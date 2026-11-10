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Областният на Ямбол: Над 10 са загиналите при двете верижни катастрофи на „Тракия“
  Тема: Трафик

Областният на Ямбол: Над 10 са загиналите при двете верижни катастрофи на „Тракия“

10 Ноември, 2026 10:29 5 438 149

  • катастрофа-
  • автомагистрала тракия-
  • ямбол-
  • загинали-
  • пострадали

11 пострадали са настанени в ямболската болница, а осем ще бъдат транспортирани до Сливен. В катастрофите са участвали около 50 автомобила

Областният на Ямбол: Над 10 са загиналите при двете верижни катастрофи на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 10 души са загинали при две верижни катастрофи край Ямбол на автомагистрала „Тракия“, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. В сблъсъците са участвали около 50 автомобила.

В ямболската областна болница са настанени 11 пострадали, като повечето от тях са в тежко състояние. Заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев съобщи, че седем от ранените са с политравми, а трима са с фрактури на крайниците. Състоянието на останалите се установява.

„Над 10 души са загинали при двете верижни катастрофи край Ямбол“, заяви областният управител Георги Чалъков.

На всеки 2-3 минути към мястото на инцидентите пристига линейка. Образувала се е колона от автомобили между 288-ия километър и пътен възел „Кабиле“.

Осем от пострадалите ще бъдат транспортирани до болницата в Сливен. По данни на БТА седем от тях са с травми на крайниците и гръдния кош, а осмият е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ е обявила пълна готовност да приеме ранените. В лечебното заведение временно са преустановени операциите, за да бъдат осигурени необходимите медицински екипи и ресурси за оказване на спешна помощ.

Два сблъсъка в двете посоки

Първата катастрофа е станала малко след 07:00 часа около 289-ия километър в посока Бургас. При нея са се ударили верижно няколко автомобила. Малко по-късно е възникнал нов инцидент в района, този път в платното за движение към София.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гюров щял да ни вкара

    61 118 Отговор
    Във война.А тези ни избиха без война.Оставка на Демерджиев.

    Коментиран от #10, #11, #12, #13, #35, #70, #134

    10:33 10.11.2026

  • 2 Пловдив

    99 7 Отговор
    Нидерландия, магистрала A16:
    При видимост 70–140 м се показва ограничение 80 км/ч.
    При видимост под 70 м – 60 км/ч.
    При добра видимост ограниченията се премахват автоматично. Кога и при нас! Камерите за скорост също трябва автоматично да преминават към този режим! Нас ни оправят само солени глоби!

    Коментиран от #7, #8, #9, #64, #115

    10:35 10.11.2026

  • 3 МПС

    113 6 Отговор
    Необразован народ = слаби шофьори

    Коментиран от #39

    10:36 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Заглавието кърти мивки

    12 8 Отговор
    Бетер от коментарите във фактите.

    10:38 10.11.2026

  • 7 „София”

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пловдив":

    Ма кви фут булисти имаха осемдесетте г.

    10:38 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Феликс Дж

    3 27 Отговор

    До коментар #2 от "Пловдив":

    Автор на поста е Демирджиев Иван

    Коментиран от #38

    10:38 10.11.2026

  • 10 Бла

    122 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":

    Я да ни светнеш, кво е виновен Демерджиев, че наш Ганьа няма елементарна култура на шофиране ?
    Всеки се е помислил за пилот и то безсмъртен !

    Коментиран от #43

    10:38 10.11.2026

  • 11 пенчо

    102 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":

    Дерменджиев ли слага асфалта по магистралата че да ти е виновен. Верижна катастрофа в едната посока, а в другата са намалили да гледат сеир какво е станало. Плюс не спазване на необходимата дистанция между товарните и леките автомобили. Съболезнования на близките.

    Коментиран от #20

    10:38 10.11.2026

  • 12 Що бе

    80 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":

    Нали вожда ти ги прави тия измислени магистрали?!!

