Кирил Петков: Правителството прави икономическа грешка след икономическа грешка

Правителството прави икономическа грешка след икономическа грешка. Това е смес от популизъм и неразбиране.
След скалъпения бюджет, в който падат и доходите и инвестициите и ни води към криза, в последните 48 часа управляващите удариха и чуждите инвеститори по най-глупавия начин. На прицел е германската Schwarz Group, най-големият инвеститор в търговията у нас. КЗК глоби Kaufland с рекордните 76 млн. евро, а БАБХ показно затвори магазин на Lidl във Видин.
Посланието е „Мачкаме големите вериги!“. Този евтин PR обаче ще излезе скъпо:
Глобата ще падне в съда, а обезщетенията ще платим ние, данъкоплатците.
Губим 200 млн. евро инвестиции и новите работни места, които идват с тях. Групата вече преразглежда плановете си за следващите 3 години. Застрашени са и високотехнологични проекти: изкуствен интелект и центрове за данни чрез Schwarz Digits, както и логистичният хъб за Северна Македония.
Удряме българския износ. Мрежата на Lidl може да изнася наши стоки, а ние превръщаме партньор във враг.
Ще има ответна реакция. Компания с оборот над 140 млрд. евро няма да стои със скръстени ръце.
Управляващите се държат като слон в стъкларски магазин. Това е безотговорно.
Има какво да се направи вместо това. Правителството може да работи с веригите, за да изнасят повече български стоки през мрежите си в Европа. Може да създаде умни стратегии, които да привличат инвестиции, свързани с европейския им бизнес (реално износ на услуги). Може заедно с тях да въведе по-прозрачни правила за работа с българските доставчици. Вместо всичко това то избира евтиния популизъм, който задълбочава проблема, вместо да го решава.
Компетентното управление създава възможности, а евтиният популизъм ги унищожава за един ден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И Линда
Време е да я довърши икономически :))
20:26 10.11.2026
3 Рублен Крадев
Трябва да избием инвестицията на джуджето Путен
Коментиран от #5
20:27 10.11.2026
4 Това го казва гаспадин Киро
Коментиран от #41
20:27 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич, с брада си
Коментиран от #8
20:28 10.11.2026
7 Ахааа
Коментиран от #44, #47, #63
20:30 10.11.2026
8 Гробар
До коментар #6 от "Пич, с брада си":Ше дере бобъра на мустакатото ленче.
Коментиран от #53
20:30 10.11.2026
9 Няма шанс
20:30 10.11.2026
10 Мухлйоооо
20:30 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пич
По психология.....
20:32 10.11.2026
14 Моляви се
20:33 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Перо
20:35 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пич
Кабинет Борисов -3 ( 2017 -2021 г.) - 5.7 млрд.евро
Кабинет Кирил Петков за 5 месеца - 760 млн.евро
Кабинет Денков за 9 месеца - 2.2 млрд.евро
Кабинет Желязков за 11 месеца - 9.1 млрд.евро
Кабинет Гюров - 740 млн.евро
Кабинет Румен Радев за 6 месеца- 7.4 млрд.евро
Проектобюджет 2027 г.Радев - 8.6 млрд.евро
...
В цифри и факти
Коментиран от #23
20:36 10.11.2026
22 Дзак
20:36 10.11.2026
23 име
До коментар #21 от "Пич":Обикновените граждани видяха ли нещо от тези 7.5 млрд.евро ( 15 млрд.лв.) които мунчо и олигарсите му взеха на гърба на народа които ще плаща той? Къде отидоха? Рекордна инфлация, горива най скъпи в историята ни ,ток,вода ,винетки ,цигари ,данъци и осигуровки!
20:36 10.11.2026
24 Кой ша излезе в подкрепа на мунча ва
До коментар #15 от "Иво Христов- вицепремиер на Радев":Мунчовата подкрепа е куха. Разчита само на купен и корпоративен вот с откраднатите от народа пари. Да си припомним един факт- в края на изборния ден всички социологически агенции даваха между 5 и 7% преднина за йотова. А след час при паралелното преброяване скача на 18%. И какво е обяснението на социолозите? Че при анкетите пред избирателните секции са казвали че са гласували за Гюров а се оказвало за йотова. И как е възможно 11% ,което е над 200 хиляди човека да се неговорят компактно да казват едно а да гласуват друго. Купен и корпоративен вот. И точно 1 ден преди изборите в сайта АФЕРА пишеше че олигарх спонсор на Радев е купил 30 хиляди гласа и се оказа вярно.
