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Петър Волгин: Европейската комисия да престане да се бърка във вътрешните работи на държавите!

Петър Волгин: Европейската комисия да престане да се бърка във вътрешните работи на държавите!

10 Ноември, 2026 19:50 1 770 114

  • петър волгин-
  • ек-
  • ес-
  • външна политика

Чуждата намеса е определена като хибридни заплахи – кибератаки, стратегически зависимости, икономическа принуда, манипулиране на изборите, миграционни вълни и пр. 

Петър Волгин: Европейската комисия да престане да се бърка във вътрешните работи на държавите! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Когато обсъждаме външната намеса, трябва да бъдем последователни и да прилагаме едни и същи принципи към всички. Не можем да говорим за защита на демокрацията, докато същевременно си затваряме очите за намесата, която идва от самите европейски институции“, коментира българският евродепутат Петър Волгин на заседание на Комисията по външните работи към Европейския парламент (AFET).

Депутатите обсъждаха доклада за това как да се реагира на външната намеса в държави, съседни на Европейския съюз. Чуждата намеса е определена като хибридни заплахи – кибератаки, стратегически зависимости, икономическа принуда, манипулиране на изборите, миграционни вълни и пр.

Според Петър Волгин, представител на „Европа на суверенните нации“ и българската партия „Възраждане“, в обсъждания доклад има редица противоречия.

„Наистина е много странно – уточни Волгин – когато ръководителите на всевъзможни европейски институции започнат да твърдят, че са разтревожени, понеже имало недопустима външна намеса в съседни на ЕС държави. И се почва с търсенето на врагове, набелязват се мерки, за да бъдат спрени тези врагове. Като въпросните мерки обикновено включват създаването на нови комисии, които да се борят с т.нар. външни заплахи, които в огромното болшинство от случаи са измислени.“

Намеса във вътрешните работи на съседните на ЕС страни има, и то доста груба. Има и намеса в страните от ЕС, посочи Волгин. Но не са необходими никакви нови комисии, не са нужни никакви допълнителни фактчекъри, за да бъде забелязана тази намеса. Защото тази намеса не идва от Пекин, Москва или Техеран. А идва основно от Брюксел.

Ето и как продължи изложението си българският евродепутат, който е с най-ярко субектно и словесно присъствие:

„Именно Европейската комисия се намесва по недопустим начин във вътрешните работи на страните членки на Евросъюза. Тя прави всичко възможно изборите в тези държави да бъдат печелени от партии и кандидати, които неотклонно следват указанията, задавани от Брюксел. Ако в някоя държава има конфликт между институциите, Брюксел застава винаги на страната на тези, които винаги изпълняват волята му.

В Полша изпълнителната власт реши да смени председателя на Конституционния съд, който не искаше да изпълнява нарежданията на правителството. И, разбира се, без особено замисляне евроръководителите застанаха на страната на премиера Доналд Туск.

Когато преди две години в България бяха приети поправки в закона за образованието, които спираха ЛГБТ пропагандата в класните стаи, от Еврокомисията заплашиха, че могат да предприемат мерки срещу страната ни. Могат да бъдат дадени още много такива примери, които показват, че Брюксел си е присвоил правото да контролира ставащото не само в политическата, но и в културната сфера на държавите членки.“

На финала на изказването си Петър Волгин подчерта, че тъкмо на такава намеса държавите – членки на ЕС, трябва да се противопоставят. И че е крайно време Европейската комисия да престане да се бърка в решенията, вземани от държавите за тяхното бъдеще.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    15 33 Отговор
    Като управлява Волен Сидеров ЕК бъркаше ли се на България? Е, какво стана тогава?

    Коментиран от #7, #18

    19:52 10.11.2026

  • 2 Гарганел

    31 35 Отговор
    Пеленгатор..👂

    Коментиран от #52

    19:52 10.11.2026

  • 3 ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ДУПКИ СА ОТВОРЕНИ

    8 23 Отговор
    КОЙ ОТКЪДЕ МИНЕ БЪРКА ВЪТРЕ :) И КОЙ Е ВИНОВЕН ? - БЪЛГАРИТЕ СА ЖИВОТНИ ! :)

    19:54 10.11.2026

  • 4 ЕК.....

    50 21 Отговор
    Изнудва и търси балъци да и клекнат.

    19:55 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    34 49 Отговор
    Ушат клепар гнусен ...

    19:57 10.11.2026

  • 7 Кога е управлявал Сидеров бре?

    51 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хммм":

    Откъде ви копаят?