    Коментиран от #41

    10:39 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Поп вечеринко

    3 16 Отговор
    На колегите...лека и доходна..алелюля👍

    10:39 10.11.2026

  • 15 Просто човек

    80 3 Отговор
    Изключително тежка новина 🖤
    Моля се за ранените и да почиват в мир загиналите 🙏🏼

    10:39 10.11.2026

  • 16 Гост

    76 2 Отговор
    Кармагедон видимост 20 м, газ със 140+ .... Българи сър...

    Коментиран от #89

    10:40 10.11.2026

  • 17 Трябва да свикваме

    22 84 Отговор
    Така ще бъде по времето на Радев и некадърници. Ще гинем като мухи...

    Коментиран от #25, #26, #29, #63, #79

    10:40 10.11.2026

  • 18 Да,бе

    98 6 Отговор
    Корупцията убива...В случая буквално.Плащаме за откраднати пътища,купени книжки,полицаи в храсталаците и продънена съдебна система.

    Коментиран от #37

    10:40 10.11.2026

  • 19 Драган

    75 16 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    При това забележи и каква вещица довтаса у нас във Варна,яхнала метлата на войната...

    Коментиран от #28

    10:41 10.11.2026

  • 20 Защо пътят не е опесъчен?

    47 17 Отговор

    До коментар #11 от "пенчо":

    Катаджиите се крият някъде по храстите,за да хванат "нарушител" касичка,а при реална опастност никакви ги няма.Къде е системата за предупреждение за опасност?Или правителството е заето да вдига данъците и да краде?

    Коментиран от #95

    10:42 10.11.2026

  • 21 ТЪЖНО

    50 3 Отговор
    Ама ние даваме повече жертви отколкото там в оная война, бе

    10:42 10.11.2026

  • 22 Писна ми

    14 28 Отговор
    Оставка

    Коментиран от #46

    10:43 10.11.2026

  • 23 Последния Софиянец

    62 5 Отговор
    Полицията от Ямбол е във Варна да пази Урсула.

    Коментиран от #86

    10:43 10.11.2026

  • 24 123

    25 39 Отговор
    Оставка на министъра на МВР

    10:43 10.11.2026

  • 25 Откакто са дошли

    21 32 Отговор

    До коментар #17 от "Трябва да свикваме":

    Само катастрофи !!!

    10:44 10.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бъркаш

    29 37 Отговор

    До коментар #19 от "Драган":

    Вещицата ни е в президентството

    Коментиран от #44

    10:44 10.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сега ли

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    застъпваш?

    10:46 10.11.2026

  • 31 Значи

    48 1 Отговор

    До коментар #8 от "Колко":

    по скоро катастрофата е предизвикана от някой като теб - смелчага с книжка, който знае колко е юнашки смело е да караш бързо в гъста мъгла.

    10:46 10.11.2026

  • 32 Пловдив

    40 0 Отговор

    До коментар #8 от "Колко":

    Да и ето резултата! Ако всички спазваха скорост подходяща за реакция мащаба щеше да е много по малък! Такива като теб които при добра видимост не могат да шофират се правят на пилоти при намалена предизвикват ситуации!

    10:46 10.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Факт

    19 5 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Така е! Сега берем плодовете посяти от предателите на Род и Родина!

    10:46 10.11.2026

  • 35 Анонимен

    36 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":

    И какво е виновен Демерджиев?За мъглата вероятно.Като в Сърбия-паднала козирка на гарата и Вучич виновен и оставка.А Богдан Милчев от пътна безопасност и той вини властта.Иначе отговарял за нея.

    Коментиран от #55, #90, #101

    10:47 10.11.2026

  • 36 Мемфис

    31 16 Отговор
    А къде са били дебелосерковците- милиционери с министерски заплати?
    Толкова ли нямаше кой да постави някакво уведомление и в двете посоки на този участък?
    Това не държава, особено откакто дойде на власт правешкият фатмак!