Коментиран от #27, #67
20:37 10.11.2026
25 Баце ЕООД
20:37 10.11.2026
26 Да ге
До коментар #18 от "Регресивна България":В Плевен къде ще се събирате да мина да ви видя розовите очички
20:38 10.11.2026
27 М дааа
До коментар #24 от "Кой ша излезе в подкрепа на мунча ва":Радев няма дилема! Ако протестите се трансформират в масови е приключен. Ако прати полиция и жандармерия също. Единствения шанс да се задържи на власт е да организира многолюдни контрапротести и да покаже че има подкрепа. Когато в Сърбия започнаха масовите протести срещу Вучич, той организира контрапротести и събра 100-150 хиляди в Белград ,но скоро загуби властта. Когато в Румъния започна бунта срещу Чаушеску ,той също организира в Букурещ контрапротести и беше ликвидиран. В ГДР Ерик Хонекер също,но без успех. В момента емисари на правителството обикалят по областните центрове с кметове които са избрани от ГЕРБ но вече се прехвърлиха към ПБ. Като Стара Загора ,Хасково, Ямбол ,Враца,Велико Търново чийто кмет Панов е председател на асоциацията на общините в България, роднина на Весела Лечева и близък до новия й мъж Сотир Ушев. Увещават се служители на общинска администрация, работници в общинските фирми и местните олигарси да участват в проявите на Радев и партията му. Засега няма положителен отговор защото се страхуват въпреки финансовите стимули.
20:38 10.11.2026
28 Българин
20:39 10.11.2026
29 Тук е България
20:39 10.11.2026
30 боико борисоф
20:39 10.11.2026
31 Кирото
20:39 10.11.2026
32 Фактите
В социалните мрежи се създават публични групи в подкрепа на Радев и организиране на контрапротести в страната ,без София разбира се. Финансирани и спонсорирани от олигарси като Гергов ,Сотир Ушев ,Копринков и други. Това е единствения възможен ход на Радев да остане на власт. Ако прати полиция и жандармерия срещу протестиращите това срива доверието във властта. Ако протестите са масови без отговор това също срива доверието. По примера на Вучич в Сърбия, Сали Бериша преди в Албания , Мицотакис в Гърция които също организираха контрапротести в тяхна подкрепа. Без ефект разбира се. А ето коментара на лице без снимка и данни на профила си в една от тези групи-
" А а не,този път вие ще ядете много бой,и то не от полицията,а от нас тези които стоят зад Румен Радев,излезте и ние ще излезем, време е вече да ви набием канчетата, келеши такива, много бой ще отнесете, много!"
20:39 10.11.2026
33 стоян георгиев
20:39 10.11.2026
34 Равносметка
Срещу сегашното управление и грабителска клика ще излязат всички ударени тежко и зловещо Български граждани- винетки 30% ,данъци,осигуровки ,такси ,увеличение на ток,вода ,цигари и топлоенергия! За 7 месеца хранителни продукти с 20% увеличение, а в същото време е изтеглен нов държавен дълг в размер на 7.5 млрд.евро ( 15 млрд.лв.). А населението усети ли нещо от този дълг на негов гръб? А догодина е заложен нов дълг от 8.6 млрд.евро ( 17 млрд.лв.) На повечето изтичат винетките края на декември. Купуват нови с 30% увеличение. Служители от енергодружествата предупреждават че сегашното крадливо управление на тежката червена олигархия има намерение да надпише декемврийските сметки за ток на гражданите за да покрие част от дефицита за годината.
...
Кой ще излезе в подкрепа на мунча?
Няколко подплатени финансово от олигарсите зад него ,ако не се страхуват все пак въпреки финансовите стимули.
....
Времето ще покаже!
20:40 10.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Амнести Интернешънъл
Катастрофата на магистрала „Тракия“ и последвалата масова трагедия са символ на това, което ни очаква при новото управление на пилота, което съвсем скоро започва да прилича на управлението на Жан Виденов.
И по времето на Виденов, преди гладната зима, имаше тежка катастрофа, при която загинаха 14 войничета при много съмнителни обстоятелства. Сега историята неумолимо се повтаря.
Жан Виденов печаташе милиарди, а сега Радев не може да печата заради еврото и тегли заеми като луд. Засега се падат по милиард за всеки негов месец на управление. С новия бюджетен дефицит тази тенденция ще се запази. Ако остане на власт, това означава 12 милиарда нови дългове – повече от онова, което ни остави Тодор Живков. Само че тук тези дългове ще бъдат натрупани за една година, а не за 45. И кой ще ги плаща? То не се раждат толкова деца...
Уж най-успешният министър на Радев е Демерджиев. Но къде е Демерджиев? Къде е КАТ?
Това не е магистрала, а подобие на селски път с коловози в асфалта. Полицаите трябва да са на терен и да регулират трафика, а не да дремят в новите си скъпи BMW-та, скрити в някой гъсталак край безлюден път, и да чакат с камерата някой нещастник.
Видимо е, че в това управление липсват мъжество и готовност за поемане на отговорност. В една нормална държава към този момент щеше да има поне две министерски оставки...
За съжаление, чака ни Жанвиденовата зима – номер 2!
Коментиран от #60
20:41 10.11.2026
37 Абе
20:42 10.11.2026
38 Прав е Кирил Петков!!
20:43 10.11.2026
39 Зеления
Той разбира се не може да се усети какви тъпотии говори, както и в случая да защитава една немска верига извиваща ръцете на българските производители.
Коментиран от #45
20:43 10.11.2026
40 Моето мнение
20:44 10.11.2026
41 Верно ли бе
До коментар #4 от "Това го казва гаспадин Киро":На тоя IQ - то му е отрицателно число .