    19:57 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фон дер Миндер

    58 33 Отговор
    Браво на Волгин ! Прав е !

    19:57 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Днес еврото катастрофално

    36 16 Отговор
    се срина след очакваното му покачване в следствие на изборите в съединените щати.
    Ще гледаме невероятно шоу въпреки опитите да го задържат и стабилизират.

    19:58 10.11.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    31 22 Отговор
    Не го харесвам ,но в случая е прав

    19:59 10.11.2026

  • 13 И аз искам

    22 43 Отговор
    Ти да си трайно изселен в мацква, а не в Брюксел.

    Коментиран от #102

    20:01 10.11.2026

  • 14 666

    44 11 Отговор
    С тези ръководители на ЕС следва разпад.

    20:01 10.11.2026

  • 15 ТОЗИ

    14 47 Отговор
    бръщолевещ политик е срам за България.

    20:01 10.11.2026

  • 16 Браво на Петър Волгин

    47 19 Отговор
    Достойна позиция ! Можеше и още обаче

    20:02 10.11.2026

  • 17 Тъй Ами!

    15 25 Отговор
    Да дават парите и да не се бъркат! Ний си знаем.
    Този ..... наистина много си повярва.

    20:04 10.11.2026

  • 18 Грешиш

    30 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хммм":

    Волен Сидеров никога не е управлявал.

    20:04 10.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Браво на Петър Волгин

    45 18 Отговор
    Действително "Брюксел" си е присвоил правото да ни мисли за тяхни роби и да се държи с нас като такива. Заслуга за това имат обаче продажните ни атлантенца и подлоги

    20:06 10.11.2026

  • 22 Тази ли статия беше най-важната днес

    11 28 Отговор
    Какво бил казал някакъв лаладжия.
    По-добре да се похвали с нещо, което е свършил.
    Май няма такова.

    20:08 10.11.2026

  • 23 Един достоен европеец

    33 15 Отговор
    Петър Волгин, един българин, който показва на Европа какво трябва да значи една независима и суверенна стрсна в ЕС!

    Коментиран от #76

    20:08 10.11.2026

  • 24 Йода

    14 32 Отговор
    Жалък плешив, клепоушат хубавец.

    20:09 10.11.2026

  • 25 Странно

    11 11 Отговор
    Комунистите левите престъпници все ги влече на запад и луксозния живот,даже направиха десни партии за да са винаги на държавна ясла

    20:09 10.11.2026

  • 26 Богдан Милчев бивш шеф на КАТ

    9 18 Отговор
    Николай Копринков и Румен Радев носят отговорността за случилото се. "Аз имах среща преди 2 месеца с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на транспорта Георги Пеев, на която от ИПБ обяснихме какво трябва да се прави, за да се избегнат такива големи катастрофи и че катастрофите могат да бъдат предвиждани. Тогава показахме една платформа, която предвижда катастрофите със софтуерен продукт, който на базата на Уейз (Waze) и Гугъл мапс (Google Maps), на базата на движението на шофьорите, на камерите на тол системата, на базата на метеорологични станции, дава страшно много информация. Това нещо беше презентирано в МВР в ДГ "Национална полиция". Демерджиев и Пеев разбраха какво трябва да се направи и отидоха при Копринков и Радев, които му казали, че ще видят по нататък какво ще направят....". Това каза пред БНР Богдан Милчев от Института за пътна безопасност (ИПБ) във връзка с тежката катастрофа на магистрала "Тракия" с 12 загинали и десетки ранени,
    Според него сега Николай Копринков и Румен Радев носят отговорността за случилото се.

    20:10 10.11.2026

  • 27 ЕНП е нацистка партия!

    22 3 Отговор
    Тоталитарна, извор на корупция и реално е мафия по абсолютно всички дефиниции за такава без изключение !

    Коментиран от #98

    20:11 10.11.2026

  • 28 Това

    10 23 Отговор
    същество с уши като дръжки на кана яко зарабатъвает.

    Коментиран от #54

    20:11 10.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дзак

    5 1 Отговор
    Искат да имат власт и пари!

    20:12 10.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Неуважаеми господине

    12 26 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    Наясно ли си колко пари ЕС е налял в България ?
    Стига опорки от Изток

    Коментиран от #49, #50, #92, #96

    20:12 10.11.2026

  • 33 Пеше, ще ти се бъркат,

    12 23 Отговор
    Докато те ти плащат заплатата. Храни куче да те лае.
    На евродепутатка заплата
    много му знае устата.

    Да иде на работа при Путин, какво саботира тия, които го издържат, нацистчето безполезно.

