Петър Волгин: Европейската комисия да престане да се бърка във вътрешните работи на държавите!

„Когато обсъждаме външната намеса, трябва да бъдем последователни и да прилагаме едни и същи принципи към всички. Не можем да говорим за защита на демокрацията, докато същевременно си затваряме очите за намесата, която идва от самите европейски институции“, коментира българският евродепутат Петър Волгин на заседание на Комисията по външните работи към Европейския парламент (AFET).
Депутатите обсъждаха доклада за това как да се реагира на външната намеса в държави, съседни на Европейския съюз. Чуждата намеса е определена като хибридни заплахи – кибератаки, стратегически зависимости, икономическа принуда, манипулиране на изборите, миграционни вълни и пр.
Според Петър Волгин, представител на „Европа на суверенните нации“ и българската партия „Възраждане“, в обсъждания доклад има редица противоречия.
„Наистина е много странно – уточни Волгин – когато ръководителите на всевъзможни европейски институции започнат да твърдят, че са разтревожени, понеже имало недопустима външна намеса в съседни на ЕС държави. И се почва с търсенето на врагове, набелязват се мерки, за да бъдат спрени тези врагове. Като въпросните мерки обикновено включват създаването на нови комисии, които да се борят с т.нар. външни заплахи, които в огромното болшинство от случаи са измислени.“
Намеса във вътрешните работи на съседните на ЕС страни има, и то доста груба. Има и намеса в страните от ЕС, посочи Волгин. Но не са необходими никакви нови комисии, не са нужни никакви допълнителни фактчекъри, за да бъде забелязана тази намеса. Защото тази намеса не идва от Пекин, Москва или Техеран. А идва основно от Брюксел.
Ето и как продължи изложението си българският евродепутат, който е с най-ярко субектно и словесно присъствие:
„Именно Европейската комисия се намесва по недопустим начин във вътрешните работи на страните членки на Евросъюза. Тя прави всичко възможно изборите в тези държави да бъдат печелени от партии и кандидати, които неотклонно следват указанията, задавани от Брюксел. Ако в някоя държава има конфликт между институциите, Брюксел застава винаги на страната на тези, които винаги изпълняват волята му.
В Полша изпълнителната власт реши да смени председателя на Конституционния съд, който не искаше да изпълнява нарежданията на правителството. И, разбира се, без особено замисляне евроръководителите застанаха на страната на премиера Доналд Туск.
Когато преди две години в България бяха приети поправки в закона за образованието, които спираха ЛГБТ пропагандата в класните стаи, от Еврокомисията заплашиха, че могат да предприемат мерки срещу страната ни. Могат да бъдат дадени още много такива примери, които показват, че Брюксел си е присвоил правото да контролира ставащото не само в политическата, но и в културната сфера на държавите членки.“
На финала на изказването си Петър Волгин подчерта, че тъкмо на такава намеса държавите – членки на ЕС, трябва да се противопоставят. И че е крайно време Европейската комисия да престане да се бърка в решенията, вземани от държавите за тяхното бъдеще.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммм
Коментиран от #7, #18
19:52 10.11.2026
2 Гарганел
Коментиран от #52
19:52 10.11.2026
3 ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ДУПКИ СА ОТВОРЕНИ
19:54 10.11.2026
4 ЕК.....
19:55 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
19:57 10.11.2026
7 Кога е управлявал Сидеров бре?
До коментар #1 от "Хммм":Откъде ви копаят?
19:57 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Фон дер Миндер
19:57 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И Днес еврото катастрофално
Ще гледаме невероятно шоу въпреки опитите да го задържат и стабилизират.
19:58 10.11.2026
12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
19:59 10.11.2026
13 И аз искам
Коментиран от #102
20:01 10.11.2026
14 666
20:01 10.11.2026
15 ТОЗИ
20:01 10.11.2026
16 Браво на Петър Волгин
20:02 10.11.2026
17 Тъй Ами!
Този ..... наистина много си повярва.
20:04 10.11.2026
18 Грешиш
До коментар #1 от "Хммм":Волен Сидеров никога не е управлявал.