    Коментиран от #68

    10:47 10.11.2026

  • 37 ВСС и КС

    29 7 Отговор

    До коментар #18 от "Да,бе":

    Трябва да бъдат закрити както и поста вицепрезидент както и поне двама вицепремиери са излишни и поне две министерства са в повече и обудсмана .

    10:47 10.11.2026

  • 38 Пловдив

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Феликс Дж":

    На кой пост бе! А ти кой си Бойко?

    10:47 10.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 нфс бг

    47 2 Отговор
    Всеки ден се моля всичко да е ок докато шофирам. В никоя друга европейска държава с изключение на Румъния и Турция (не знам колко е европейска) не ми се залепват на 10 см от бронята. Никъде не видях в мъгла и дъжд в зимно време да се кара като в слънчев ден с летни гуми. Всели някакви кошове за по 20 к. на кредит и вече са филмари и мастъри на геврека - резултата е видим

    10:48 10.11.2026

  • 41 Факт

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Що бе":

    За москвичи и шкоди!

    10:48 10.11.2026

  • 42 Сила

    4 7 Отговор
    Дегенерата Драйвинг Плежър пак е излязъл с калната си талига от къра направо на магистралата ...и ето го резултата !!!

    10:48 10.11.2026

  • 43 ТОЧНО

    30 11 Отговор

    До коментар #10 от "Бла":

    КАЗАНО, какво е виновен в частност той или Правителството на Р.Радев.... за състоянието на пътищата или безумието на шофьорите

    10:48 10.11.2026

  • 44 Драган

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Бъркаш":

    Не бъркам.
    От нея НИЩО независи!

    10:48 10.11.2026

  • 45 Ще гласувате,ако оцелеете

    14 20 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Но след Радевста зима това не е сигурно.

    10:49 10.11.2026

  • 46 защо

    28 7 Отговор

    До коментар #22 от "Писна ми":

    Оставка от кой бре?
    От тоя дето разстила мъглата през ноември ли?

    10:50 10.11.2026

  • 47 Стефко

    18 25 Отговор
    Тук вече са необходими оставки, защото имаха достатъчно време за предприемане на адекватни мерки и явно не се справят! И не само в този ресор!

    10:50 10.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Класика

    21 1 Отговор
    Тира сили с 100+ и като се е катурнал зад него е станало гробище, другата страна да зяпат какво става и там същото…

    Докато нямаме модерни електронни табла отговарящи на цената на 30-40 милиона евро на км ще се избиваме. Демек предвид “държавата” ще се избием…

    10:51 10.11.2026

  • 50 ВСИЧКИ МРЪСНИЦИ

    7 1 Отговор
    ДА СЕ ИЗМЕТАТ ОТ БЪЛГАРИЯ !!!

    10:51 10.11.2026

  • 51 Много си прав

    15 3 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 81":

    Това наистина е знак,че ваксинаджийката няма работа тук.

    10:51 10.11.2026

  • 52 Чували

    26 1 Отговор
    ли са за дистанция ?

    Коментиран от #56, #75, #136

    10:51 10.11.2026

  • 53 Урина

    17 0 Отговор
    Нещо да кажете там за стикера на пожарогаситела и годноста на аптечките е🤣🤣🤣🤣🤣спасявали животи🤣🤣🤣

    10:52 10.11.2026

  • 54 Тик-Ток

    12 4 Отговор
    Демокрация= геноцид

    10:52 10.11.2026

  • 55 Демерджиев даже не се появи

    10 18 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Да съобщи броя на жертвите .Това не е работа на областния на Ямбол.Страхливец.

    10:53 10.11.2026

  • 56 Тик-Ток

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Чували":

    Откакто има демокрация в България никой не е чувал за такава дума

    10:53 10.11.2026

  • 57 В Тая Страна !

    6 4 Отговор
    Вече !

    Всичко !

    Се Окен !

    За !

    10:53 10.11.2026

  • 58 колю

    24 6 Отговор
    Давайте им още заплати...да глобяват за движение с 54 км/ч извън населено място с отлична видимост.... а на магистрала с 140 км/ч в мъгла без никаква видимост да ги няма никакви.

