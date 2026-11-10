Областният на Ямбол: Над 10 са загиналите при двете верижни катастрофи на „Тракия“

Над 10 души са загинали при две верижни катастрофи край Ямбол на автомагистрала „Тракия“, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. В сблъсъците са участвали около 50 автомобила.
В ямболската областна болница са настанени 11 пострадали, като повечето от тях са в тежко състояние. Заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев съобщи, че седем от ранените са с политравми, а трима са с фрактури на крайниците. Състоянието на останалите се установява.„Над 10 души са загинали при двете верижни катастрофи край Ямбол“, заяви областният управител Георги Чалъков.
На всеки 2-3 минути към мястото на инцидентите пристига линейка. Образувала се е колона от автомобили между 288-ия километър и пътен възел „Кабиле“.
Осем от пострадалите ще бъдат транспортирани до болницата в Сливен. По данни на БТА седем от тях са с травми на крайниците и гръдния кош, а осмият е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ е обявила пълна готовност да приеме ранените. В лечебното заведение временно са преустановени операциите, за да бъдат осигурени необходимите медицински екипи и ресурси за оказване на спешна помощ.
Два сблъсъка в двете посоки
Първата катастрофа е станала малко след 07:00 часа около 289-ия километър в посока Бургас. При нея са се ударили верижно няколко автомобила. Малко по-късно е възникнал нов инцидент в района, този път в платното за движение към София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гюров щял да ни вкара
Коментиран от #10, #11, #12, #13, #35, #70, #134
10:33 10.11.2026
2 Пловдив
При видимост 70–140 м се показва ограничение 80 км/ч.
При видимост под 70 м – 60 км/ч.
При добра видимост ограниченията се премахват автоматично. Кога и при нас! Камерите за скорост също трябва автоматично да преминават към този режим! Нас ни оправят само солени глоби!
Коментиран от #7, #8, #9, #64, #115
10:35 10.11.2026
3 МПС
Коментиран от #39
10:36 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Заглавието кърти мивки
10:38 10.11.2026
7 „София”
До коментар #2 от "Пловдив":Ма кви фут булисти имаха осемдесетте г.
10:38 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Феликс Дж
До коментар #2 от "Пловдив":Автор на поста е Демирджиев Иван
Коментиран от #38
10:38 10.11.2026
10 Бла
До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":Я да ни светнеш, кво е виновен Демерджиев, че наш Ганьа няма елементарна култура на шофиране ?
Всеки се е помислил за пилот и то безсмъртен !
Коментиран от #43
10:38 10.11.2026
11 пенчо
До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":Дерменджиев ли слага асфалта по магистралата че да ти е виновен. Верижна катастрофа в едната посока, а в другата са намалили да гледат сеир какво е станало. Плюс не спазване на необходимата дистанция между товарните и леките автомобили. Съболезнования на близките.
Коментиран от #20
10:38 10.11.2026
12 Що бе
До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":Нали вожда ти ги прави тия измислени магистрали?!!
Коментиран от #41
10:39 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Поп вечеринко
10:39 10.11.2026
15 Просто човек
Моля се за ранените и да почиват в мир загиналите 🙏🏼
10:39 10.11.2026
16 Гост
Коментиран от #89
10:40 10.11.2026
17 Трябва да свикваме
Коментиран от #25, #26, #29, #63, #79
10:40 10.11.2026
18 Да,бе
Коментиран от #37
10:40 10.11.2026
19 Драган
До коментар #4 от "Иван":При това забележи и каква вещица довтаса у нас във Варна,яхнала метлата на войната...
Коментиран от #28
10:41 10.11.2026
20 Защо пътят не е опесъчен?
До коментар #11 от "пенчо":Катаджиите се крият някъде по храстите,за да хванат "нарушител" касичка,а при реална опастност никакви ги няма.Къде е системата за предупреждение за опасност?Или правителството е заето да вдига данъците и да краде?
Коментиран от #95
10:42 10.11.2026
21 ТЪЖНО
10:42 10.11.2026
22 Писна ми
Коментиран от #46
10:43 10.11.2026
23 Последния Софиянец
Коментиран от #86
10:43 10.11.2026
24 123
10:43 10.11.2026
25 Откакто са дошли
До коментар #17 от "Трябва да свикваме":Само катастрофи !!!
10:44 10.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бъркаш
До коментар #19 от "Драган":Вещицата ни е в президентството
Коментиран от #44
10:44 10.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сега ли
До коментар #26 от "Гост":застъпваш?
10:46 10.11.2026
31 Значи
До коментар #8 от "Колко":по скоро катастрофата е предизвикана от някой като теб - смелчага с книжка, който знае колко е юнашки смело е да караш бързо в гъста мъгла.