20:04 10.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Браво на Петър Волгин
20:06 10.11.2026
22 Тази ли статия беше най-важната днес
По-добре да се похвали с нещо, което е свършил.
Май няма такова.
20:08 10.11.2026
23 Един достоен европеец
Коментиран от #76
20:08 10.11.2026
24 Йода
20:09 10.11.2026
25 Странно
20:09 10.11.2026
26 Богдан Милчев бивш шеф на КАТ
Според него сега Николай Копринков и Румен Радев носят отговорността за случилото се.
20:10 10.11.2026
27 ЕНП е нацистка партия!
Коментиран от #98
20:11 10.11.2026
28 Това
Коментиран от #54
20:11 10.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дзак
20:12 10.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Неуважаеми господине
До коментар #19 от "Мнение":Наясно ли си колко пари ЕС е налял в България ?
Стига опорки от Изток
Коментиран от #49, #50, #92, #96
20:12 10.11.2026
33 Пеше, ще ти се бъркат,
На евродепутатка заплата
много му знае устата.
Да иде на работа при Путин, какво саботира тия, които го издържат, нацистчето безполезно.
20:13 10.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 1234
20:15 10.11.2026
39 А Радев защо отиде при Урсула
20:16 10.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Крякащо човече
Коментиран от #89
20:16 10.11.2026
43 Оценка
20:17 10.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ръководителят на руския прайд в ЕК
Пази Боже, сляпо да прогледа.
20:18 10.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Фори
20:20 10.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ТОЯ НА СНИМКАТА
20:23 10.11.2026
52 Европеец
До коментар #2 от "Гарганел":Заглавието ми харесва ....... Съжалявам че Костадинов и Волгин не спечелиха...... Урсула иска още пари за Украйна, не заплашва че ако всички не дадат пари ще блокира бюджета на Европейския тоталитарен и колониален съюз, а нашия льотчик петрохански казва че няма да блокираме Европейския съюз, което значи че льотчика отново ще дава пари на Украйна..... Летчика излезе лъжец голям, преди изборите април месец и сега говоря ще спираме пари за Украйна спираме помощ до Украйна..... Срам и позор за летеца който е правил кобрата да бъде толкова малодушен и страхлив пред урсулата, новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка, а пък управлява съдбините на народите членуващи в тоя пропаднал съюз....
20:24 10.11.2026
53 А Русия кога ще спре?
20:24 10.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ЕС е коптор
Коментиран от #67
20:25 10.11.2026
56 асенчо
20:26 10.11.2026
57 Благой от СОФстрой
20:27 10.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ей гледайте Мърсулата
20:28 10.11.2026
60 Воник
Европейската комисия не е неутрален наблюдател. Тя има политическа роля, определени приоритети и инструменти за влияние.
Например може:
да започва процедури за нарушение срещу държави членки;
да поставя условия за достъп до европейски средства;
да сезира Съда на ЕС;
да изразява политически позиции по вътрешни проблеми на държавите.
20:29 10.11.2026
61 КОЙ БЛЪСНА
20:29 10.11.2026
62 Коки
Коментиран от #84
20:30 10.11.2026
63 Свободата не е Свободия
Тук е основното противоречие в тезата на Волгин.
20:30 10.11.2026
64 пепи волгата
20:31 10.11.2026
65 Суверинитет
Следователно не може всяко несъгласие с европейска институция автоматично да се обявява за посегателство върху националния суверенитет.
20:31 10.11.2026
66 Абсурдистан
20:31 10.11.2026
67 Е да де,
До коментар #55 от "ЕС е коптор":Една част от "болните хора" ги изпратихме ние, но проблема е, че дори и у нас оставяме на тях да ни решават бъдещето.
20:31 10.11.2026
68 Критика
20:32 10.11.2026
69 Какво според мен премълчава Волгин?
Една власт може да нарушава независимостта на съда, свободата на медиите или правата на гражданите и след това да обяви всяка критика отвън за намеса във вътрешните работи.
Това също е опасно.
