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Кирил Петков: Правителството прави икономическа грешка след икономическа грешка

Кирил Петков: Правителството прави икономическа грешка след икономическа грешка

10 Ноември, 2026 20:24 754 69

  • кирил петков-
  • бюджет-
  • финанси-
  • икономика-
  • криза

Удряме българския износ

Кирил Петков: Правителството прави икономическа грешка след икономическа грешка - 1
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Кирил Петков Кирил Петков

Правителството прави икономическа грешка след икономическа грешка. Това е смес от популизъм и неразбиране.

След скалъпения бюджет, в който падат и доходите и инвестициите и ни води към криза, в последните 48 часа управляващите удариха и чуждите инвеститори по най-глупавия начин. На прицел е германската Schwarz Group, най-големият инвеститор в търговията у нас. КЗК глоби Kaufland с рекордните 76 млн. евро, а БАБХ показно затвори магазин на Lidl във Видин.

Посланието е „Мачкаме големите вериги!“. Този евтин PR обаче ще излезе скъпо:

Глобата ще падне в съда, а обезщетенията ще платим ние, данъкоплатците.

Губим 200 млн. евро инвестиции и новите работни места, които идват с тях. Групата вече преразглежда плановете си за следващите 3 години. Застрашени са и високотехнологични проекти: изкуствен интелект и центрове за данни чрез Schwarz Digits, както и логистичният хъб за Северна Македония.

Удряме българския износ. Мрежата на Lidl може да изнася наши стоки, а ние превръщаме партньор във враг.

Ще има ответна реакция. Компания с оборот над 140 млрд. евро няма да стои със скръстени ръце.

Управляващите се държат като слон в стъкларски магазин. Това е безотговорно.

Има какво да се направи вместо това. Правителството може да работи с веригите, за да изнасят повече български стоки през мрежите си в Европа. Може да създаде умни стратегии, които да привличат инвестиции, свързани с европейския им бизнес (реално износ на услуги). Може заедно с тях да въведе по-прозрачни правила за работа с българските доставчици. Вместо всичко това то избира евтиния популизъм, който задълбочава проблема, вместо да го решава.

Компетентното управление създава възможности, а евтиният популизъм ги унищожава за един ден.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Линда

    9 12 Отговор
    Да следва буквалния му пример.
    Време е да я довърши икономически :))

    20:26 10.11.2026

  • 3 Рублен Крадев

    9 33 Отговор
    Работим според нарежданията от посолствоТО, какво повече искате?
    Трябва да избием инвестицията на джуджето Путен

    Коментиран от #5

    20:27 10.11.2026

  • 4 Това го казва гаспадин Киро

    31 7 Отговор
    който откакто пусна брада е поумнял и сега е с IQ колкото е номерът н обувките му.

    Коментиран от #41

    20:27 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич, с брада си

    27 6 Отговор
    Про Сто брадат

    Коментиран от #8

    20:28 10.11.2026

  • 7 Ахааа

    22 6 Отговор
    Всъщност, Кирчо , вие правите грешка след грешка!!! Сглобка след сглобка! Когато двете крила на сглобката сте извън властта, изведнъж се заобичате. Когато едното крило ( ГЕРБ- ДПС) е на власт се мразите.. Когато другото крило ( ПП- ДБ) сте на власт, пак се мразите... Нооо, сега пак се обичате....Шантава работа, сгобкаджийска работа, жажда за властта и кокала!!!

    Коментиран от #44, #47, #63

    20:30 10.11.2026

  • 8 Гробар

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич, с брада си":

    Ше дере бобъра на мустакатото ленче.

    Коментиран от #53

    20:30 10.11.2026

  • 9 Няма шанс

    6 22 Отговор
    Вече. В България останаха само русофил, които забравиха режима на тока, купонната система и мизерията. Това й ще получат

    20:30 10.11.2026

  • 10 Мухлйоооо

    23 5 Отговор
    Заради теб Харвард фалира и вече не приемат българи

    20:30 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    19 4 Отговор
    Киро е толкова умен, че някога ще се изучава в учебниците........
    По психология.....

    20:32 10.11.2026

  • 14 Моляви се

    12 3 Отговор
    Това нещо на снимката се доказа като най пропадналият, нагъл и гнусен лъжец в България. Не давайте отпадъци. Те трябва да се изолират!

