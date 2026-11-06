Димо Дренчев: Пенсионните вноски трябва да се върнат в НОИ, а не да издържаме частни фондове

Народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев разкритикува икономическата политика на управляващите и очерта приоритетите на партията в интервю за телевизия „Евроком“.

Дренчев отново настоя задължителната вноска за втория пенсионен стълб да бъде върната в НОИ, вместо да продължава да се управлява от частни фондове. По думите му над 30 млрд. лева са поверени на десет частни дружества, които събират значителни такси за управление, без да осигуряват достатъчно добра доходност за осигурените лица.

Той подчерта, че предложенията на „Възраждане“ не предвиждат отнемане на вече натрупаните средства в индивидуалните партиди, а промяна на бъдещите осигурителни вноски.

Народният представител подкрепи и облагането на свръхпечалбите, като посочи банковия и ритейл сектора като примери за бизнеси, реализиращи значителни печалби. Според него малките и семейните предприятия трябва да бъдат облекчени, включително чрез по-висок праг за регистрация по ДДС, който да отчита натрупаната инфлация.

Дренчев разкритикува и промяната в механизма за определяне на минималната работна заплата, която според него води до по-нисък размер спрямо досегашната формула. Той постави въпроса и за липсата на икономическа самостоятелност на България след влизането в еврозоната, включително по отношение на лихвената политика и държавния дълг.

„Максимален натиск върху корпорациите и максимална грижа за малкия семеен бизнес в България“ – така Димо Дренчев обобщи икономическата политика на „Възраждане“.