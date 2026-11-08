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Резултатите от избора на съдиите във ВСС се очакват след 23 часа
  Тема: Избори

Резултатите от избора на съдиите във ВСС се очакват след 23 часа

8 Ноември, 2026 22:11 365 1

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Продължава броенето на хартиените бюлетини за шест места от професионалната квота. Обработката не е приключила само в две софийски секции

Резултатите от избора на съдиите във ВСС се очакват след 23 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължава броенето на хартиените бюлетини от балотажа за шестима представители на съдиите във Висшия съдебен съвет. Кандидатите за местата от професионалната квота са 21.

Преброяването продължава трети час и се следи от наблюдатели. Обработката не е приключила само в две от софийските секции, съобщи Българското национално радио.

Очаква се след 23 часа да бъдат обявени имената на шестимата избрани магистрати, както и избирателната активност на балотажа. На първия тур до урните са отишли 82 процента от съдиите с право на глас. Към момента резултатите от повторното гласуване все още не са обявени.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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