    20:33 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Перо

    13 5 Отговор
    И какво разбира тоя брадатко, финансиран от ционисткия режим в Киев, от икономика?

    20:35 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пич

    10 4 Отговор
    Вчера излезе статистиката от редовните правителства от 2017 г.до сега и служебното на Гюров кой - колко държавен дълг е взел:
    Кабинет Борисов -3 ( 2017 -2021 г.) - 5.7 млрд.евро
    Кабинет Кирил Петков за 5 месеца - 760 млн.евро
    Кабинет Денков за 9 месеца - 2.2 млрд.евро
    Кабинет Желязков за 11 месеца - 9.1 млрд.евро
    Кабинет Гюров - 740 млн.евро
    Кабинет Румен Радев за 6 месеца- 7.4 млрд.евро
    Проектобюджет 2027 г.Радев - 8.6 млрд.евро
    ...
    В цифри и факти

    Коментиран от #23

    20:36 10.11.2026

  • 22 Дзак

    3 1 Отговор
    Бедата е, че няма граждански производства!

    20:36 10.11.2026

  • 23 име

    7 12 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Обикновените граждани видяха ли нещо от тези 7.5 млрд.евро ( 15 млрд.лв.) които мунчо и олигарсите му взеха на гърба на народа които ще плаща той? Къде отидоха? Рекордна инфлация, горива най скъпи в историята ни ,ток,вода ,винетки ,цигари ,данъци и осигуровки!

    20:36 10.11.2026

  • 24 Кой ша излезе в подкрепа на мунча ва

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "Иво Христов- вицепремиер на Радев":

    Мунчовата подкрепа е куха. Разчита само на купен и корпоративен вот с откраднатите от народа пари. Да си припомним един факт- в края на изборния ден всички социологически агенции даваха между 5 и 7% преднина за йотова. А след час при паралелното преброяване скача на 18%. И какво е обяснението на социолозите? Че при анкетите пред избирателните секции са казвали че са гласували за Гюров а се оказвало за йотова. И как е възможно 11% ,което е над 200 хиляди човека да се неговорят компактно да казват едно а да гласуват друго. Купен и корпоративен вот. И точно 1 ден преди изборите в сайта АФЕРА пишеше че олигарх спонсор на Радев е купил 30 хиляди гласа и се оказа вярно.

    Коментиран от #27, #67

    20:37 10.11.2026

  • 25 Баце ЕООД

    9 6 Отговор
    Точно тоя престъпник - наркоман, да дава мнение... Да си влиза на топло и да не се показва...

    20:37 10.11.2026

  • 26 Да ге

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Регресивна България":

    В Плевен къде ще се събирате да мина да ви видя розовите очички

    20:38 10.11.2026

  • 27 М дааа

    5 8 Отговор

    До коментар #24 от "Кой ша излезе в подкрепа на мунча ва":

    Радев няма дилема! Ако протестите се трансформират в масови е приключен. Ако прати полиция и жандармерия също. Единствения шанс да се задържи на власт е да организира многолюдни контрапротести и да покаже че има подкрепа. Когато в Сърбия започнаха масовите протести срещу Вучич, той организира контрапротести и събра 100-150 хиляди в Белград ,но скоро загуби властта. Когато в Румъния започна бунта срещу Чаушеску ,той също организира в Букурещ контрапротести и беше ликвидиран. В ГДР Ерик Хонекер също,но без успех. В момента емисари на правителството обикалят по областните центрове с кметове които са избрани от ГЕРБ но вече се прехвърлиха към ПБ. Като Стара Загора ,Хасково, Ямбол ,Враца,Велико Търново чийто кмет Панов е председател на асоциацията на общините в България, роднина на Весела Лечева и близък до новия й мъж Сотир Ушев. Увещават се служители на общинска администрация, работници в общинските фирми и местните олигарси да участват в проявите на Радев и партията му. Засега няма положителен отговор защото се страхуват въпреки финансовите стимули.

    20:38 10.11.2026

  • 28 Българин

    5 10 Отговор
    На Русия и трябват провалени държави. Това прави Радев!