    20:13 10.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 1234

    9 11 Отговор
    Тоя нали е социалист запада му плаща квартирата и храната,да си остави 2000 евро за харчалак останалите да ги дава на бездомните на ла гар дю норд брусел

    20:15 10.11.2026

  • 39 А Радев защо отиде при Урсула

    10 10 Отговор
    Във Варна,когато по магистралата умираха хора?Нали Възраждане подкрепихте наркобаронесата за Президент?

    20:16 10.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Крякащо човече

    8 17 Отговор
    На този капут някой обръща ли му внимание

    Коментиран от #89

    20:16 10.11.2026

  • 43 Оценка

    8 17 Отговор
    Противен гном като всяка друга копейка.

    20:17 10.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ръководителят на руския прайд в ЕК

    11 15 Отговор
    Пепито В. рязко стана компетентен по всички науки.
    Пази Боже, сляпо да прогледа.

    20:18 10.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Фори

    10 14 Отговор
    Волгин е Чебурашка!

    20:20 10.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ТОЯ НА СНИМКАТА

    12 13 Отговор
    Е ТОЧЕН ПРОТОТИП НА ТРИМАТА ГЛУПАЦИ НА ГОЛЕМИЯ ДОНЬО ДОНЕВ.

    20:23 10.11.2026

  • 52 Европеец

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Гарганел":

    Заглавието ми харесва ....... Съжалявам че Костадинов и Волгин не спечелиха...... Урсула иска още пари за Украйна, не заплашва че ако всички не дадат пари ще блокира бюджета на Европейския тоталитарен и колониален съюз, а нашия льотчик петрохански казва че няма да блокираме Европейския съюз, което значи че льотчика отново ще дава пари на Украйна..... Летчика излезе лъжец голям, преди изборите април месец и сега говоря ще спираме пари за Украйна спираме помощ до Украйна..... Срам и позор за летеца който е правил кобрата да бъде толкова малодушен и страхлив пред урсулата, новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка, а пък управлява съдбините на народите членуващи в тоя пропаднал съюз....

    20:24 10.11.2026

  • 53 А Русия кога ще спре?

    9 14 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    20:24 10.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ЕС е коптор

    15 6 Отговор
    Няма нищо което да е у ред ! Болни хора го управляват а в ЕЦБ е тотална финансова лумпенизация. Нищо добро не ни очаква

    Коментиран от #67

    20:25 10.11.2026

  • 56 асенчо

    7 4 Отговор
    Щом ЕК е назначена от Пентагона, да й плаща и масрафа на изповядваната параноя.

    20:26 10.11.2026

  • 57 Благой от СОФстрой

    11 9 Отговор
    Таа волга желае гражданска война на териториата ни!

    20:27 10.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ей гледайте Мърсулата

    9 10 Отговор
    Идва без никои да я е канил! Тръгнала за Турция и взела да досажда

    20:28 10.11.2026

  • 60 Воник

    8 1 Отговор
    ЕС действително може да упражнява политически натиск
    Европейската комисия не е неутрален наблюдател. Тя има политическа роля, определени приоритети и инструменти за влияние.
    Например може:
    да започва процедури за нарушение срещу държави членки;
    да поставя условия за достъп до европейски средства;
    да сезира Съда на ЕС;
    да изразява политически позиции по вътрешни проблеми на държавите.

    20:29 10.11.2026

  • 61 КОЙ БЛЪСНА

    9 4 Отговор
    КОЛИТЕ БЕ ЛЪЖЕЦ !

    20:29 10.11.2026

  • 62 Коки

    7 10 Отговор
    Държавите членки доброволно са приели договорите на ЕС и съответните им задължения.

    Коментиран от #84

    20:30 10.11.2026

  • 63 Свободата не е Свободия

    8 6 Отговор
    Суверенитетът не означава неограничена свобода на правителствата
    Тук е основното противоречие в тезата на Волгин.

    20:30 10.11.2026

  • 64 пепи волгата

    8 7 Отговор
    ас избрах € !

    20:31 10.11.2026

  • 65 Суверинитет

    9 5 Отговор
    Ако една държава е член на ЕС, тя е приела определени общи правила. Например за независимостта на съдебната власт, основните права, конкуренцията и функционирането на демократичните институции.
    Следователно не може всяко несъгласие с европейска институция автоматично да се обявява за посегателство върху националния суверенитет.

    20:31 10.11.2026

  • 66 Абсурдистан

    4 9 Отговор
    Представител на ЕСН-група от 27 антиевропейци и сред тях нашите безродници от Израждане.