10:46 10.11.2026
32 Пловдив
До коментар #8 от "Колко":Да и ето резултата! Ако всички спазваха скорост подходяща за реакция мащаба щеше да е много по малък! Такива като теб които при добра видимост не могат да шофират се правят на пилоти при намалена предизвикват ситуации!
10:46 10.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Факт
До коментар #4 от "Иван":Така е! Сега берем плодовете посяти от предателите на Род и Родина!
10:46 10.11.2026
35 Анонимен
До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":И какво е виновен Демерджиев?За мъглата вероятно.Като в Сърбия-паднала козирка на гарата и Вучич виновен и оставка.А Богдан Милчев от пътна безопасност и той вини властта.Иначе отговарял за нея.
Коментиран от #55, #90, #101
10:47 10.11.2026
36 Мемфис
Толкова ли нямаше кой да постави някакво уведомление и в двете посоки на този участък?
Това не държава, особено откакто дойде на власт правешкият фатмак!
Коментиран от #68
10:47 10.11.2026
37 ВСС и КС
До коментар #18 от "Да,бе":Трябва да бъдат закрити както и поста вицепрезидент както и поне двама вицепремиери са излишни и поне две министерства са в повече и обудсмана .
10:47 10.11.2026
38 Пловдив
До коментар #9 от "Феликс Дж":На кой пост бе! А ти кой си Бойко?
10:47 10.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 нфс бг
10:48 10.11.2026
41 Факт
До коментар #12 от "Що бе":За москвичи и шкоди!
10:48 10.11.2026
42 Сила
10:48 10.11.2026
43 ТОЧНО
До коментар #10 от "Бла":КАЗАНО, какво е виновен в частност той или Правителството на Р.Радев.... за състоянието на пътищата или безумието на шофьорите
10:48 10.11.2026
44 Драган
До коментар #28 от "Бъркаш":Не бъркам.
От нея НИЩО независи!
10:48 10.11.2026
45 Ще гласувате,ако оцелеете
До коментар #26 от "Гост":Но след Радевста зима това не е сигурно.
10:49 10.11.2026
46 защо
До коментар #22 от "Писна ми":Оставка от кой бре?
От тоя дето разстила мъглата през ноември ли?
10:50 10.11.2026
47 Стефко
10:50 10.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Класика
Докато нямаме модерни електронни табла отговарящи на цената на 30-40 милиона евро на км ще се избиваме. Демек предвид “държавата” ще се избием…
10:51 10.11.2026
50 ВСИЧКИ МРЪСНИЦИ
10:51 10.11.2026
51 Много си прав
До коментар #27 от "az СВО Победа 81":Това наистина е знак,че ваксинаджийката няма работа тук.
10:51 10.11.2026
52 Чували
Коментиран от #56, #75, #136
10:51 10.11.2026
53 Урина
10:52 10.11.2026
54 Тик-Ток
10:52 10.11.2026
55 Демерджиев даже не се появи
До коментар #35 от "Анонимен":Да съобщи броя на жертвите .Това не е работа на областния на Ямбол.Страхливец.
10:53 10.11.2026
56 Тик-Ток
До коментар #52 от "Чували":Откакто има демокрация в България никой не е чувал за такава дума
10:53 10.11.2026
57 В Тая Страна !
Всичко !
Се Окен !
За !
10:53 10.11.2026
58 колю
Коментиран от #80
10:54 10.11.2026
59 Мимч
10:54 10.11.2026
60 Имаше милиони
10:55 10.11.2026
61 Така наречените магистрали в бг са
10:56 10.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ЗАЩО БЕ
До коментар #17 от "Трябва да свикваме":С какво е виновен сега пък Р. Радев и Правителството... ili dajte da piem i izlezem ot snoniq mahmurluk
Коментиран от #69
10:56 10.11.2026
64 Тик-Ток
До коментар #2 от "Пловдив":Абе ей кво говориш ,камерите са само за глоби ,не за безопасност на пътя
Коментиран от #103
10:56 10.11.2026
65 оня с коня
Коментиран от #106
10:56 10.11.2026
66 Бай Данчо
Коментиран от #81
10:57 10.11.2026
67 Тик-Ток
Коментиран от #91
10:57 10.11.2026
68 Милиционерите
До коментар #36 от "Мемфис":са мобилизирани да пазят онази фашистка. Ето,това е резултатът от малоумщината на управленците ни.
ОСТАВКА!
10:57 10.11.2026
69 Ми виновен е защото страната е в
До коментар #63 от "ЗАЩО БЕ":Анархия от идването им на власт. !!!