    20:39 10.11.2026

  • 29 Тук е България

    5 7 Отговор
    Не е пропаднала нацистка Германия

    20:39 10.11.2026

  • 30 боико борисоф

    5 4 Отговор
    кирчо седянката почна да се разваля не усещаш ли особено след края на ерата на алексеи петров време е да преосмислиш делата си или наи добре да емигрирате

    20:39 10.11.2026

  • 31 Кирото

    3 4 Отговор
    Къде е пипнало все фалит, корупция, съдебни дела... Пипна и волана, веднага уби човек.

    20:39 10.11.2026

  • 32 Фактите

    5 4 Отговор
    Коалицията ПП-ДБ подкрепена от граждански движения и организации започва масови протести в страната срещу управлението на Румен Радев! Радев заявява че не е Борисов или Желязков и няма да подаде оставка под уличен натиск.
    В социалните мрежи се създават публични групи в подкрепа на Радев и организиране на контрапротести в страната ,без София разбира се. Финансирани и спонсорирани от олигарси като Гергов ,Сотир Ушев ,Копринков и други. Това е единствения възможен ход на Радев да остане на власт. Ако прати полиция и жандармерия срещу протестиращите това срива доверието във властта. Ако протестите са масови без отговор това също срива доверието. По примера на Вучич в Сърбия, Сали Бериша преди в Албания , Мицотакис в Гърция които също организираха контрапротести в тяхна подкрепа. Без ефект разбира се. А ето коментара на лице без снимка и данни на профила си в една от тези групи-
    " А а не,този път вие ще ядете много бой,и то не от полицията,а от нас тези които стоят зад Румен Радев,излезте и ние ще излезем, време е вече да ви набием канчетата, келеши такива, много бой ще отнесете, много!"

    20:39 10.11.2026

  • 33 стоян георгиев

    6 7 Отговор
    Кирчо,паднаха ли цените в еврозоната бе ашлак

    20:39 10.11.2026

  • 34 Равносметка

    6 4 Отговор
    Чета призивите и коментарите в сайтове и социални мрежи и да обоснова на кой залагаме!
    Срещу сегашното управление и грабителска клика ще излязат всички ударени тежко и зловещо Български граждани- винетки 30% ,данъци,осигуровки ,такси ,увеличение на ток,вода ,цигари и топлоенергия! За 7 месеца хранителни продукти с 20% увеличение, а в същото време е изтеглен нов държавен дълг в размер на 7.5 млрд.евро ( 15 млрд.лв.). А населението усети ли нещо от този дълг на негов гръб? А догодина е заложен нов дълг от 8.6 млрд.евро ( 17 млрд.лв.) На повечето изтичат винетките края на декември. Купуват нови с 30% увеличение. Служители от енергодружествата предупреждават че сегашното крадливо управление на тежката червена олигархия има намерение да надпише декемврийските сметки за ток на гражданите за да покрие част от дефицита за годината.
    ...
    Кой ще излезе в подкрепа на мунча?
    Няколко подплатени финансово от олигарсите зад него ,ако не се страхуват все пак въпреки финансовите стимули.
    ....
    Времето ще покаже!

    20:40 10.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Амнести Интернешънъл

    5 8 Отговор
    Пилотът Радев катастрофира с шум и трясък, за съжаление – и с много кръв...

    Катастрофата на магистрала „Тракия“ и последвалата масова трагедия са символ на това, което ни очаква при новото управление на пилота, което съвсем скоро започва да прилича на управлението на Жан Виденов.

    И по времето на Виденов, преди гладната зима, имаше тежка катастрофа, при която загинаха 14 войничета при много съмнителни обстоятелства. Сега историята неумолимо се повтаря.

    Жан Виденов печаташе милиарди, а сега Радев не може да печата заради еврото и тегли заеми като луд. Засега се падат по милиард за всеки негов месец на управление. С новия бюджетен дефицит тази тенденция ще се запази. Ако остане на власт, това означава 12 милиарда нови дългове – повече от онова, което ни остави Тодор Живков. Само че тук тези дългове ще бъдат натрупани за една година, а не за 45. И кой ще ги плаща? То не се раждат толкова деца...

    Уж най-успешният министър на Радев е Демерджиев. Но къде е Демерджиев? Къде е КАТ?