    Коментиран от #80

    10:54 10.11.2026

  • 59 Мимч

    39 2 Отговор
    Жалко за загиналите, но вината си е тяхна.Главната причина е,че гонят като луди и не спазват никаква дистанция. Ами забелязал съм,че като карам зад мене се намирана 2 метра някой.Ако се наложи нещо да намаля,я дупка я животно и оня бързак,ще се нацепи отзад.Така стават верижните катастрофи...

    10:54 10.11.2026

  • 60 Имаше милиони

    22 3 Отговор
    за камери за скорост и глоби. Но нямаше пари за маркировка и предупредителни табели като в белия свят. Оставка некадърници...

    10:55 10.11.2026

  • 61 Така наречените магистрали в бг са

    11 1 Отговор
    Просто едни масови гробове🤣🤣🤣

    10:56 10.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ЗАЩО БЕ

    16 6 Отговор

    До коментар #17 от "Трябва да свикваме":

    С какво е виновен сега пък Р. Радев и Правителството... ili dajte da piem i izlezem ot snoniq mahmurluk

    Коментиран от #69

    10:56 10.11.2026

  • 64 Тик-Ток

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пловдив":

    Абе ей кво говориш ,камерите са само за глоби ,не за безопасност на пътя

    Коментиран от #103

    10:56 10.11.2026

  • 65 оня с коня

    10 3 Отговор
    "Верижна катастрофа" значи че някой спира на трасето поради препятствие пред него,а тоя зад него не може да спре и го блъска отзад.Всеизвестно правило е че колкото по-ефективно спираш,толкова по-бързо можеш да караш и в тази връзка - с маркови гуми и чисто нови дискове и накладки се е оборудвал водачът "Х" и спирайки надлежно поради "необходимост" някакъв серсем го блъска отзад?затова и златното правило:На пътя - ДАЛЕЧ от останалите МПС,независимо отпред или отзад и появи ли се отпред "бавнодвижещ се" немедлено да се разминава и оставя далеч назад,щото той кара бавно понеже не може да спира читаво!

    Коментиран от #106

    10:56 10.11.2026

  • 66 Бай Данчо

    22 5 Отговор
    В момента в България има тежка катастрофа с много жертви и всички наши медии БТВ, Нова, БНТ мълчат! Никаква информация! Ако беше в Краков, Берлин или Париж нямаше да млъкнат, тема номер едно щеше да бъде!

    Коментиран от #81

    10:57 10.11.2026

  • 67 Тик-Ток

    12 4 Отговор
    Нямат край трагедиите в демократична България

    Коментиран от #91

    10:57 10.11.2026

  • 68 Милиционерите

    20 1 Отговор

    До коментар #36 от "Мемфис":

    са мобилизирани да пазят онази фашистка. Ето,това е резултатът от малоумщината на управленците ни.
    ОСТАВКА!

    10:57 10.11.2026

  • 69 Ми виновен е защото страната е в

    6 16 Отговор

    До коментар #63 от "ЗАЩО БЕ":

    Анархия от идването им на власт. !!!

    Коментиран от #78

    10:58 10.11.2026

  • 70 Оги

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":

    Демерджакът ли е натискал газта?

    10:58 10.11.2026

  • 71 Са ше изленат политиците

    16 2 Отговор
    С едни гръмки слова как много скърбяли за умрелите ама иначе за живите нема ни болници ни живот ни пари 🤣🤣🤣нема по долно същество от политик и милиционер страшни лицемери са

    10:59 10.11.2026

  • 72 Батето

    8 0 Отговор
    Докога, докога.......?

