„Вместо да се вслушат в справедливите искания на европейците, ръководителите на Европейския съюз подаряват десетки и стотици милиарди евро на корумпирания режим в Киев. Очевадно е, че тези хора не желаят нито да защитават международния ред, нито да осигурят траен мир. Единственото, което ги вълнува, е как да осигурят още финансови облаги на Зеленски и неговата клика.“

Това заяви българският евродепутат Петър Волгин в Европейския парламент в дебати за ролята и капацитета на Европа да защитава международния ред и да осигури справедлив и траен мир за Украйна.

Популярният ексрадиоводещ от БНР подчерта, че стотици хиляди хора протестират в цяла Европа. Това са хора, които искат по-добро образование, по-високи доходи, достоен труд. Искат парите им да отиват не за превъоръжаване, а за смислени каузи.

„Все по-логично звучи предположението, че една немалка част от тези пари после се връщат в сметките на евролидерите. Как иначе да си обясним тази вечна любов с режима в Киев!?“, коментира провокативно Волгин.

Като представител на „Европа на суверенните нации“ и българската партия „Възраждане“ той демонстрира словесен скептицизъм и критика към решенията и действията на ръководството на ЕС. В този ред на мисли Петър Волгин директно се обърна към Урсула фон дер Лайен с думи, прицелващи се в нейното отстраняване:

„Европейските граждани са разбрали, че елитът в Брюксел, както и повечето ръководители в държавите им, не са на тяхна страна. Тези елити се грижат само за собственото си благополучие, а прекият резултат от действията им е обедняването на мнозинството европейци. Ако искаме да имаме достоен живот, трябва час по-скоро да Ви пенсионираме, г-жо Фон дер Лайен и другите като вас.“