    Това не е магистрала, а подобие на селски път с коловози в асфалта. Полицаите трябва да са на терен и да регулират трафика, а не да дремят в новите си скъпи BMW-та, скрити в някой гъсталак край безлюден път, и да чакат с камерата някой нещастник.

    Видимо е, че в това управление липсват мъжество и готовност за поемане на отговорност. В една нормална държава към този момент щеше да има поне две министерски оставки...

    За съжаление, чака ни Жанвиденовата зима – номер 2!

    Коментиран от #60

    20:41 10.11.2026

  • 37 Абе

    9 5 Отговор
    крахът на една обсебена политическа реторика е петроханеца

    20:42 10.11.2026

  • 38 Прав е Кирил Петков!!

    4 10 Отговор
    Защитата на конкуренцията и потребителите е необходима, но държавният ПРОИЗВОЛ и политическият популизъм могат да ПРОГОНЯТ ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИТОРИ!!

    20:43 10.11.2026

  • 39 Зеления

    6 5 Отговор
    Много ме кефи как Киро след всяко свое изказване прави отлив от няколко хиляди души, които потенциално биха гласували на избори за ППДБ.

    Той разбира се не може да се усети какви тъпотии говори, както и в случая да защитава една немска верига извиваща ръцете на българските производители.

    Коментиран от #45

    20:43 10.11.2026

  • 40 Моето мнение

    7 1 Отговор
    България има нужда от силни инвеститори, но не и от безконтролни корпорации.

    20:44 10.11.2026

  • 41 Верно ли бе

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Това го казва гаспадин Киро":

    На тоя IQ - то му е отрицателно число .

    Коментиран от #54

    20:44 10.11.2026

  • 42 Коментар

    5 2 Отговор
    Kaufland и Lidl не са благотворителни организации. Те са големи международни компании, които преследват печалба. Това е нормално. Също толкова нормално е държавата да следи дали спазват закона, дали не злоупотребяват с пазарното си положение и дали не притискат българските производители.
    Но има огромна разлика между законен контрол и демонстративно наказване на бизнеса.

    20:44 10.11.2026

  • 43 Реалист

    5 0 Отговор
    Глобата на Kaufland заслужава сериозен въпрос
    КЗК е наложила 75,65 млн. евро санкции за три твърдени нарушения, свързани с отношенията с български производители: натиск за намаляване на доставните цени, удържане на възнаграждения за услуги и забавяне на преговори. Решението е по жалби и казуси, засягащи седем производители.
    Това не са дребни обвинения. Ако са доказани, подобни практики трябва да бъдат санкционирани. Големите вериги не бива да използват икономическата си мощ, за да поставят българските производители в зависимост.
    Но размерът на глобата е изключително сериозен. Тя трябва да издържи на съдебен контрол и да бъде защитена с конкретни доказателства.

    20:45 10.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Европеец

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Зеления":

    Така прави отлив Киро че на последните избори за президент ПП-ДБ имаха 751 хиляди гласа, най много гласове от 20 години...💯👈👌

    Коментиран от #52

    20:47 10.11.2026

  • 46 Тук има важни подробности.

    3 0 Отговор
    БАБХ съобщава за 613 кг храни, насочени за унищожаване, включително продукти при неправилен температурен режим и мухлясало зеле. Lidl твърди, че тези продукти са били отделени в склад и подготвени за унищожаване, а не са предлагани на клиентите. Магазинът е отворил отново още на следващия ден.
    Това означава две неща:
    Контролните органи са имали основание да проверят безопасността на храните.
    Има напълно основателен въпрос дали затварянето на целия магазин е било пропорционално на установените нарушения.
    Особено тревожно е твърдението на Lidl за осем проверки на същия обект за пет седмици. То трябва да бъде проверено независимо. Само по себе си обаче не доказва политическа поръчка

    20:47 10.11.2026

  • 47 мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ахааа":

    Всички са комунисти. 2-3-4 крила - все тая! Едно КГБ ги е правило.

    20:47 10.11.2026

  • 48 Парадокс

    2 2 Отговор
    Вместо да създава впечатление за война с големите търговски вериги, държавата трябва да води активна икономическа политика:
    Да защитава българските производители от нелоялни търговски практики.
    Да гарантира еднакъв контрол за всички търговци – малки и големи.
    Да привлича нови инвестиции с предвидими правила.
    Да насърчава износа на български стоки чрез международните търговски мрежи.
    Да развива високотехнологични производства, логистика и дигитални услуги.
    Това е истинската икономическа политика, а не демонстрацията кой е по-силен.