    10:59 10.11.2026

  • 73 Зимница

    9 2 Отговор
    Областния управител е за затвора!
    Катастрофата е станала заради ремонт , който грябваше да трае 5 дни от 19-ти до 23-октомври. Ремонта се извъшва на моста на детелината на пътен възел Зимница. Преминаването на моста над магистралата се контролира със светофари като задръстванията са километрични като задръстванията стават от към посока с Зимница, с Веселиново и двете посоки под моста а именно вагистрала Тракия.Имало е спрели коли на магастралата заради задпъстването на моста над магистралата и колите са се натрепсли една след друга в спрелите на магистралата.

    10:59 10.11.2026

  • 74 Мармота с мантинелата

    1 1 Отговор
    Понеже мъглата пречи на камерите на бг трол, да снимат и засичат, затова е станала катастрофата, няма други причини.

    11:01 10.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 За съжалене

    10 4 Отговор
    Така е по "пътищата" на Тиквата, крадеца на Асфалт, натрупал милиарди за 15 години.

    Коментиран от #88

    11:02 10.11.2026

  • 77 Демерджиев

    11 6 Отговор
    веднага трябва да си подаде оставката, както и Шишков. КАТ и АПИ защо не са сигнализирали за мъглата и мокрия асфалт? Тия са некадърници и трябва да се измитат!

    11:03 10.11.2026

  • 78 От кога по-точно

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Ми виновен е защото страната е в":

    От девети септември 1844-та или от десети ноември 1989-та?

    11:03 10.11.2026

  • 79 ами

    12 5 Отговор

    До коментар #17 от "Трябва да свикваме":

    Гюров вместо да подписва договор за 10 години да наливаме пари в Украйна, да беше оправил пътря докато е премиер.

    Коментиран от #124

    11:03 10.11.2026

  • 80 Не те знам кой колю си

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "колю":

    Но ако си тоз за който те мисля и ти си същия.

    11:03 10.11.2026

  • 81 Като свИнкя у ...

    11 0 Отговор

    До коментар #66 от "Бай Данчо":

    Глупости. ПАляците 1 ден се малката какво да кажат за стрелбата. И сега не мЪцват , че стрелецът е участник в частна американска паравоенна организация воюваща в Украйна. Лицемери - нацист ги изтрепа а те мълчат като свИнкя у джамия.

    11:04 10.11.2026

  • 82 Ърп

    9 0 Отговор
    В такава мъгла не се излиза на магистрала,камоли да караш с над 100 на мокър път! Всичко е било ясно,още преди да се случи!

    11:04 10.11.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Намалете скоростта

    6 1 Отговор
    На 120км/ч

    11:05 10.11.2026

  • 85 Имало

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Антон":

    е ремонт!

    11:06 10.11.2026

  • 86 Бай Гоч

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Да, могат се видят на Waze...

    11:07 10.11.2026

  • 87 Антон

    12 4 Отговор
    Чета някои от коментарите и оставам изумен. Наистина ли смятате че за това масово птп са виновни, министри, липса на табла указваши че има мъгла, бойко, радев или който и да било друг. Питам ви съвсем сериозно? Нямате умения да виждате и преценявате средата около вас? Нуждаете се от допълнителна помощ, която включва някой да ви каже има мъгла, карай бавно, спазвай дистанция. Наистина питам. Ако това е така , по-добре си върнете книжките.

    Коментиран от #122

    11:08 10.11.2026

  • 88 А ,бе

    8 6 Отговор

    До коментар #76 от "За съжалене":

    Къде е М у н ч о?Неговите магистрали за 40 млн.евро на км ще са по-безопасни?Или повече ще краде?

    11:08 10.11.2026

  • 89 Гост

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Мисирките казаха, че е било руски дрон ...

    Коментиран от #118

    11:08 10.11.2026

  • 90 Сериозно ли?!?!

