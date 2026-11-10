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БАБХ затвори обект във Видин заради 270 кг мухлясало зеле

БАБХ затвори обект във Видин заради 270 кг мухлясало зеле

10 Ноември, 2026 14:30 467 3

  • бабх-
  • видин-
  • безопасност на храните-
  • търговска верига

Инспекторите са насочили за унищожаване над 600 кг храни, сред които риба, пилешко месо и субпродукти

БАБХ затвори обект във Видин заради 270 кг мухлясало зеле - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните във Видин са затворили обект на голяма търговска верига в града. При проверката са установени нарушения при съхранението на храни и занижена хигиена в пекарната, съобщи Българската агенция по безопасност на храните.

Открити са общо 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим. В обекта са намерени и 270 кг мухлясало зеле. Всички установени количества са насочени за унищожаване.

„Всички посочени количества са насочени за унищожаване“, съобщиха от БАБХ.

Спиране на цялата дейност

Инспекторите са констатирали занижена хигиена във всички точки на пекарната. За нарушенията е издадено разпореждане за спиране на цялата дейност в обекта, както и акт за установяване на административно нарушение.

Проверката във Видин е част от съвместни действия на Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите. Контролът обхваща складове, търговски обекти и цялата верига на доставки.


Видин / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    4 0 Отговор
    И у кауфланда тината вмитисана , ама не го затварят...

    14:49 10.11.2026

  • 3 Бфбж

    1 0 Отговор
    Защо не посещават обектите в Шумен, Търговище, Разград, да видят състоянието там? Ходят наблизо, а другаде карат през просото.

    14:54 10.11.2026

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