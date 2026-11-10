Кирил Петков: Правителството прави икономическа грешка след икономическа грешка

Правителството прави икономическа грешка след икономическа грешка. Това е смес от популизъм и неразбиране.

След скалъпения бюджет, в който падат и доходите и инвестициите и ни води към криза, в последните 48 часа управляващите удариха и чуждите инвеститори по най-глупавия начин. На прицел е германската Schwarz Group, най-големият инвеститор в търговията у нас. КЗК глоби Kaufland с рекордните 76 млн. евро, а БАБХ показно затвори магазин на Lidl във Видин.

Посланието е „Мачкаме големите вериги!“. Този евтин PR обаче ще излезе скъпо:

Глобата ще падне в съда, а обезщетенията ще платим ние, данъкоплатците.

Губим 200 млн. евро инвестиции и новите работни места, които идват с тях. Групата вече преразглежда плановете си за следващите 3 години. Застрашени са и високотехнологични проекти: изкуствен интелект и центрове за данни чрез Schwarz Digits, както и логистичният хъб за Северна Македония.

Удряме българския износ. Мрежата на Lidl може да изнася наши стоки, а ние превръщаме партньор във враг.

Ще има ответна реакция. Компания с оборот над 140 млрд. евро няма да стои със скръстени ръце.

Управляващите се държат като слон в стъкларски магазин. Това е безотговорно.

Има какво да се направи вместо това. Правителството може да работи с веригите, за да изнасят повече български стоки през мрежите си в Европа. Може да създаде умни стратегии, които да привличат инвестиции, свързани с европейския им бизнес (реално износ на услуги). Може заедно с тях да въведе по-прозрачни правила за работа с българските доставчици. Вместо всичко това то избира евтиния популизъм, който задълбочава проблема, вместо да го решава.

Компетентното управление създава възможности, а евтиният популизъм ги унищожава за един ден.