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Ти не разбра ли защо свалиха Вучич и защо е паднала козирката?! Бързо в търсачката и да прочетеш ако не ти стига един път поне два пъти !! Къде ви е мозъка се питам по някога. Значи Вучич душичката за няма нищо го свалиха тия лоши студенти?!?!?! Цццццц

    11:10 10.11.2026

  • 91 Е,не така

    6 5 Отговор

    До коментар #67 от "Тик-Ток":

    Вече не сме демократична България.Адиктатура на прогресивна България

    11:10 10.11.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Бай Араб

    4 10 Отговор
    Всеки ден ще е така докато Румен Радев е на власт . Съдбата наказва българите ,че гласуваха в полза на Китай . Фалити ,убийства ,студ ,скоро и глад- гонят Кауфланд от България .

    Коментиран от #143

    11:11 10.11.2026

  • 94 az СВО Победа 81

    12 3 Отговор
    Господ ни праща пореден знак!

    И то в деня, когато пратеникът на Сатаната стъпи на българска земя...

    Коментиран от #97

    11:11 10.11.2026

  • 95 Соломон

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Защо пътят не е опесъчен?":

    Катастрофата е станала заради ниска видимост а не заради заледяване.Че да ти е виновно липсата на опясачаване

    11:12 10.11.2026

  • 96 Виновни са всички

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Антон":

    Управлявали България след 1989г. Начело с драгалевския....и неговата криминална приватизация и унищожаване на предприятия и заводи до ден днешен дето Радев още не смее да посегне на олигархията.

    11:13 10.11.2026

  • 97 Финансов ресурс

    3 5 Отговор

    До коментар #94 от "az СВО Победа 81":

    Не споменавай напразно името Божие ! Човешкия фактор е в основата на трагедията.

    Коментиран от #116

    11:13 10.11.2026

  • 98 Шофьор

    4 6 Отговор
    Защо не са информирани водачите за гъстата мъгла, което е задължително при възникване на екстремна ситуация. България има ли такава система,както другите държави в Европа? Къде са медицинските хеликоптери ,които веднага да се притекат на помощ за спасяване на пострадалите и колко има в България, защото в Румъния са 30 и имат най-добре организираната спешна помощ в Европа? От 19 ч. вчера досега са минали 11 часа, през които е могло да се помогне на много хора, а държавата още не знаела колко са жертвите и пострадалите? Ние живеем в най-безотговорната и немощна държава,в която човешкия живот няма стойност. В Европа не е така, така е в Евразия.

    11:14 10.11.2026

  • 99 Дистанция в мъглата

    5 0 Отговор
    Про сти те и т ъ пи ган чо вци ще се ипопребият и без война. Всеки кара като невидел. всеки селянин - с кола. Ама дали може да я управлява тази кола или само се вози като на каруцата, това е друг въпрос.

    11:14 10.11.2026

  • 100 Комшийката от сутринта готви на терасата

    10 1 Отговор
    Нито са остъклили нито имат навес нито аспиратор не ползват. Цялата пушилка трови хората отдолу нагоре. Това в България. Нахалните убиват , а останалите загиват. Така се получава .

    Коментиран от #117

    11:15 10.11.2026

  • 101 А Кой Да Е Виновен ?

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Кат не си е Подбрал Кадрите !

    Кой ?

    Просто Некадърник !

    Коментиран от #109

    11:15 10.11.2026

  • 102 Шофьор

    4 3 Отговор
    Защо не са информирани водачите за гъстата мъгла, което е задължително при възникване на екстремна ситуация. България има ли такава система,както другите държави в Европа? Къде са медицинските хеликоптери ,които веднага да се притекат на помощ за спасяване на пострадалите и колко има в България, защото в Румъния са 30 и имат най-добре организираната спешна помощ в Европа? От 19 ч. вчера досега са минали 16 часа, през които е могло да се помогне на много хора, а държавата още не знаела колко са жертвите и пострадалите? Ние живеем в най-безотговорната и немощна държава,в която човешкия живот няма стойност. В Европа не е така, така е в Евразия.

    11:16 10.11.2026

  • 103 Пловдив

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Тик-Ток":

    Но ако има ограничение на скоростта при мъгла и знаеш че ще бъдеш глобен няма да натискаш! Светлини табели показващи ограничението при мъгла!

