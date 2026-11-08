Резултатите от избора на съдиите във ВСС се очакват след 23 часа

Продължава броенето на хартиените бюлетини от балотажа за шестима представители на съдиите във Висшия съдебен съвет. Кандидатите за местата от професионалната квота са 21.

Преброяването продължава трети час и се следи от наблюдатели. Обработката не е приключила само в две от софийските секции, съобщи Българското национално радио.

Очаква се след 23 часа да бъдат обявени имената на шестимата избрани магистрати, както и избирателната активност на балотажа. На първия тур до урните са отишли 82 процента от съдиите с право на глас. Към момента резултатите от повторното гласуване все още не са обявени.

Източници: bnrnews.bg