    20:48 10.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Политическият театър на ПБ и Радев

    2 3 Отговор
    България няма толкова много качествени инвеститори, че да си позволява да руши доверието им.
    Същевременно българският производител не трябва да бъде жертван в името на чуждестранния инвеститор.
    Истинското компетентно управление трябва да умее да защитава и двете страни.
    И бих добавил един принцип: Не трябва да избираме между българския производител и германския инвеститор. Трябва да създадем правила, при които и двамата печелят, а потребителят получава качествен продукт на справедлива цена.
    Това е икономика. Всичко останало е политически театър.

    20:49 10.11.2026

  • 51 Джоко

    1 3 Отговор
    Кире, само с половин процент повишение, а!? От 1, 20 лева в 1, 20 в евро колко процента е повишението на хляба!? Какви цървули долни сте...

    20:49 10.11.2026

  • 52 Зеления

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Европеец":

    "Така прави отлив Киро че на последните избори за президент ПП-ДБ имаха 751 хиляди гласа, най много гласове от 20 години"

    Само където тези гласове не са на ППДБ само, а и на ГЕРБ и на ДПС - всичките евролиберали от всички партии излязоха масово да гласуват за Гюров, плюс корпоративния вот на Шиши и позорно загубиха.

    Коментиран от #68

    20:51 10.11.2026

  • 53 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гробар":

    Всеки с проблемите си!

    20:51 10.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дано се изнесеш в странство много скоро

    2 2 Отговор
    Кире, не разбра ли, че дори за чеп за зеле не, ставаш нямаш генетика, ако знаеш що е туй!?

    20:51 10.11.2026

  • 56 талибана

    2 2 Отговор
    що не каже за предишните далавери на предишните довеждащи до грешки поради изпразнена хазна

    20:52 10.11.2026

  • 57 Кире

    2 2 Отговор
    ко стана със завода за автомобили ? ами с директната авио връзка до Скопие.
    Що не се навреш в миша дупка, бе нагли неграмотнико с измислени дипломи ?

    Коментиран от #61

    20:52 10.11.2026

  • 58 Киро

    3 1 Отговор
    Този пък, кога стана такъв специалист??? За нищо не става -акъл дава! Айде марш в клетката! Рррррррррр

    20:54 10.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Иди виж паветата

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Амнести Интернешънъл":

    да не са си сменили цвета случайно

    20:55 10.11.2026

  • 61 Зеления

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Кире":

    "ко стана със завода за автомобили ? ами с директната авио връзка до Скопие.
    Що не се навреш в миша дупка, бе нагли неграмотнико с измислени дипломи ?"

    Аз още не мога да реша през кой от петте нови моста над Дунав, които обеща Киро да мина за да отида на екскурзия в Румъния...

    20:55 10.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Анонимен

    0 2 Отговор
    Щом този се намеси да ги защитава, значи бая нередности извършват.

    20:57 10.11.2026

  • 65 Анонимен

    0 0 Отговор
    Хаха, голямата марка магазин стана забранена дума. Егати майтапа!

    20:58 10.11.2026

  • 66 Кандидат депутат

    1 1 Отговор
    Най простото се 00 .

    20:59 10.11.2026

  • 67 Извинете ,

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кой ша излезе в подкрепа на мунча ва":

    Кой е Мунчо ? Трудно се разбира с псевдоними .

    21:01 10.11.2026

  • 68 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Зеления":

    Само че в 11 областни градове с кметове от ГЕРБ Йотова има от 74% на 20% за Гюров и 6% не подкрепям никого в Ст.Загора и 51 хиляди гласа в общината ,в другите общини с кметове от ГЕРБ резултатите й са между 69 и 79%. Дори в Белица печели чийто кмет беше за 2 дни арестуван докато мине балотажа. 428 хиляди гласа има от Герберските области. А гласовете за Гюров са само от ПП-ДБ и част от МЕЧ!
    Схвана ли?

    21:01 10.11.2026

  • 69 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Украински фашист и български престъпник с прякор Тъпото дава акъл на правителството !!!!!!!!!

    21:08 10.11.2026

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