    11:16 10.11.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Хубаво е да се върне към централния кред

    3 2 Отговор
    Трябва да има светлинна информация че влизате в участък с гъста мъгла ,на 2 километра от природното явление.

    11:16 10.11.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Комунист

    3 4 Отговор
    Дайте статистика колко българи умряха откакто Радев е на власт?
    Кръвта ще ни изпие този!

    11:17 10.11.2026

  • 109 Един Да не си Свърши Работата !

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "А Кой Да Е Виновен ?":

    Се получава Това !

    Коментиран от #113

    11:17 10.11.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Цената

    2 1 Отговор
    Те казали,че вече няма да правят така при св.Петър....

    11:17 10.11.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 А в Случая !

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "Един Да не си Свърши Работата !":

    Не Е Един !

    А Всичките !

    Отгоре До Долу !

    Коментиран от #125

    11:18 10.11.2026

  • 114 ПБългария

    6 1 Отговор
    Жертвите прогресивно нарастват,благодаря за подкрепата Р. Р

    11:18 10.11.2026

  • 115 1984

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пловдив":

    Да, щото Ганю ще ти спази ограниченията....ама друг път. Ограниченията са за балъци, не за Ганю. Той е тарикат

    Коментиран от #119

    11:18 10.11.2026

  • 116 Всичко, което се случва, се случва по Не

    3 2 Отговор

    До коментар #97 от "Финансов ресурс":

    Всичко, което се случва, се случва по Негова воля, и нищо, което не се случва, не може да се случи без Неговата воля!

    11:19 10.11.2026

  • 117 Абе кво та отровила пушилката тебе

    3 2 Отговор

    До коментар #100 от "Комшийката от сутринта готви на терасата":

    Мирише на манджа

    Коментиран от #129, #141

    11:20 10.11.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Пловдив

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "1984":

    Да и защото сме тарикати всеки ден гледаме подобни неща!

    11:21 10.11.2026

  • 120 Вълк

    5 0 Отговор
    Тези ще ни избият по пътищата даже и на война не трябва да ни пращат

    11:22 10.11.2026

  • 121 123

    1 1 Отговор
    Мъгла ?

    Коментиран от #139

    11:22 10.11.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Георги

    3 1 Отговор
    из европата има държави, където през 10-20км по магистралата на асфалта са начертани чертички и си пише, че между теб и предната кола трябва да има две чертички, ако няма значи си прекалено близо. В друга пък има участъци с табели и си пише , ако виждаш 3та табела карай с толкова, ако виждаш втората с толкова, ако виждаш само първата с толкова. Но тук само цените вземаме от европата и нищо смислено.

    11:22 10.11.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Искал Заплата !

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "А в Случая !":

    Сега Да покрие Щетите !

    За Лична Сметка !

    11:23 10.11.2026

  • 126 НАЧАЛОТО НА УПАДЪКА БЕ ПРЕДИ 37 ГОДИНИ

    5 1 Отговор
    10 НОЕМВРИ ... 37 ГОДИНИ ОТ КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯТА СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ
    ......
    ИЗУМИТЕЛНО Е КОЛКО БЪРЗО СЕ СКАПА ВСИЧКО

    11:23 10.11.2026

  • 127 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Гълъб Донев веднага да отиде на терен да провери някой от умрелите дали не е превозвал ракия за да я конфискува навреме.

    11:23 10.11.2026

  • 128 Сега некой пъпеш ше се изцепи че

    2 0 Отговор
    Скороста по магистралата требва да стане 30км за да нема катастрофи

    Коментиран от #130

    11:23 10.11.2026

  • 129 Ти какво

    3 2 Отговор

    До коментар #117 от "Абе кво та отровила пушилката тебе":

    Да не си гладен че обичаш да ти мирише на манджа. Ей на за това стават и катастрофите . Защото все много знаете българите особено на маса.

    11:25 10.11.2026

  • 130 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #128 от "Сега некой пъпеш ше се изцепи че":

    ако питаш онея, дето премигват и 140км/ч им е бавно, то виновни са каращите бавно.

