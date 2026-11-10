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Иван Василев: Ще надминем Естония в дигитализацията
  Тема: Икономика

Иван Василев: Ще надминем Естония в дигитализацията

10 Ноември, 2026 09:48 607 18

  • иван василев-
  • министерство на иновациите-
  • съкращения-
  • сигма-
  • дигитализация

Министърът обяви, че новата версия на „Сигма“ ще показва връзки между фирми, политически ангажирани лица и обществени поръчки

Иван Василев: Ще надминем Естония в дигитализацията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо 200 служители са съкратени в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Това съобщи министър Иван Василев, който посочи, че 120 души са освободени при първата вълна на оптимизацията, а впоследствие са съкратени още 80.

По думите му промените са направени след анализ на структурата и работата на ведомството. Отчетени са дублиращи се функции след обединяването на две министерства, както и резултатите на отделните дирекции.

„Прилагаме реална оптимизация, а не просто говорим за съкращаване на щатни бройки“, заяви Иван Василев.

Министърът посочи, че в специализираната администрация има четири дирекции, за които са разписани конкретни отговорности, ангажименти и очаквани резултати. При оценката са взети предвид проактивността на служителите, качеството на работата, изпълнението на ежедневните задачи и спазването на сроковете.

Над 5000 съкратени щатни бройки

Василев заяви, че в държавната администрация са съкратени над 5000 щатни бройки. Той определи мярката като част от постепенното оптимизиране на процесите в институциите.

„Кой преди нас е съкращавал повече от 5000 щатни бройки в администрацията? Може би това не е достатъчно, но реформата може да продължи постепенно“, каза министърът.

Той уточни, че в някои министерства има незаети щатни бройки, но решенията за тях са от компетентността на съответните ръководители.

Василев коментира и предвиденото с 5% увеличение на възнагражденията в администрацията. Според него мярката трябва да се разглежда на фона на прогнозна инфлация от 4% за следващата година. По думите му при подготовката на бюджета е търсен баланс между съкращаването на разходи и осигуряването на повече средства за заплати, пенсионери и семейства с деца.

„Сигма“ ще показва връзки при обществените поръчки

Следващата седмица се очаква да бъде представена нова версия на платформата „Сигма“. Тя ще свързва данни от Търговския регистър с информация за фирми и обществени поръчки.

По думите на министъра анализът обхваща всички 265 общини. Установени са над 500 служители, заемали публични длъжности или задължени да подават декларации за конфликт на интереси, чиито свързани фирми са получавали обществени поръчки.

Василев подчерта, че наличието на такава свързаност само по себе си не означава нарушение на закона. Според него публичността на данните ще даде възможност да се проследи как се разпределят обществените средства.

„Ще покажем фактите такива, каквито са“, заяви Иван Василев.

Разработва се и трета версия на „Сигма“, която трябва да бъде насочена към контрола върху самото възлагане на обществените поръчки. Целта, посочена от министъра, е да се ограничи възможността възложител да фаворизира определена фирма или изпълнител.

В края на интервюто Василев заяви, че България не само ще настигне Естония в дигитализацията, но и ще я надмине.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааа

    9 2 Отговор
    🤣🤣😂😂😂🤣🤣😂🤣
    МОЖЕ ЛИ ДА СТЕ ТОЛКОВА ЖАЛКИ ??
    КОЙ ШЕ НАДМИНЕШ БЕ ...??
    КРАДЦИ ДО ЛНИ

    09:50 10.11.2026

  • 2 АБЕ

    8 0 Отговор
    СМЕШНИК

    Коментиран от #7

    09:50 10.11.2026

  • 3 Хаджи Ахил

    8 1 Отговор
    Още един, дето обещава, че ще изпълни петилетния план за 2 години. Тия край нямат, бе!

    Коментиран от #11

    09:54 10.11.2026

  • 4 Трол

    6 0 Отговор
    Ще ядем дигитална храна и ще се топлим с дигитално гориво.

    09:56 10.11.2026

  • 5 Ми то остатък Естония е

    6 0 Отговор
    Северния ледовит океан. Като ги надминем влизаме там. В океана. .. министърчето да се пробва първо да влезе там. Който излезе жив от там ще има медал северен ледовит океан .

    09:56 10.11.2026

  • 6 САНДОКАН

    7 0 Отговор
    Ванка , ти да не си роднина с просто Киро .

    09:59 10.11.2026

  • 7 смешник

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "АБЕ":

    Ама румбата зад него а зад румбата урсулата, щели да я водят във Варна. Нещо да и показват не разбрах какво.

    10:00 10.11.2026

  • 8 смешник

    5 0 Отговор
    Има розово още по устата тръгнал на гол тумбак жилетка. Такава била модата.

    10:01 10.11.2026

  • 9 Лазо

    6 0 Отговор
    Не лапай по-голяма лъжица от устата си - Естония трудно ще я стигнете. Там лично при администрация за документ почти не се ходи - всичко е електронно.

    10:02 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тия 5000

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хаджи Ахил":

    Вече съкратени ли са вече

    10:07 10.11.2026

  • 12 Естония за 60млн.€ направи ел правителст

    4 1 Отговор
    А Боко и Шиши лапнаха 2 МИЛИАРДА € и нищичко не направиха

    10:07 10.11.2026

  • 13 ухилен иванчо от вицовете

    4 0 Отговор
    Ще надминем Естония в дигитализацията и размножаването на бръмбари калинки на хранилка

    на гол тумбак чифте пищови
    аман от плямпала на кьорсофра

    10:07 10.11.2026

  • 14 Още един министър

    4 0 Отговор
    Страдащ от маниакална психоза, комбинирана със свръхамбиции. Теоретично, България има потенциала да надмине Естония, но до момента реални резултати не се виждат. Парите все потъват в някакви фирми, които не доставят решения. Самият факт, че базите на общините и различните министерства все още не си говорят и няма синхронизация на данните, е много показателен.

    10:08 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Общо 200 служители са съкратени

    2 0 Отговор
    ванчо амче тва колко чекмеджета прави на година
    с пожелание и теб да не те подмине метлата

    10:11 10.11.2026

  • 17 Само че,

    1 0 Отговор
    Това може да стане след сто години, може би...Прости и нагли мунета. Подготвени само в лъжите.

    10:11 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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