    20:31 10.11.2026

  • 67 Е да де,

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "ЕС е коптор":

    Една част от "болните хора" ги изпратихме ние, но проблема е, че дори и у нас оставяме на тях да ни решават бъдещето.

    20:31 10.11.2026

  • 68 Критика

    10 2 Отговор
    Европейската комисия може да критикува законодателство, което според нея нарушава европейското право.

    20:32 10.11.2026

  • 69 Какво според мен премълчава Волгин?

    7 3 Отговор
    Че националният суверенитет може да бъде използван и като щит от правителства, които не желаят външен контрол върху собствените си действия.
    Една власт може да нарушава независимостта на съда, свободата на медиите или правата на гражданите и след това да обяви всяка критика отвън за намеса във вътрешните работи.
    Това също е опасно.

    20:33 10.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Коментар

    4 7 Отговор
    Европейската комисия не трябва да управлява държавите членки, но държавите членки не трябва да могат да използват суверенитета си като оправдание за нарушаване на демократичните правила.

    20:35 10.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Разликата

    8 3 Отговор
    Има разлика между европейска интеграция и политическо подчинение.

    20:36 10.11.2026

  • 76 Хахахахахах

    9 7 Отговор

    До коментар #23 от "Един достоен европеец":

    И как точно го показа, като бълва глупости, защитава изкуфелия старец в бункера или като взима заплата от евро пък после го плюе.

    20:36 10.11.2026

  • 77 Мнение

    8 2 Отговор
    Брюксел трябва да има контрол върху спазването на договорите, но не и право да определя кой политически лагер трябва да управлява България, Полша или която и да е друга държава.

    20:37 10.11.2026

  • 78 Българин

    4 9 Отговор
    Напълно е прав г-н Волгин! Ние сме си кочина и искаме да си бъдем кочина! Как така някой ще ни кара да чистим и да се къпем?!? Ами ако заприличаме на холандци или не дай си Боже датчани?!? То дори като словени не трябва да се правим!

    20:37 10.11.2026

  • 79 Манол

    6 5 Отговор
    Има разлика между европейска интеграция и политическо подчинение.

    20:37 10.11.2026

  • 80 Мисля, че

    4 5 Отговор
    Волгин задава правилен въпрос, но предлага прекалено удобен за собствената си политическа позиция отговор.

    20:37 10.11.2026

  • 81 Сандо

    7 6 Отговор
    Жалките умнокрасавци освен обиди по адрес на достойния и смел Волгин нищо друго не могат да измислят.

    20:38 10.11.2026

  • 82 Плужек,

    8 7 Отговор
    кой ти дава еврозаплатата? Който плаща той поръчва музиката! Плъх!

    20:38 10.11.2026

  • 83 Реалист

    8 5 Отговор
    ЕС трябва да бъде съюз на равноправни държави, а не център за политическо командване. Европейските ценности се защитават с правила и равни критерии за всички, а не с двойни стандарти и политически натиск!

    20:38 10.11.2026

  • 84 Доброволно ли?

    8 5 Отговор

    До коментар #62 от "Коки":

    Може би, само че ти виждал ли си го нашия договор.
    Самата Пръмова-Кунева го каза-"айде да не ровиме, нали не си мислите, че нашият договор е като френския или немския".
    Щото явно тоя договор не е много читав, поне за нас не е.
    Спрени 4 блока на АЕЦ-а, няма селско стопанство освен зърнари, няма кой знае каква промишленост друга.
    Обаче всеки си мисли, че тия бюрократи в Брюксел ни мислят доброто.

    20:39 10.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Въх,

    9 5 Отговор
    ама много си нахален бе Волга, кога се мушна в Европарламента, кога засмука евраците, кога взе да даваш акъл на Европа какво да прави със собствените си пари?!

    20:40 10.11.2026

  • 88 Че те кога са следели

    3 6 Отговор

    До коментар #71 от "Така, ли,бе Копейка?":

    за фондовете?
    Бойко гепеше като за световно и някой каза ли му нещо?
    Не, щото правеше каквото му кажат.

    20:40 10.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Европейската комисия да престане

    3 5 Отговор
    И то кардинално щото е чисто паразитна структура !

    20:41 10.11.2026

  • 91 Пипи

    4 0 Отговор
    Кво ще кажеш за едно братче? Може и сестриче?

    20:42 10.11.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Бункермен

    8 3 Отговор
    Браво мой човек заслужи си деньгите днес!

