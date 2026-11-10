Областният на Ямбол: Над 10 са загиналите при двете верижни катастрофи на „Тракия“

Над 10 души са загинали при две верижни катастрофи край Ямбол на автомагистрала „Тракия“, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. В сблъсъците са участвали около 50 автомобила.

В ямболската областна болница са настанени 11 пострадали, като повечето от тях са в тежко състояние. Заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев съобщи, че седем от ранените са с политравми, а трима са с фрактури на крайниците. Състоянието на останалите се установява.

„Над 10 души са загинали при двете верижни катастрофи край Ямбол“, заяви областният управител Георги Чалъков.

На всеки 2-3 минути към мястото на инцидентите пристига линейка. Образувала се е колона от автомобили между 288-ия километър и пътен възел „Кабиле“.

Осем от пострадалите ще бъдат транспортирани до болницата в Сливен. По данни на БТА седем от тях са с травми на крайниците и гръдния кош, а осмият е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ е обявила пълна готовност да приеме ранените. В лечебното заведение временно са преустановени операциите, за да бъдат осигурени необходимите медицински екипи и ресурси за оказване на спешна помощ.

Два сблъсъка в двете посоки

Първата катастрофа е станала малко след 07:00 часа около 289-ия километър в посока Бургас. При нея са се ударили верижно няколко автомобила. Малко по-късно е възникнал нов инцидент в района, този път в платното за движение към София.