Коментиран от #54
20:44 10.11.2026
42 Коментар
Но има огромна разлика между законен контрол и демонстративно наказване на бизнеса.
20:44 10.11.2026
43 Реалист
КЗК е наложила 75,65 млн. евро санкции за три твърдени нарушения, свързани с отношенията с български производители: натиск за намаляване на доставните цени, удържане на възнаграждения за услуги и забавяне на преговори. Решението е по жалби и казуси, засягащи седем производители.
Това не са дребни обвинения. Ако са доказани, подобни практики трябва да бъдат санкционирани. Големите вериги не бива да използват икономическата си мощ, за да поставят българските производители в зависимост.
Но размерът на глобата е изключително сериозен. Тя трябва да издържи на съдебен контрол и да бъде защитена с конкретни доказателства.
20:45 10.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Европеец
До коментар #39 от "Зеления":Така прави отлив Киро че на последните избори за президент ПП-ДБ имаха 751 хиляди гласа, най много гласове от 20 години...💯👈👌
Коментиран от #52
20:47 10.11.2026
46 Тук има важни подробности.
Това означава две неща:
Контролните органи са имали основание да проверят безопасността на храните.
Има напълно основателен въпрос дали затварянето на целия магазин е било пропорционално на установените нарушения.
Особено тревожно е твърдението на Lidl за осем проверки на същия обект за пет седмици. То трябва да бъде проверено независимо. Само по себе си обаче не доказва политическа поръчка
20:47 10.11.2026
47 мнение
До коментар #7 от "Ахааа":Всички са комунисти. 2-3-4 крила - все тая! Едно КГБ ги е правило.
20:47 10.11.2026
48 Парадокс
Да защитава българските производители от нелоялни търговски практики.
Да гарантира еднакъв контрол за всички търговци – малки и големи.
Да привлича нови инвестиции с предвидими правила.
Да насърчава износа на български стоки чрез международните търговски мрежи.
Да развива високотехнологични производства, логистика и дигитални услуги.
Това е истинската икономическа политика, а не демонстрацията кой е по-силен.
20:48 10.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Политическият театър на ПБ и Радев
Същевременно българският производител не трябва да бъде жертван в името на чуждестранния инвеститор.
Истинското компетентно управление трябва да умее да защитава и двете страни.
И бих добавил един принцип: Не трябва да избираме между българския производител и германския инвеститор. Трябва да създадем правила, при които и двамата печелят, а потребителят получава качествен продукт на справедлива цена.
Това е икономика. Всичко останало е политически театър.
20:49 10.11.2026
51 Джоко
20:49 10.11.2026
52 Зеления
До коментар #45 от "Европеец":"Така прави отлив Киро че на последните избори за президент ПП-ДБ имаха 751 хиляди гласа, най много гласове от 20 години"
Само където тези гласове не са на ППДБ само, а и на ГЕРБ и на ДПС - всичките евролиберали от всички партии излязоха масово да гласуват за Гюров, плюс корпоративния вот на Шиши и позорно загубиха.
Коментиран от #68
20:51 10.11.2026
53 Анонимен
До коментар #8 от "Гробар":Всеки с проблемите си!
20:51 10.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Дано се изнесеш в странство много скоро
20:51 10.11.2026
56 талибана
20:52 10.11.2026
57 Кире
Що не се навреш в миша дупка, бе нагли неграмотнико с измислени дипломи ?
Коментиран от #61
20:52 10.11.2026
58 Киро
20:54 10.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Иди виж паветата
До коментар #36 от "Амнести Интернешънъл":да не са си сменили цвета случайно
20:55 10.11.2026
61 Зеления
До коментар #57 от "Кире":"ко стана със завода за автомобили ? ами с директната авио връзка до Скопие.
Що не се навреш в миша дупка, бе нагли неграмотнико с измислени дипломи ?"
Аз още не мога да реша през кой от петте нови моста над Дунав, които обеща Киро да мина за да отида на екскурзия в Румъния...
20:55 10.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Анонимен
20:57 10.11.2026
65 Анонимен
20:58 10.11.2026
66 Кандидат депутат
20:59 10.11.2026
67 Извинете ,
До коментар #24 от "Кой ша излезе в подкрепа на мунча ва":Кой е Мунчо ? Трудно се разбира с псевдоними .
21:01 10.11.2026
68 Европеец
До коментар #52 от "Зеления":Само че в 11 областни градове с кметове от ГЕРБ Йотова има от 74% на 20% за Гюров и 6% не подкрепям никого в Ст.Загора и 51 хиляди гласа в общината ,в другите общини с кметове от ГЕРБ резултатите й са между 69 и 79%. Дори в Белица печели чийто кмет беше за 2 дни арестуван докато мине балотажа. 428 хиляди гласа има от Герберските области. А гласовете за Гюров са само от ПП-ДБ и част от МЕЧ!
Схвана ли?
21:01 10.11.2026
69 ШЕФА
21:08 10.11.2026