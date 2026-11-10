Иван Василев: Ще надминем Естония в дигитализацията

Общо 200 служители са съкратени в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Това съобщи министър Иван Василев, който посочи, че 120 души са освободени при първата вълна на оптимизацията, а впоследствие са съкратени още 80.

По думите му промените са направени след анализ на структурата и работата на ведомството. Отчетени са дублиращи се функции след обединяването на две министерства, както и резултатите на отделните дирекции.

„Прилагаме реална оптимизация, а не просто говорим за съкращаване на щатни бройки“, заяви Иван Василев.

Министърът посочи, че в специализираната администрация има четири дирекции, за които са разписани конкретни отговорности, ангажименти и очаквани резултати. При оценката са взети предвид проактивността на служителите, качеството на работата, изпълнението на ежедневните задачи и спазването на сроковете.

Над 5000 съкратени щатни бройки

Василев заяви, че в държавната администрация са съкратени над 5000 щатни бройки. Той определи мярката като част от постепенното оптимизиране на процесите в институциите.

„Кой преди нас е съкращавал повече от 5000 щатни бройки в администрацията? Може би това не е достатъчно, но реформата може да продължи постепенно“, каза министърът.

Той уточни, че в някои министерства има незаети щатни бройки, но решенията за тях са от компетентността на съответните ръководители.

Василев коментира и предвиденото с 5% увеличение на възнагражденията в администрацията. Според него мярката трябва да се разглежда на фона на прогнозна инфлация от 4% за следващата година. По думите му при подготовката на бюджета е търсен баланс между съкращаването на разходи и осигуряването на повече средства за заплати, пенсионери и семейства с деца.

„Сигма“ ще показва връзки при обществените поръчки

Следващата седмица се очаква да бъде представена нова версия на платформата „Сигма“. Тя ще свързва данни от Търговския регистър с информация за фирми и обществени поръчки.

По думите на министъра анализът обхваща всички 265 общини. Установени са над 500 служители, заемали публични длъжности или задължени да подават декларации за конфликт на интереси, чиито свързани фирми са получавали обществени поръчки.

Василев подчерта, че наличието на такава свързаност само по себе си не означава нарушение на закона. Според него публичността на данните ще даде възможност да се проследи как се разпределят обществените средства.

„Ще покажем фактите такива, каквито са“, заяви Иван Василев.

Разработва се и трета версия на „Сигма“, която трябва да бъде насочена към контрола върху самото възлагане на обществените поръчки. Целта, посочена от министъра, е да се ограничи възможността възложител да фаворизира определена фирма или изпълнител.

В края на интервюто Василев заяви, че България не само ще настигне Естония в дигитализацията, но и ще я надмине.