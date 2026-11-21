Поне 2000 работни места в Министерството на вътрешните работи са предвидени за съкращаване като част от планираната оптимизация на държавната администрация. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Комисията по икономическа политика Стефан Белчев.

Общо 5000 щатни бройки в публичния сектор са заложени за съкращаване с бюджета, като част от тях са незаети. Около 2400 бройки са в останалата част на публичния сектор, а допълнителни съкращения са предвидени в държавни предприятия.

„Това е първата стъпка от една наистина сериозна оптимизация на публичния сектор“, заяви Белчев. По думите му реформата трябва да се основава на функционални анализи, каквито вече са направени в повечето министерства. Той определи съкращенията и преназначенията като трудни решения, тъй като засягат човешки съдби, но ги представи като необходима мярка.

Предстои проверка на данните за служители с решения на ТЕЛК

Белчев коментира и информацията за около 6000 служители на МВР с решения на ТЕЛК. Той заяви, че данните вероятно ще бъдат обект на прецизиране и проверка от министъра на вътрешните работи.

„Бих искал да успокоя точно тези хора в инвалидни колички, които действително виждаме, че страдат, че те няма да пострадат от някакви бъдещи промени“, каза депутатът по повод протестите срещу предвижданите промени в медицинската експертиза.

Според Белчев изкуственият интелект може да бъде използван като помощно средство при оценяването, но основата трябва да бъде функционална оценка по стандарт на Световната здравна организация. При нея ще се отчита как здравословното състояние влияе върху ежедневието, възможността за самообслужване и работоспособността.

Белчев отхвърли твърденията за „празен чек“

Депутатът отхвърли твърденията на опозицията за предвиден в бюджета „празен чек“ от 1 млрд. евро. По думите му средствата имат конкретно предназначение, като основната част е за довършването на околовръстния път на София.

В бюджета са предвидени средства и за довършването на автомагистрала „Струма“ и околовръстния път на Пловдив. Белчев обясни високата стойност на строителството около София със сложните съоръжения, включително мостове и тунели.