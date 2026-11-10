БАБХ затвори обект във Видин заради 270 кг мухлясало зеле

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните във Видин са затворили обект на голяма търговска верига в града. При проверката са установени нарушения при съхранението на храни и занижена хигиена в пекарната, съобщи Българската агенция по безопасност на храните.

Открити са общо 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим. В обекта са намерени и 270 кг мухлясало зеле. Всички установени количества са насочени за унищожаване.

Спиране на цялата дейност

„Всички посочени количества са насочени за унищожаване“, съобщиха от БАБХ.

Инспекторите са констатирали занижена хигиена във всички точки на пекарната. За нарушенията е издадено разпореждане за спиране на цялата дейност в обекта, както и акт за установяване на административно нарушение.

Проверката във Видин е част от съвместни действия на Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите. Контролът обхваща складове, търговски обекти и цялата верига на доставки.