните вноски трябва да се върнат в НОИ, а не да издържаме частни фондове

Димо Дренчев: Пенсионните вноски трябва да се върнат в НОИ, а не да издържаме частни фондове

6 Ноември, 2026 20:49 404 8

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По думите му над 30 млрд. лева са поверени на десет частни дружества, които събират значителни такси за управление

Димо Дренчев: Пенсионните вноски трябва да се върнат в НОИ, а не да издържаме частни фондове - 1
Снимка: Възраждане
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев разкритикува икономическата политика на управляващите и очерта приоритетите на партията в интервю за телевизия „Евроком“.

Дренчев отново настоя задължителната вноска за втория пенсионен стълб да бъде върната в НОИ, вместо да продължава да се управлява от частни фондове. По думите му над 30 млрд. лева са поверени на десет частни дружества, които събират значителни такси за управление, без да осигуряват достатъчно добра доходност за осигурените лица.

Той подчерта, че предложенията на „Възраждане“ не предвиждат отнемане на вече натрупаните средства в индивидуалните партиди, а промяна на бъдещите осигурителни вноски.

Народният представител подкрепи и облагането на свръхпечалбите, като посочи банковия и ритейл сектора като примери за бизнеси, реализиращи значителни печалби. Според него малките и семейните предприятия трябва да бъдат облекчени, включително чрез по-висок праг за регистрация по ДДС, който да отчита натрупаната инфлация.

Дренчев разкритикува и промяната в механизма за определяне на минималната работна заплата, която според него води до по-нисък размер спрямо досегашната формула. Той постави въпроса и за липсата на икономическа самостоятелност на България след влизането в еврозоната, включително по отношение на лихвената политика и държавния дълг.

„Максимален натиск върху корпорациите и максимална грижа за малкия семеен бизнес в България“ – така Димо Дренчев обобщи икономическата политика на „Възраждане“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Статик

    5 5 Отговор
    Много правилно и вярно.

    20:53 06.11.2026

  • 2 Нищо не издържаш

    3 4 Отговор
    точно ти! Хората решават за своите пари!

    20:54 06.11.2026

  • 3 Джо

    6 2 Отговор
    Частниците са чорбаджии и изедници,нали така са запаметили фатмаците. Странно обаче е защо в частните фондове има пари ,а в държавния няма.

    Коментиран от #7

    20:54 06.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    6 3 Отговор
    Пенсионните фондове са най голямата кражба,не може държавни пари да отиват в частни ръце

    20:55 06.11.2026

  • 5 Кина

    1 0 Отговор
    Следващата година ще бъде годината на железните дронове към политическата мърша от хора с технически познания на които им писна от този цирк..! Сценария още се пише..

    20:56 06.11.2026

  • 6 Истина

    4 2 Отговор
    Частните пенсионни фондове са бошлаф работа. НОИ е сигурен.

    20:56 06.11.2026

  • 7 Джак

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Джо":

    Частните пенсионни фондове са пирамиди и измама.

    20:58 06.11.2026

  • 8 и няколко частни НЗОКи

    1 0 Отговор
    Седесарска песничка: държавата е лош управленец, а частника - съвестен управител и ще удвои и умнож пенсионните вноски, друг път.

    21:00 06.11.2026

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