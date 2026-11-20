Очаква се широко съгласие при избора на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, заяви Здравко Марков от „Прогресивна България“ в сутрешния блок на БНТ. По думите му вече са проведени разговори с „Продължаваме промяната–Демократична България“ и „Възраждане“ за постигане на консенсус около кандидатите.

Марков не изключи при избора да бъде отчетена парламентарната тежест на отделните формации, но подчерта, че професионалните качества трябва да имат водещо значение.

„Тук не става въпрос за квоти, става въпрос наистина за качествата на кандидатите“, заяви Здравко Марков.

Според него новият ВСС е важен за съдебната реформа и за гарантирането на независимостта на съда и прокуратурата. Той не посочи конкретни имена на кандидати или окончателно постигнато споразумение между парламентарните формации.

Нови функции за платформата „Сигма“

В интервюто Марков коментира и развитието на платформата „Сигма“, която е предназначена да осигурява граждански контрол върху обществените поръчки и разходването на публични средства.

По думите му планираните за 2027 г. версии „Сигма 3.0“ и „Сигма 4.0“ ще позволяват проследяване на предстоящи обществени поръчки и откриване на цени над пазарните нива.

„Всеки един български гражданин може да разбере къде отиват парите му, къде са отивали парите му и къде ще отиват парите му“, каза Марков.

Той призова гражданите да подават сигнали до компетентните институции, когато установят нередности при обществените поръчки или при разходването на публични средства.

Източници: novini.bg