Коментиран от #78
10:58 10.11.2026
70 Оги
До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":Демерджакът ли е натискал газта?
10:58 10.11.2026
71 Са ше изленат политиците
10:59 10.11.2026
72 Батето
10:59 10.11.2026
73 Зимница
Катастрофата е станала заради ремонт , който грябваше да трае 5 дни от 19-ти до 23-октомври. Ремонта се извъшва на моста на детелината на пътен възел Зимница. Преминаването на моста над магистралата се контролира със светофари като задръстванията са километрични като задръстванията стават от към посока с Зимница, с Веселиново и двете посоки под моста а именно вагистрала Тракия.Имало е спрели коли на магастралата заради задпъстването на моста над магистралата и колите са се натрепсли една след друга в спрелите на магистралата.
10:59 10.11.2026
74 Мармота с мантинелата
11:01 10.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 За съжалене
Коментиран от #88
11:02 10.11.2026
77 Демерджиев
11:03 10.11.2026
78 От кога по-точно
До коментар #69 от "Ми виновен е защото страната е в":От девети септември 1844-та или от десети ноември 1989-та?
11:03 10.11.2026
79 ами
До коментар #17 от "Трябва да свикваме":Гюров вместо да подписва договор за 10 години да наливаме пари в Украйна, да беше оправил пътря докато е премиер.
Коментиран от #124
11:03 10.11.2026
80 Не те знам кой колю си
До коментар #58 от "колю":Но ако си тоз за който те мисля и ти си същия.
11:03 10.11.2026
81 Като свИнкя у ...
До коментар #66 от "Бай Данчо":Глупости. ПАляците 1 ден се малката какво да кажат за стрелбата. И сега не мЪцват , че стрелецът е участник в частна американска паравоенна организация воюваща в Украйна. Лицемери - нацист ги изтрепа а те мълчат като свИнкя у джамия.
11:04 10.11.2026
82 Ърп
11:04 10.11.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Намалете скоростта
11:05 10.11.2026
85 Имало
До коментар #62 от "Антон":е ремонт!
11:06 10.11.2026
86 Бай Гоч
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Да, могат се видят на Waze...
11:07 10.11.2026
87 Антон
Коментиран от #122
11:08 10.11.2026
88 А ,бе
До коментар #76 от "За съжалене":Къде е М у н ч о?Неговите магистрали за 40 млн.евро на км ще са по-безопасни?Или повече ще краде?
11:08 10.11.2026
89 Гост
До коментар #16 от "Гост":Мисирките казаха, че е било руски дрон ...
Коментиран от #118
11:08 10.11.2026
90 Сериозно ли?!?!
До коментар #35 от "Анонимен":Ти не разбра ли защо свалиха Вучич и защо е паднала козирката?! Бързо в търсачката и да прочетеш ако не ти стига един път поне два пъти !! Къде ви е мозъка се питам по някога. Значи Вучич душичката за няма нищо го свалиха тия лоши студенти?!?!?! Цццццц
11:10 10.11.2026
91 Е,не така
До коментар #67 от "Тик-Ток":Вече не сме демократична България.Адиктатура на прогресивна България
11:10 10.11.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Бай Араб
Коментиран от #143
11:11 10.11.2026
94 az СВО Победа 81
И то в деня, когато пратеникът на Сатаната стъпи на българска земя...
Коментиран от #97
11:11 10.11.2026
95 Соломон
До коментар #20 от "Защо пътят не е опесъчен?":Катастрофата е станала заради ниска видимост а не заради заледяване.Че да ти е виновно липсата на опясачаване
11:12 10.11.2026
96 Виновни са всички
До коментар #62 от "Антон":Управлявали България след 1989г. Начело с драгалевския....и неговата криминална приватизация и унищожаване на предприятия и заводи до ден днешен дето Радев още не смее да посегне на олигархията.
11:13 10.11.2026
97 Финансов ресурс
До коментар #94 от "az СВО Победа 81":Не споменавай напразно името Божие ! Човешкия фактор е в основата на трагедията.
Коментиран от #116
11:13 10.11.2026
98 Шофьор
11:14 10.11.2026
99 Дистанция в мъглата
11:14 10.11.2026
100 Комшийката от сутринта готви на терасата
Коментиран от #117
11:15 10.11.2026
101 А Кой Да Е Виновен ?
До коментар #35 от "Анонимен":Кат не си е Подбрал Кадрите !
Кой ?
Просто Некадърник !
Коментиран от #109
11:15 10.11.2026
102 Шофьор
11:16 10.11.2026
103 Пловдив
До коментар #64 от "Тик-Ток":Но ако има ограничение на скоростта при мъгла и знаеш че ще бъдеш глобен няма да натискаш! Светлини табели показващи ограничението при мъгла!