    20:44 10.11.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Мнение

    4 7 Отговор

    До коментар #32 от "Неуважаеми господине":

    Неуважаеми господине, макар редовно да трият "свободното" слово тук, ще ти отговоря на въпроса по следния начин:

    А СМЕТНА ЛИ КОЛКО НИ ОТНЕ ЕС?!
    КОЛКО ИЗГУБИХМЕ САМО ОТ СПРЕНИТЕ БЛОКОВЕ НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ И НЕПОСТРОЕНАТА АЕЦ БЕЛЕНЕ?!

    СПРЕТЕ ДА ПОВТАРЯТЕ ЗАУЧЕНИТЕ ФРАЗИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВИ, ПОНЕЖЕ ВЪПРОСНИТЕ ФРАЗИ НЯМАТ ВРЪЗКА С РЕАЛНОСТТА!!!

    20:45 10.11.2026

  • 97 Пффф...

    6 2 Отговор

    До коментар #95 от "Пффф...":

    Волгата имам в предвид...Гнусен лешояд...така прилича....😂😂😂

    20:47 10.11.2026

  • 98 Мафия и то каква ....

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "ЕНП е нацистка партия!":

    Програмата за така наречени училища посланици на Европейския парламент (EPAS) е инициатива на Европейският парламент в който групата на ЕНП дълги години беше най-голямата политическа сила. Към средата на 2025 г. в тази престъпна мрежа за влияние влизат повече от 2200 училища от целия Европейски съюз. На практика това са развъдници на атлантически гниди и паразити. Развъдници на нацисти ..

    20:49 10.11.2026

  • 99 Недоумяващ

    7 2 Отговор
    Мнението на този тъмен субект откога има някакво значение?

    20:49 10.11.2026

  • 100 Калмук

    7 2 Отговор
    Другарю Волгин, щом Брюксел е толкова лош, що дириш там ?!?!? Бориш врага отвътре ?!?! Или причината е повече от прозаична - плащат много добре, нали ? И ми говориш за лицемерие ?!?!?!?

    20:49 10.11.2026

  • 101 Велчов

    4 2 Отговор
    Като забранят патийката на Копейката ще се оправят нещата.

    20:51 10.11.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Качвай се на волгата, бе де е бил.

    20:51 10.11.2026

  • 104 Още не мога да разбера

    4 1 Отговор
    Защо обаче Петър Волгин гласува за Йотова ? Знам го от достоверен източник

    20:52 10.11.2026

  • 105 Дайте ми

    4 0 Отговор
    ЧИФТЕТО!!!

    20:54 10.11.2026

  • 106 .....

    2 0 Отговор
    СГАН

    20:56 10.11.2026

  • 107 У0400 Ямбол е градът

    3 0 Отговор
    Другарят Волга и главният руски трол да хващат пътя към Масква

    20:57 10.11.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Хорхе

    3 1 Отговор
    Москвича е прав, но за тази позиция трябва упе. Поне трябваше да останем 8 милиона тук и да търсим правата си и отговорността на тези на които гласуваме доверие. Нищо не е изпълнено и това се вижда вече и от космоса. Много хора имат една едничка цел- да оцелеят и остареят достойно!

    21:00 10.11.2026

  • 110 Абе

    2 0 Отговор
    Тоя ушко като какъв се изявява ?

    21:01 10.11.2026

  • 111 Хахаааа

    4 0 Отговор
    Пепи бултериерчето.

    21:01 10.11.2026

  • 112 ИВАНОВ

    0 0 Отговор
    А САМО ПАРИ ДА ДАВАТ МИЛИОНИ ЕВРО БЕЗ ДА ГИ ИНТЕРИСУВА И ДА СЕ БЪРКАТ ЛИ !?
    То тогава отдавна България да е фалирала и окупирана превзета някак от друга държава.

    21:02 10.11.2026

  • 113 Българин

    0 0 Отговор
    Волгата е много млад и не помни че преди 30 години имахме суверенна централна банка, независима валута и парична политика. ЕЦБ не ни се бъркаше, а съветите на МВФ ги отминавахме с презрение. Единственият недостатък беше, че цените нарастваха 3 пъти за месец, а всички бански с български собственици фалираха и завлякаха остатъците от спестяванията на българите.
    Ама все пак, независимостта си има цена. След това дойдоха глобалиските фашисти и ни унищожиха народната банка и ни зеха суверинитета.
    Може би вече е време да си го върнем?

    21:06 10.11.2026

  • 114 Волгин, къде даваш акъл, като го нямаш

    0 0 Отговор
    Ей, плешив, ушат, л…р, ти що говориш от мое име?

    21:07 10.11.2026

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