20:33 10.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Коментар
20:35 10.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Разликата
20:36 10.11.2026
76 Хахахахахах
До коментар #23 от "Един достоен европеец":И как точно го показа, като бълва глупости, защитава изкуфелия старец в бункера или като взима заплата от евро пък после го плюе.
20:36 10.11.2026
77 Мнение
20:37 10.11.2026
78 Българин
20:37 10.11.2026
79 Манол
20:37 10.11.2026
80 Мисля, че
20:37 10.11.2026
81 Сандо
20:38 10.11.2026
82 Плужек,
20:38 10.11.2026
83 Реалист
20:38 10.11.2026
84 Доброволно ли?
До коментар #62 от "Коки":Може би, само че ти виждал ли си го нашия договор.
Самата Пръмова-Кунева го каза-"айде да не ровиме, нали не си мислите, че нашият договор е като френския или немския".
Щото явно тоя договор не е много читав, поне за нас не е.
Спрени 4 блока на АЕЦ-а, няма селско стопанство освен зърнари, няма кой знае каква промишленост друга.
Обаче всеки си мисли, че тия бюрократи в Брюксел ни мислят доброто.
20:39 10.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Въх,
20:40 10.11.2026
88 Че те кога са следели
До коментар #71 от "Така, ли,бе Копейка?":за фондовете?
Бойко гепеше като за световно и някой каза ли му нещо?
Не, щото правеше каквото му кажат.
20:40 10.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Европейската комисия да престане
20:41 10.11.2026
91 Пипи
20:42 10.11.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Бункермен
20:44 10.11.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Мнение
До коментар #32 от "Неуважаеми господине":Неуважаеми господине, макар редовно да трият "свободното" слово тук, ще ти отговоря на въпроса по следния начин:
А СМЕТНА ЛИ КОЛКО НИ ОТНЕ ЕС?!
КОЛКО ИЗГУБИХМЕ САМО ОТ СПРЕНИТЕ БЛОКОВЕ НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ И НЕПОСТРОЕНАТА АЕЦ БЕЛЕНЕ?!
СПРЕТЕ ДА ПОВТАРЯТЕ ЗАУЧЕНИТЕ ФРАЗИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВИ, ПОНЕЖЕ ВЪПРОСНИТЕ ФРАЗИ НЯМАТ ВРЪЗКА С РЕАЛНОСТТА!!!
20:45 10.11.2026
97 Пффф...
До коментар #95 от "Пффф...":Волгата имам в предвид...Гнусен лешояд...така прилича....😂😂😂
20:47 10.11.2026
98 Мафия и то каква ....
До коментар #27 от "ЕНП е нацистка партия!":Програмата за така наречени училища посланици на Европейския парламент (EPAS) е инициатива на Европейският парламент в който групата на ЕНП дълги години беше най-голямата политическа сила. Към средата на 2025 г. в тази престъпна мрежа за влияние влизат повече от 2200 училища от целия Европейски съюз. На практика това са развъдници на атлантически гниди и паразити. Развъдници на нацисти ..
20:49 10.11.2026
99 Недоумяващ
20:49 10.11.2026
100 Калмук
20:49 10.11.2026
101 Велчов
20:51 10.11.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Атина Палада
20:51 10.11.2026
104 Още не мога да разбера
20:52 10.11.2026
105 Дайте ми
20:54 10.11.2026
106 .....
20:56 10.11.2026
107 У0400 Ямбол е градът
20:57 10.11.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Хорхе
21:00 10.11.2026
110 Абе
21:01 10.11.2026
111 Хахаааа
21:01 10.11.2026
112 ИВАНОВ
То тогава отдавна България да е фалирала и окупирана превзета някак от друга държава.
21:02 10.11.2026
113 Българин
Ама все пак, независимостта си има цена. След това дойдоха глобалиските фашисти и ни унищожиха народната банка и ни зеха суверинитета.
Може би вече е време да си го върнем?
21:06 10.11.2026
114 Волгин, къде даваш акъл, като го нямаш
21:07 10.11.2026