11:16 10.11.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Хубаво е да се върне към централния кред
11:16 10.11.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Комунист
Кръвта ще ни изпие този!
11:17 10.11.2026
109 Един Да не си Свърши Работата !
До коментар #101 от "А Кой Да Е Виновен ?":Се получава Това !
Коментиран от #113
11:17 10.11.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Цената
11:17 10.11.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 А в Случая !
До коментар #109 от "Един Да не си Свърши Работата !":Не Е Един !
А Всичките !
Отгоре До Долу !
Коментиран от #125
11:18 10.11.2026
114 ПБългария
11:18 10.11.2026
115 1984
До коментар #2 от "Пловдив":Да, щото Ганю ще ти спази ограниченията....ама друг път. Ограниченията са за балъци, не за Ганю. Той е тарикат
Коментиран от #119
11:18 10.11.2026
116 Всичко, което се случва, се случва по Не
До коментар #97 от "Финансов ресурс":Всичко, което се случва, се случва по Негова воля, и нищо, което не се случва, не може да се случи без Неговата воля!
11:19 10.11.2026
117 Абе кво та отровила пушилката тебе
До коментар #100 от "Комшийката от сутринта готви на терасата":Мирише на манджа
Коментиран от #129, #141
11:20 10.11.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Пловдив
До коментар #115 от "1984":Да и защото сме тарикати всеки ден гледаме подобни неща!
11:21 10.11.2026
120 Вълк
11:22 10.11.2026
121 123
Коментиран от #139
11:22 10.11.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Георги
11:22 10.11.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Искал Заплата !
До коментар #113 от "А в Случая !":Сега Да покрие Щетите !
За Лична Сметка !
11:23 10.11.2026
126 НАЧАЛОТО НА УПАДЪКА БЕ ПРЕДИ 37 ГОДИНИ
......
ИЗУМИТЕЛНО Е КОЛКО БЪРЗО СЕ СКАПА ВСИЧКО
11:23 10.11.2026
127 Бай Араб
11:23 10.11.2026
128 Сега некой пъпеш ше се изцепи че
Коментиран от #130
11:23 10.11.2026
129 Ти какво
До коментар #117 от "Абе кво та отровила пушилката тебе":Да не си гладен че обичаш да ти мирише на манджа. Ей на за това стават и катастрофите . Защото все много знаете българите особено на маса.
11:25 10.11.2026
130 Георги
До коментар #128 от "Сега некой пъпеш ше се изцепи че":ако питаш онея, дето премигват и 140км/ч им е бавно, то виновни са каращите бавно.
11:25 10.11.2026
131 Какво става ве
11:26 10.11.2026
132 Бай Араб
11:28 10.11.2026
133 Αлфа Bълкът
11:30 10.11.2026
134 Кубрат
До коментар #1 от "Гюров щял да ни вкара":Какъв Гюров, какви тия? Това е Га..о, който трябва да кара най много каруца. Вие нямате интелект като народ, за да карате бързи коли.Ужас, жалко за хората, купувайте магарета и каруци иначе ще се изтрепете. Не ставате, разберете го!
11:30 10.11.2026
135 az СВО Победа 81
11:30 10.11.2026
136 1984
До коментар #52 от "Чували":Не, това е за балъци. Ганю е тарикат.
11:30 10.11.2026
137 Айзомби
11:30 10.11.2026
138 БеГемот
11:31 10.11.2026
139 Резидента
До коментар #121 от "123":Ами мъгла, още в 22ч се спусна, сутринта с нож да я режеш.
11:32 10.11.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Който си позволява волности в къщи
До коментар #117 от "Абе кво та отровила пушилката тебе":Без да се съобразява с другите хора той прави и катастрофи на пътя. Въпрос на време е. Помни ми думата.
11:32 10.11.2026
142 СГРЕШЕН ФАМИЛИЯ
11:33 10.11.2026
143 името
До коментар #93 от "Бай Араб":И какво като гонят кауфланд? нека и нашите производители да дишат! Стаига с тая Европа
11:35 10.11.2026
144 Който си позволява волности в къщи
11:35 10.11.2026
145 Томов
11:37 10.11.2026
146 Азззззззз
11:38 10.11.2026
147 ту-туу
Коментиран от #149
11:38 10.11.2026
148 Караме като бесни, защото сме прости
11:40 10.11.2026
149 Камион
До коментар #147 от "ту-туу":А ти като нямаш акъл в мъглата да караш "съобразено с пътните условия", пак друг ти е виновен? Друга тема е защо е нямало полиция да сигнализира....
11:41 10.11.2026