    11:25 10.11.2026

  • 131 Какво става ве

    2 1 Отговор
    време е да приключваме докато не сме се доизбили без война, реално сме има няма 5 милиона, хващайте на някъде преди да са убили вас и децата ви или да не ви мразят че сте ги родили и оставали на най лошото възможно място за живеене в Европа.

    11:26 10.11.2026

  • 132 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Ако ,сред загиналите има пенсионери ,да им се вземе втория стълб на пенсията.

    11:28 10.11.2026

  • 133 Αлфа Bълкът

    2 2 Отговор
    Най-тежката катастрофа в историята на България и сега започва едно прехвърляне на топката между МВР и АПИ. МВР предвид, че се знаеше, че ще има гъста мъгла, беше ли пратило патрули в района с цел сигнализация за безопасност и регулиране на скоростта?

    11:30 10.11.2026

  • 134 Кубрат

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":

    Какъв Гюров, какви тия? Това е Га..о, който трябва да кара най много каруца. Вие нямате интелект като народ, за да карате бързи коли.Ужас, жалко за хората, купувайте магарета и каруци иначе ще се изтрепете. Не ставате, разберете го!

    11:30 10.11.2026

  • 135 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Урсула дойде в България и донесе със себе си ... Смъртта!

    11:30 10.11.2026

  • 136 1984

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Чували":

    Не, това е за балъци. Ганю е тарикат.

    11:30 10.11.2026

  • 137 Айзомби

    4 1 Отговор
    Ужас..... И не не мъглата е причината..... а шофьорите. Все по некадърни и несъобразителни....Жалко за загиналите ..

    11:30 10.11.2026

  • 138 БеГемот

    2 0 Отговор
    Със сто километра в час аз летяяяяя....

    11:31 10.11.2026

  • 139 Резидента

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "123":

    Ами мъгла, още в 22ч се спусна, сутринта с нож да я режеш.

    11:32 10.11.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Който си позволява волности в къщи

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Абе кво та отровила пушилката тебе":

    Без да се съобразява с другите хора той прави и катастрофи на пътя. Въпрос на време е. Помни ми думата.

    11:32 10.11.2026

  • 142 СГРЕШЕН ФАМИЛИЯ

    1 2 Отговор
    Не е Демерджиев,а е ДРЕМЕрджиев. Тоест дреме му на шапката на този комунистически търгаш.

    11:33 10.11.2026

  • 143 името

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Бай Араб":

    И какво като гонят кауфланд? нека и нашите производители да дишат! Стаига с тая Европа

    11:35 10.11.2026

  • 144 Който си позволява волности в къщи

    2 1 Отговор
    Прави катастрофи на улицата а също и е склонен на всякакви престъпления. И който защитава волностите е същия. Затова има толкова много престъпления в България. Но рано или късно ще има и наказания.

    11:35 10.11.2026

  • 145 Томов

    1 0 Отговор
    Така наречените магистрали, строени от Тиквата и престъпната му шайка са просто едни масови гробове

    11:37 10.11.2026

  • 146 Азззззззз

    0 0 Отговор
    А къде са медицинските хеликоптери? Или в момента не летят заради Урсула

    11:38 10.11.2026

  • 147 ту-туу

    1 1 Отговор
    сикаджииската герб магнитска мутра вдигна скоростта от 120 км. на 140 км.

    Коментиран от #149

    11:38 10.11.2026

  • 148 Караме като бесни, защото сме прости

    0 0 Отговор
    Като е имало намалена видимост, колко катаджийски коли свключени светлиние имало на мястото преди да стане белята? Предполагам, че са се почвили след!

    11:40 10.11.2026

  • 149 Камион

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "ту-туу":

    А ти като нямаш акъл в мъглата да караш "съобразено с пътните условия", пак друг ти е виновен? Друга тема е защо е нямало полиция да сигнализира....

    11:41 10.11.2026

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